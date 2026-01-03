Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Консервы под прицелом: почему упаковка вызывает больше опасений, чем содержимое

Пластиковые покрытия банок с консервами связали с риском для здоровья
Здоровье

Консервы давно стали частью повседневного рациона благодаря удобству и длительному сроку хранения. Горошек, кукуруза, фасоль или нут выручают, когда нужно быстро приготовить обед или ужин.

консервы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
консервы

Однако всё чаще появляются вопросы о том, насколько безопасны такие продукты для здоровья. Об этом сообщает материал издания Freundin, посвящённыq пищевой безопасности и защите прав потребителей.

В чём потенциальная опасность консервов

Когда речь заходит о вреде консервированных продуктов, специалисты обращают внимание не столько на сами овощи, сколько на упаковку. Классические металлические банки изготавливаются из жести и покрываются тонким слоем олова для защиты от коррозии.

Олово относится к тяжёлым металлам и в больших дозах может быть вредным для организма. В обычных условиях его количество в консервах считается безопасным. Однако риск возрастает, если продукт содержит много кислоты или если защитное покрытие повреждено — например, при использовании консервного ножа или контакте с металлическими приборами. Именно поэтому эксперты рекомендуют не хранить остатки еды в открытой банке и перекладывать их в стеклянную или керамическую посуду.

Почему вокруг бисфенола А столько споров

Чтобы предотвратить контакт пищи с металлом, внутреннюю поверхность банок часто покрывают специальным пластиковым слоем. В прошлом такие покрытия нередко содержали бисфенол А — химическое вещество, активно обсуждаемое учёными и врачами.

Согласно данным профильных научных институтов, бисфенол А обладает низкой острой токсичностью, но при длительном воздействии может влиять на гормональную систему. Его относят к так называемым эндокринным разрушителям, поскольку он способен имитировать действие гормонов и нарушать их баланс. Исследования также связывают это вещество с возможным воздействием на репродуктивную и иммунную системы.

Что изменилось после новых ограничений

После повторной оценки рисков европейские регуляторы пришли к выводу, что бисфенол А в материалах, контактирующих с пищей, представляет угрозу для здоровья. В результате с января 2025 года было запрещено его использование в упаковке для продуктов и напитков.

При этом специалисты предупреждают: на полках магазинов всё ещё могут встречаться консервы старых партий. Для некоторых категорий продуктов, особенно с высокой кислотностью, действуют переходные периоды, которые позволяют их продажу до 2028 года. Это означает, что покупателям по-прежнему стоит внимательно относиться к выбору упаковки.

Сравнение консервов и альтернативных вариантов

Консервы выигрывают по сроку хранения и удобству. Однако замороженные овощи часто сохраняют больше питательных веществ благодаря быстрому замораживанию. Продукты в стеклянных банках считаются более нейтральными с точки зрения миграции веществ из упаковки. Свежие овощи остаются лучшим вариантом, если есть возможность их быстро использовать.

Плюсы и минусы консервированных продуктов

Консервы имеют как очевидные преимущества, так и ограничения.

Преимущества:

  • длительный срок хранения;
  • экономия времени на готовке;
  • доступность и широкий ассортимент;
  • стабильное качество продукта.

Недостатки:

  • возможные риски, связанные с упаковкой;
  • содержание соли в некоторых вариантах;
  • меньшая свежесть по сравнению с альтернативами.

Советы по безопасному использованию консервов шаг за шагом

Чтобы снизить потенциальные риски, важно соблюдать простые правила. После вскрытия сразу переложите содержимое в стеклянную ёмкость. Не используйте металлические приборы для хранения в банке. Для кислых продуктов отдавайте предпочтение альтернативной упаковке. И по возможности чередуйте консервы с замороженными или свежими овощами.

Популярные вопросы о консервах

Опасны ли консервы сами по себе?
Нет, риск связан в основном с упаковкой, а не с овощами.

Можно ли хранить еду в открытой банке в холодильнике?
Лучше переложить её в стеклянную или керамическую посуду.

Что безопаснее: консервы или заморозка?
Замороженные продукты чаще сохраняют больше питательных веществ и не контактируют с металлом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы еда овощи продукты здоровье безопасность
