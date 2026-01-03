Сон не спасает, кофе не бодрит: усталость может быть маской серьёзных сбоев в организме

Дефицит витамина D вызывает постоянную усталость зимой — невролог Лавренова

Постоянная усталость нередко списывается на стресс, нехватку сна или конец года, но иногда за этим состоянием скрываются реальные проблемы со здоровьем. Снижение энергии, вялость и ощущение разбитости могут быть сигналами дефицитов и нарушений, которые требуют внимания специалиста. Чем дольше такие симптомы игнорируются, тем выше риск, что они станут хроническими.

Когда усталость — не просто переутомление

Специалист отмечает: если ощущение усталости сохраняется дольше двух-четырёх недель и не исчезает после отдыха, это повод задуматься о диагностике. В холодное время года часто выявляется дефицит витамина D, который проявляется мышечной слабостью, вялостью и постоянным снижением тонуса. Подобные состояния нередко усиливаются зимой, когда организм недополучает солнечный свет и перестраивает обмен веществ.

"Не стоит самостоятельно начинать приём витамина D — сначала необходимо сдать анализы, чтобы врач подобрал правильную дозировку", — отметила врач-невролог Мария Лавренова.

Самолечение витаминами может дать обратный эффект, особенно при длительном и бесконтрольном приёме.

Анемия и скрытый дефицит железа

Ещё одной частой причиной хронической усталости становится железодефицитная анемия или скрытый дефицит железа. В таких случаях к общей слабости добавляются сонливость, бледность кожи, одышка при нагрузке и учащённое сердцебиение. Эти признаки развиваются постепенно, поэтому человек может долго считать их следствием перегруженного графика.

Отдельное внимание врач рекомендует уделять питанию и привычкам: некоторые напитки и продукты способны снижать усвоение железа, из-за чего лечение оказывается менее эффективным.

Другие возможные причины

Чувство постоянной усталости может сопровождать и эндокринные нарушения, например гипотиреоз, при котором замедляется обмен веществ. Кроме того, подобные жалобы встречаются при некоторых психических расстройствах, включая депрессивные состояния. Врач поясняет, что если после отдыха и коррекции рациона самочувствие заметно улучшается, это хороший знак. Однако если разбитость сохраняется и снижает работоспособность, откладывать визит к специалисту не стоит.

Обычная усталость и симптомы заболеваний

Обычная усталость, как правило, проходит после сна, выходных или отпуска и не сопровождается выраженными физическими симптомами. В отличие от неё, усталость при дефиците витаминов, анемии или гормональных сбоях сохраняется даже после отдыха и может усиливаться со временем. Часто она сочетается с мышечной слабостью, одышкой или изменениями сердечного ритма.

Плюсы и минусы раннего обращения к врачу

Раннее обращение за медицинской помощью позволяет быстрее выявить дефициты витаминов, нарушения уровня железа или гормональные проблемы и начать корректное лечение. Это снижает риск осложнений и помогает восстановить энергию и работоспособность.

К минусам можно отнести необходимость анализов и временные затраты на обследование, однако эти неудобства несоизмеримы с пользой для здоровья. Об этом сообщает Lenta. Ru.

Что делать при постоянной усталости

Оцените, как долго сохраняются симптомы и есть ли сопутствующие признаки. Нормализуйте режим сна, питания и уровень физической активности. Если улучшений нет в течение двух-четырёх недель, запишитесь к терапевту. Пройдите рекомендованные анализы на витамины, железо и гормоны. Следуйте назначениям врача и избегайте самолечения.

Популярные вопросы о хронической усталости

Как понять, что усталость связана с заболеванием?

Если она не проходит после отдыха и сопровождается слабостью, сонливостью или одышкой, это повод обратиться к врачу.

Можно ли принимать витамины без анализов?

Врачи не рекомендуют этого делать, так как избыток некоторых веществ может быть вреден.

К какому специалисту обращаться в первую очередь?

Лучше начать с терапевта, который при необходимости направит к неврологу или эндокринологу.