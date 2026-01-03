Между праздниками становится тяжелее всего: почему именно эта неделя бьёт по эмоциям

Снижение окситоцина после праздников усиливает чувство одиночества

Период между Новым годом и Рождеством для многих оказывается эмоционально сложнее, чем сами праздники. После ярких встреч, ожиданий и насыщенных дней настроение может резко снизиться. Это ощущение знакомо большому числу людей и имеет вполне объяснимые причины. Об этом говорится в материале по психологии издания O Globo.

Почему после Нового года часто наступает хандра

Праздничный период активно задействует систему вознаграждения мозга. В это время повышается уровень дофамина — нейромедиатора, связанного с мотивацией, радостью и ощущением удовольствия. Ожидание праздника, вкусная еда, подарки, общение и ритуалы усиливают его выработку. Даже мысли о предстоящих торжествах способны запускать этот механизм.

Когда праздники заканчиваются, уровень дофамина естественным образом возвращается к базовому. Контраст между эмоциональным подъёмом и повседневной рутиной может ощущаться как апатия, усталость или снижение мотивации. Именно так проявляется посленовогодняя хандра.

Роль окситоцина и социальных связей

Ещё один важный фактор — окситоцин, гормон, связанный с чувством близости и эмоциональной привязанности. Во время праздников мы чаще проводим время с семьёй, обнимаемся, общаемся, что стимулирует его выработку. Это усиливает ощущение тепла и поддержки.

После Нового года количество таких контактов резко уменьшается. Снижение уровня окситоцина может способствовать чувству одиночества, внутренней пустоты или эмоционального спада. Особенно это заметно у тех, для кого социальные связи играют важную роль в ощущении безопасности.

Когда праздники добавляют стресса

Важно учитывать, что не все праздничные встречи одинаково полезны. Исследования показывают, что некоторые социальные контакты могут усиливать стресс, а не снижать его. Напряжённые разговоры, скрытые конфликты и высокие ожидания истощают эмоциональные ресурсы.

Дарение подарков также не всегда приносит радость. Если подарок воспринимается прохладно, у дарителя может возникать чувство отвержения. Поэтому простая благодарность и внимание к чувствам друг друга имеют большое значение для эмоционального баланса.

Физиологические факторы: сон, еда и ритм дня

Праздники часто нарушают привычный режим. Поздние вечера, переедание и повышенное потребление алкоголя ухудшают качество сна. А сон напрямую связан с эмоциональной устойчивостью. Недостаток отдыха делает человека более уязвимым к перепадам настроения и усиливает ощущение хандры.

Сравнение: праздничный режим и возвращение к повседневности

Во время праздников жизнь насыщена событиями и стимуляцией. После них наступает резкое замедление. Если не помочь организму плавно вернуться к привычному ритму, эмоциональный спад ощущается сильнее. Постепенное восстановление режима снижает этот контраст.

Плюсы и минусы праздничного периода для психики

Праздники дают радость, но имеют и обратную сторону.

Преимущества:

усиление социальных связей;

положительные эмоции и воспоминания;

чувство принадлежности;

временный эмоциональный подъём.

Недостатки:

резкий спад после окончания;

нарушение сна и режима;

эмоциональное истощение;

усиление чувства одиночества у некоторых людей.

Советы шаг за шагом: как справиться с хандрой

Начните с наблюдения за собой. Отмечайте ситуации и контакты, которые истощают, и позволяйте себе дистанцию. Делайте паузы в напряжённых разговорах и находите время для восстановления.

Старайтесь как можно раньше вернуть привычный режим сна и бодрствования. Утренний дневной свет и короткие прогулки днём помогают стабилизировать циркадные ритмы и повышают уровень энергии.

Планируйте небольшие радости после праздников: встречу с другом, прогулку, интересное занятие или личную цель. Это создаёт ощущение движения вперёд и снижает эмоциональный контраст.

Популярные вопросы о послерождественской хандре

Нормально ли чувствовать упадок после праздников?

Да, это естественная реакция мозга на резкое снижение стимуляции.

Помогает ли планирование в этот период?

Да, ожидание небольших событий поддерживает мотивацию и настроение.

Когда стоит насторожиться?

Если подавленность затягивается на недели и мешает повседневной жизни, стоит обратиться за поддержкой.