Холестерин не любит это есть: фрукты, которые мешают бляшкам закрепиться в артериях

Яблоки снижают уровень ЛПНП и защитили стенки артерий — хирург Оливейра

О здоровье сосудов часто вспоминают, когда появляются тревожные симптомы, но питание играет ключевую роль задолго до этого. Некоторые фрукты способны поддерживать эластичность артерий и снижать риски их повреждения. Сосудистый хирург рассказал, какие из них особенно полезны и почему.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Полезные фрукты

Почему состояние артерий зависит от рациона

Артерии ежедневно подвергаются нагрузке: через них проходит кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами. Под действием неправильного питания, воспаления и избытка холестерина на их стенках могут формироваться жировые отложения. Этот процесс называют атеросклерозом — именно он лежит в основе многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Продукты с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами помогают замедлить эти изменения и поддерживать нормальный кровоток.

Яблоки и бананы: привычные фрукты с важным эффектом

Одним из наиболее доступных и полезных вариантов врач называет яблоки. Они богаты пектином — растворимой клетчаткой, которая способствует снижению уровня липопротеинов низкой плотности, так называемого "плохого" холестерина. Схожие свойства у близких по составу фруктов.

"Это предотвращает накопление жира в этих сосудах", — говорит сосудистый хирург Херик Оливейра.

Кроме того, яблоки содержат флавоноиды и полифенолы. Эти соединения обладают антиоксидантным действием и помогают защищать внутреннюю оболочку кровеносных сосудов от повреждений.

Не менее важную роль играют бананы. Они являются источником калия — минерала, который участвует в регуляции артериального давления и способствует расслаблению сосудистой стенки.

"Бананы также помогают контролировать кровяное давление, поскольку содержат калий и биологически активные соединения, способствующие расширению сосудов", — отмечает ангиолог.

Красные фрукты и их влияние на эластичность сосудов

Клубника и другие красные фрукты выделяются высоким содержанием антоцианов. Эти пигменты не только придают плодам насыщенный цвет, но и выполняют защитную функцию в организме человека.

Антоцианы уменьшают воспаление и повышают эластичность артерий. Благодаря этому снижается риск образования жировых бляшек и улучшается кровоток, что особенно важно для профилактики сердечно-сосудистых нарушений. Об этом сообщает издание Metrópoles.

Цитрусовые и витамин C

В завершение врач обращает внимание на цитрусовые — апельсины, лимоны и ацеролу. Эти фрукты богаты витамином C, который необходим для синтеза коллагена. Именно коллаген обеспечивает прочность и упругость стенок артерий, а его дефицит может отражаться на состоянии сосудов.

"Это соединение необходимо для выработки коллагена, который обеспечивает эластичность стенок артерий", — подчёркивает специалист.

Дополнительным преимуществом цитрусовых считается их противовоспалительный эффект, который помогает поддерживать стабильное артериальное давление.

Какие фрукты и чем полезны для артерий

Если сравнивать разные группы фруктов, можно выделить их основные свойства. Яблоки работают прежде всего с уровнем холестерина, бананы поддерживают баланс давления, красные фрукты защищают сосуды от воспаления, а цитрусовые укрепляют их структуру. Такой комплексный эффект делает фрукты важной частью рациона для профилактики сосудистых заболеваний.

Плюсы и минусы фруктов для здоровья сосудов

Регулярное употребление фруктов имеет очевидные преимущества. Они содержат витамины, клетчатку и антиоксиданты, которые благоприятно влияют на артерии. Однако важно учитывать и ограничения.

К плюсам относятся:

поддержка эластичности сосудов;

снижение воспалительных процессов;

помощь в контроле холестерина и давления.

К возможным минусам можно отнести:

высокое содержание сахаров при чрезмерном употреблении;

необходимость учитывать индивидуальные реакции организма;

ограничение при некоторых обменных нарушениях.

Советы по включению фруктов в рацион

Добавляйте фрукты в ежедневное меню, сочетая разные виды. Отдавайте предпочтение свежим плодам вместо соков. Соблюдайте умеренность, особенно при склонности к повышенному сахару крови. Используйте фрукты как часть сбалансированного питания, а не единственный источник полезных веществ.

Популярные вопросы о фруктах и здоровье артерий

Какие фрукты лучше есть каждый день?

Яблоки, бананы и цитрусовые подходят для регулярного употребления при отсутствии противопоказаний.

Можно ли улучшить состояние артерий только с помощью фруктов?

Фрукты важны, но максимальный эффект достигается в сочетании с активным образом жизни и контролем вредных привычек.

Что лучше для сосудов — свежие фрукты или соки?

Свежие плоды предпочтительнее, так как содержат клетчатку и не вызывают резких скачков сахара в крови.