Ирина Кудряшова

Новогодний салат становится миной замедленного действия: что происходит с майонезом за ночь

В салатах с майонезом быстро размножается кишечная палочка — Литвинова-Гразион
Здоровье

Привычка доедать новогодние салаты после праздников кажется безобидной, но врачи предупреждают о скрытых рисках. Особенно опасными могут быть блюда с майонезом и животными ингредиентами, которые быстро становятся благоприятной средой для бактерий. Диетолог объяснила, почему такие продукты нельзя хранить долго даже в холодильнике. Об этом сообщает "Лента.ру".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему салаты быстро портятся

Врач-диетолог "СМ-Клиника" Надежда Литвинова-Гразион отмечает, что готовые салаты относятся к продуктам повышенного риска. После приготовления в них начинается активное бактериальное обсеменение, особенно если в составе есть майонез, сметана, яйца, мясо, колбаса или рыба.

"Главная проблема заключается в быстром бактериальном обсеменении готовых блюд. В салатах, особенно содержащих майонез, сметану, яйца, мясо, колбасу или рыбу, очень быстро размножаются такие патогены, как стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и различные виды клостридий", — уточнила Литвинова-Гразион.

Подобные микроорганизмы активно развиваются даже при хранении в холодильнике, если температура нестабильна или продукты изначально были не первой свежести. Это особенно актуально в период массовых застолий, когда блюда готовятся заранее и долго стоят на столе.

Чем опасны испорченные салаты

По словам специалиста, употребление таких блюд может привести к пищевому отравлению. Наиболее частые симптомы — тошнота, рвота, диарея, боли и спазмы в животе, а также повышение температуры тела. В тяжёлых случаях развивается обезвоживание и нарушается баланс электролитов.

Диетолог предупреждает, что при выраженной интоксикации возможны головокружение, сильная слабость и даже сбои сердечного ритма. Подобные состояния требуют медицинской помощи и нередко связаны с несоблюдением элементарных правил пищевой безопасности.

Как правильно хранить новогодние блюда

Даже холодильник не всегда гарантирует безопасность. Врач подчёркивает, что салаты допустимо есть на следующий день только при строгом соблюдении условий хранения. Температура должна быть не выше +4 °C, а с момента приготовления не должно пройти более суток.

Если блюдо долго находилось при комнатной температуре или хранилось дольше рекомендованного срока, от него лучше отказаться. Особенно это касается салатов с заправками и мясными ингредиентами, которые входят в число самых рискованных продуктов для желудочно-кишечного тракта.

Сравнение свежих и "вчерашних" салатов

Свежеприготовленные блюда при соблюдении гигиены относительно безопасны. Салаты, простоявшие ночь, даже в холодильнике, уже несут потенциальную угрозу. Разница заключается в скорости размножения бактерий, которую невозможно определить по вкусу или запаху. Именно поэтому внешний вид и аромат не являются надёжными показателями качества.

Советы по безопасному употреблению салатов

  1. Готовьте салаты небольшими порциями.
  2. Храните блюда только в закрытых контейнерах.
  3. Следите за температурой в холодильнике.
  4. Не употребляйте салаты старше суток.
  5. Отказывайтесь от еды при малейших сомнениях.

Популярные вопросы о хранении салатов

Можно ли есть салаты на второй день?

Да, но только если они хранились при температуре не выше +4 °C и прошло менее 24 часов.

Какие салаты портятся быстрее всего?

Блюда с майонезом, яйцами, мясом, колбасой и рыбой.

Опасны ли салаты без заправки?

Они хранятся дольше, но также требуют соблюдения температурного режима.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
