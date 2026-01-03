Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Между праздниками становится тяжелее всего: почему именно эта неделя бьёт по эмоциям

Снижение окситоцина после праздников усиливает чувство одиночества
Здоровье

Период между Новым годом и Рождеством для многих оказывается эмоционально сложнее, чем сами праздники. После ярких встреч, ожиданий и насыщенных дней настроение может резко снизиться. Это ощущение знакомо большому числу людей и имеет вполне объяснимые причины. Об этом говорится в материале по психологии издания O Globo.

Новогодний стресс
Фото: freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодний стресс

Почему после Нового года часто наступает хандра

Праздничный период активно задействует систему вознаграждения мозга. В это время повышается уровень дофамина — нейромедиатора, связанного с мотивацией, радостью и ощущением удовольствия. Ожидание праздника, вкусная еда, подарки, общение и ритуалы усиливают его выработку. Даже мысли о предстоящих торжествах способны запускать этот механизм.

Когда праздники заканчиваются, уровень дофамина естественным образом возвращается к базовому. Контраст между эмоциональным подъёмом и повседневной рутиной может ощущаться как апатия, усталость или снижение мотивации. Именно так проявляется посленовогодняя хандра.

Роль окситоцина и социальных связей

Ещё один важный фактор — окситоцин, гормон, связанный с чувством близости и эмоциональной привязанности. Во время праздников мы чаще проводим время с семьёй, обнимаемся, общаемся, что стимулирует его выработку. Это усиливает ощущение тепла и поддержки.

После Нового года количество таких контактов резко уменьшается. Снижение уровня окситоцина может способствовать чувству одиночества, внутренней пустоты или эмоционального спада. Особенно это заметно у тех, для кого социальные связи играют важную роль в ощущении безопасности.

Когда праздники добавляют стресса

Важно учитывать, что не все праздничные встречи одинаково полезны. Исследования показывают, что некоторые социальные контакты могут усиливать стресс, а не снижать его. Напряжённые разговоры, скрытые конфликты и высокие ожидания истощают эмоциональные ресурсы.

Дарение подарков также не всегда приносит радость. Если подарок воспринимается прохладно, у дарителя может возникать чувство отвержения. Поэтому простая благодарность и внимание к чувствам друг друга имеют большое значение для эмоционального баланса.

Физиологические факторы: сон, еда и ритм дня

Праздники часто нарушают привычный режим. Поздние вечера, переедание и повышенное потребление алкоголя ухудшают качество сна. А сон напрямую связан с эмоциональной устойчивостью. Недостаток отдыха делает человека более уязвимым к перепадам настроения и усиливает ощущение хандры.

Сравнение: праздничный режим и возвращение к повседневности

Во время праздников жизнь насыщена событиями и стимуляцией. После них наступает резкое замедление. Если не помочь организму плавно вернуться к привычному ритму, эмоциональный спад ощущается сильнее. Постепенное восстановление режима снижает этот контраст.

Плюсы и минусы праздничного периода для психики

Праздники дают радость, но имеют и обратную сторону.

Преимущества:

  • усиление социальных связей;
  • положительные эмоции и воспоминания;
  • чувство принадлежности;
  • временный эмоциональный подъём.

Недостатки:

  • резкий спад после окончания;
  • нарушение сна и режима;
  • эмоциональное истощение;
  • усиление чувства одиночества у некоторых людей.

Советы шаг за шагом: как справиться с хандрой

Начните с наблюдения за собой. Отмечайте ситуации и контакты, которые истощают, и позволяйте себе дистанцию. Делайте паузы в напряжённых разговорах и находите время для восстановления.

Старайтесь как можно раньше вернуть привычный режим сна и бодрствования. Утренний дневной свет и короткие прогулки днём помогают стабилизировать циркадные ритмы и повышают уровень энергии.

Планируйте небольшие радости после праздников: встречу с другом, прогулку, интересное занятие или личную цель. Это создаёт ощущение движения вперёд и снижает эмоциональный контраст.

Популярные вопросы о послерождественской хандре

Нормально ли чувствовать упадок после праздников?
Да, это естественная реакция мозга на резкое снижение стимуляции.

Помогает ли планирование в этот период?
Да, ожидание небольших событий поддерживает мотивацию и настроение.

Когда стоит насторожиться?
Если подавленность затягивается на недели и мешает повседневной жизни, стоит обратиться за поддержкой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы новый год рождество депрессия психология
Новости Все >
Подогрев руля повысил точность манёвров на скользкой дороге
Почему соевый соус нельзя использовать в чистом виде — объясняет кулинар
Зимняя подкормка комнатных растений повышает риск повреждения корней — Actualno
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Десятки тонн лосося преградили путь немецким автомобилистам — Bild
Зимой у большинства людей снижается уровень витамина D — эндокринолог
Исламораду признали мировой столицей спортивной рыбалки — гиды
Тёплый минимализм применяют для уютных интерьеров без перегруза — Martha Stewart
Владельцы Tesla чаще оправдывают нарушения на дороге — CAR & MOTOR
Пожелтение ногтей усиливается при дефиците витаминов и частом маникюре — Jenny
Сейчас читают
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Наука и техника
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Последние материалы
Подогрев руля повысил точность манёвров на скользкой дороге
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Бурение выявило экосистему Антарктиды возрастом 34 млн лет
Почему соевый соус нельзя использовать в чистом виде — объясняет кулинар
Лошади начинают приветствие с обнюхивания ноздрей
Зимняя подкормка комнатных растений повышает риск повреждения корней — Actualno
Итальянки оживляют базовый образ украшениями с историей
Январь 2026 не благоприятен для быстрых заработков
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Десятки тонн лосося преградили путь немецким автомобилистам — Bild
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.