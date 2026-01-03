Один приём за столом — и утро без мук: правило двух стаканов работает лучше таблеток

Новогодние застолья нередко заканчиваются тяжёлым утром, но избежать неприятных последствий всё же возможно. Нарколог рассказал о простых правилах, которые помогают снизить нагрузку на организм и уменьшить риск похмелья. Один из ключевых принципов получил название "правило двух стаканов". Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам нарколога, заведующего отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрея Тюрина, подготовка к застолью начинается задолго до первого тоста. За два часа до употребления алкоголя врач советует поесть продукты, которые замедляют всасывание спирта.
Подойдут блюда, содержащие сложные углеводы и полезные жиры. В их числе порция гречки, авокадо или бутерброд с красной рыбой на цельнозерновом хлебе. Такая еда снижает резкий скачок концентрации алкоголя в крови и помогает организму легче справляться с нагрузкой.
Ключевым элементом профилактики похмелья специалист называет соблюдение питьевого режима. Именно для этого и существует "правило двух стаканов".
"Перед каждым тостом сделайте два больших глотка чистой негазированной воды. Алкоголь — мощный диуретик. Вы должны опережать обезвоживание, которое и вызывает львиную долю утренних мук", — пояснил нарколог, заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрей Тюрин.
Врач подчёркивает, что поддержание водного баланса важно не только во время застолья, но и в повседневной жизни, поскольку питьевой режим напрямую влияет на самочувствие и восстановление организма.
Ещё один важный момент — умеренность. Специалист рекомендует ограничиться одной рюмкой крепкого алкоголя или одним бокалом вина в час. Такой темп даёт печени время на переработку этанола.
Также нарколог предостерёг от сочетания алкоголя с газированными напитками и энергетиками. Газ усиливает всасывание спирта, а стимуляторы создают дополнительную нагрузку на сердце и нервную систему.
По окончании праздника Тюрин советует восполнить потерю жидкости. Для этого подойдёт стакан воды объёмом около 250 миллилитров с щепоткой морской соли и долькой лимона. Такой напиток помогает восстановить электролитный баланс и мягко поддержать пищеварение, особенно если организм реагирует на алкоголь обезвоживанием. Похожие эффекты отмечаются и при регулярном употреблении воды с лимоном.
Ранее специалисты также обращали внимание на роль питания в восстановлении организма.
Если сравнивать разные подходы, профилактика оказывается эффективнее лечения. Подготовка к застолью и соблюдение питьевого режима помогают избежать тяжёлых симптомов. Домашние средства вроде бульона или минеральной воды снимают последствия, но не предотвращают их. Медикаментозные препараты могут облегчить состояние, однако не заменяют умеренность и правильный подход к алкоголю.
Полностью исключить риск сложно, но правильная подготовка и умеренность значительно снижают симптомы.
Лучше выбирать чистую негазированную воду без сахара и добавок.
Вода с солью и лимоном, лёгкая пища и отдых помогают организму быстрее прийти в норму.
