Старение мозга оказалось не улицей с односторонним движением: организм хранит запасной выход

Здоровье

Ученые сделали шаг к переосмыслению терапии болезни Альцгеймера, обнаружив в организме человека вещество с неожиданным потенциалом. Речь идет о природном метаболите, который способен поддерживать работу нейронов и замедлять снижение когнитивных функций. Это открытие усиливает интерес к новым стратегиям, которые уже обсуждаются в научной среде наряду с другими экспериментальными направлениями.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Почему болезнь Альцгеймера остается одной из главных проблем медицины

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее и необратимое заболевание головного мозга, при котором постепенно ухудшаются память, мышление и способность к самостоятельной жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, на это заболевание приходится около 70% всех случаев деменции. Сегодня с ним живут более 55 миллионов человек во всем мире, и ожидается, что к 2050 году это число превысит 150 миллионов.

На фоне отсутствия радикального лечения ученые все чаще делают ставку на профилактику и замедление процессов старения мозга. Такой подход перекликается с исследованиями, где внимание уделяется ранним изменениям когнитивных функций и поиску факторов, способных защитить память от угасания.

Природный метаболит и его роль в работе мозга

Исследователи из Национального университета Сингапура обратили внимание на альфа-кетоглутарат кальция (CaAKG) — соединение, которое естественным образом вырабатывается в организме и участвует в обмене веществ. Ранее его изучали в контексте здорового долголетия, однако теперь ученые проверили, может ли он быть полезен при болезни Альцгеймера, наряду с другими экспериментальными подходами, такими как новая молекула против Альцгеймера.

Результаты показали, что CaAKG способен восстанавливать синаптическую пластичность — способность нейронов образовывать и укреплять связи. Именно этот процесс лежит в основе обучения и формирования памяти и одним из первых страдает при развитии заболевания.

"Исследования показывают, что безопасные природные соединения, такие как CaAKG, однажды могут дополнить существующие подходы к защите мозга и замедлению потери памяти", — заявил председатель программы трансляционных исследований здорового долголетия Брайан К. Кеннеди.

Как CaAKG влияет на нейронные процессы

Эксперименты показали, что соединение помогает восстанавливать ассоциативную память — способность связывать события и формировать сложные воспоминания. Кроме того, CaAKG усиливает аутофагию — естественный механизм очистки клеток от поврежденных белков, включая токсичные белковые скопления, характерные для болезни Альцгеймера.

Также было выявлено, что метаболит активирует L-типа кальциевые каналы и кальций-проницаемые AMPA-рецепторы, которые обеспечивают гибкость нейронных связей. Одновременно он снижает риск перегрузки NMDA-рецепторов, часто страдающих из-за накопления амилоидного белка. Подобные процессы напрямую связаны с тем, как повседневные привычки влияют на память. Об этом сообщает Aging Cell.

Почему этот подход считают перспективным

С возрастом уровень альфа-кетоглутарата в организме снижается. Поэтому его восполнение может рассматриваться как более щадящий и доступный способ поддержки когнитивных функций по сравнению с агрессивными медикаментозными методами.

По мнению исследователей, смещение фокуса с лечения отдельных симптомов на замедление биологических процессов старения мозга может стать ключевым направлением в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.

"Наша цель состояла в том, чтобы определить, может ли соединение, изначально изучавшееся в контексте здорового старения, быть полезным при болезни Альцгеймера", — пояснила первый автор исследования Шиджа Наваккоде.

Традиционные подходы и стратегия здорового старения мозга

Классические методы терапии болезни Альцгеймера в основном направлены на временное облегчение симптомов. Подход, связанный с поддержкой метаболических процессов и нейронной пластичности, ориентирован на долгосрочное сохранение функций мозга. В отличие от узкоспециализированных препаратов, природные метаболиты потенциально обладают меньшим риском побочных эффектов.

Плюсы и минусы использования природных метаболитов

Такой подход имеет свои сильные и слабые стороны. Он привлекает внимание безопасностью и физиологичностью, но требует дальнейших клинических подтверждений.

К преимуществам относятся:

  • естественное происхождение соединения;
  • потенциальная доступность;
  • воздействие на ключевые механизмы старения мозга.

Среди ограничений:

  • необходимость дополнительных исследований на людях;
  • отсутствие данных о долгосрочном эффекте;
  • невозможность рассматривать как самостоятельное лечение.

Советы по поддержке когнитивного здоровья

  1. Следить за рационом и обеспечивать поступление необходимых метаболитов.
  2. Поддерживать физическую активность, влияющую на кровоснабжение мозга.
  3. Регулярно тренировать память и внимание.
  4. Контролировать факторы риска, связанные с возрастными изменениями.

Популярные вопросы о новых подходах к лечению болезни Альцгеймера

Можно ли использовать CaAKG как лекарство?

На данный момент речь идет о научных исследованиях. Клинические рекомендации еще не разработаны.

Чем этот подход отличается от традиционных методов?

Он направлен на замедление процессов старения мозга, а не только на облегчение симптомов.

Подходит ли стратегия здорового старения для профилактики?

Исследователи считают, что поддержка метаболических процессов может быть полезна и на ранних этапах когнитивных нарушений.

