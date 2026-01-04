Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Ночью тянет одеяло — днём портятся отношения: скандинавский метод решает обе проблемы

Скандинавский метод сна повышает удовлетворенность сном у пар — CNET
Здоровье

Проблемы со сном нередко начинаются не из-за стресса или гаджетов, а прямо в постели — когда партнер перетягивает одеяло или мешает уснуть. Разные привычки сна способны влиять не только на самочувствие, но и на отношения.

Утренние объятия
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утренние объятия

В скандинавских странах давно используют простой метод, который помогает высыпаться обоим и снижает напряжение в паре. Об этом сообщает CNET со ссылкой на опросы и исследования сна.

Почему совместный сон становится проблемой

Совместный сон не всегда означает комфорт. По данным опросов, около трети людей отмечают, что партнер негативно влияет на качество их ночного отдыха. Кто-то мерзнет, кто-то перегревается, кто-то постоянно ворочается или забирает одеяло.

Дополнительное давление создают ожидания: считается, что "нормальная" пара должна спать под одним одеялом. Однако недавний опрос CNET показал, что шесть из десяти взрослых задумывались об изменении своих привычек сна, чтобы чувствовать себя лучше. Это говорит о том, что проблема гораздо шире, чем кажется.

Что такое скандинавский метод сна

Скандинавский метод сна широко распространен в Швеции, Норвегии, Дании и других странах Европы. Его суть проста: партнеры спят в одной кровати, но каждый — под своим одеялом. Метод не предполагает дистанции или отказа от близости, он направлен исключительно на улучшение качества сна.

Чаще всего такой подход используют на кроватях размера king-size, где достаточно места для двух отдельных одеял. Однако он подходит и для матрасов queen-size. В традиционном варианте простыня не используется вовсе, но при желании можно постелить две отдельные простыни — строгих правил здесь нет.

Как отдельные одеяла влияют на сон

Главное преимущество метода — снижение ночных пробуждений. Когда у каждого есть свое одеяло, исчезает необходимость бороться за тепло или, наоборот, терпеть перегрев. Это особенно важно для людей с разной терморегуляцией.

Кроме того, такой формат позволяет свободно менять позу во сне, не опасаясь разбудить партнера. В результате сон становится глубже, а утреннее состояние — более бодрым и стабильным.

Польза для отношений и самочувствия

Качественный сон напрямую связан с эмоциональной устойчивостью. Люди, которые регулярно не высыпаются, чаще испытывают раздражительность и усталость, что легко переносится на отношения.

Скандинавский метод помогает снизить бытовое напряжение, возникающее из-за сна. Отсутствие мелких ночных конфликтов — вроде перетягивания одеяла — со временем положительно отражается на атмосфере в паре и общем уровне комфорта.

Преимущества и возможные минусы скандинавского метода

Этот подход имеет ряд практических особенностей, которые важно учитывать заранее.

К основным плюсам относятся:

снижение количества ночных пробуждений и нарушений сна;

  • более точная регуляция температуры тела;
  • ощущение личного комфорта без ущерба для близости;
  • уменьшение повседневного стресса в отношениях.

Из возможных минусов можно отметить необходимость подобрать подходящие одеяла и адаптироваться к новому формату сна. Некоторым парам требуется время, чтобы избавиться от ощущения непривычности.

Сравнение: одно одеяло или два

Совместное одеяло может усиливать чувство близости, но часто становится источником дискомфорта. Скандинавский метод сохраняет физическую близость за счет общей кровати, но устраняет ключевые причины плохого сна. В долгосрочной перспективе второй вариант чаще выигрывает по качеству отдыха и эмоциональному фону.

Советы по внедрению скандинавского метода шаг за шагом

  1. Выберите два одеяла, подходящие по размеру и уровню тепла каждому партнеру.

  2. Обсудите формат заранее, чтобы избежать недопонимания и ложных ожиданий.

  3. Дайте себе несколько ночей на адаптацию и оцените изменения в самочувствии.

Популярные вопросы о скандинавском методе сна

Подходит ли этот метод всем парам?

Метод особенно полезен для партнеров с разными привычками сна, но может подойти любой паре, испытывающей дискомфорт ночью.

Влияет ли раздельное одеяло на близость?

Нет, метод не исключает тактильного контакта и не мешает интимности — он лишь улучшает качество сна.

Нужно ли покупать специальное постельное белье?

Нет, достаточно двух обычных одеял. При желании можно использовать отдельные простыни или обойтись без них.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон брак здоровье отношения
Новости Все >
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей
Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops
В январе 2026 года Юпитер, Луна и астероид Гармония окажутся в оппозиции — Popsci
Хлопковые полотенца под горшками снижают риск конденсата на листьях зимой — Actualno
Запасы газа в европейских ПХГ стремительно сокращаются — GIE
Китайский Новый год начинают с двухнедельных праздников – культурологи
Планка снижает риск болей в пояснице при регулярном выполнении — тренеры
Зимой вредители чаще проникают в дома через щели и коммуникации — Martha Stewart
Подголовник на уровне ушей снизил риск травм — инженер Джастин Саммонс
Сейчас читают
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука и техника
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Новости спорта
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Садоводство, цветоводство
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Последние материалы
Нашатырный спирт усиливает действие порошка при стирке
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Батиметрия обнаружила каньоны глубиной более 4000 метров
Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей
Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops
Скандинавский метод сна повышает удовлетворенность сном у пар — CNET
В январе 2026 года Юпитер, Луна и астероид Гармония окажутся в оппозиции — Popsci
Хлопковые полотенца под горшками снижают риск конденсата на листьях зимой — Actualno
Дата рождения 19 связана с лидерством и ответственностью
Шерстяная косынка заменяет шапки в зимних образах без вреда укладке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.