Консервы под прицелом: почему упаковка вызывает больше опасений, чем содержимое

Пластиковые покрытия банок с консервами связали с риском для здоровья

Консервы давно стали частью повседневного рациона благодаря удобству и длительному сроку хранения. Горошек, кукуруза, фасоль или нут выручают, когда нужно быстро приготовить обед или ужин.

Однако всё чаще появляются вопросы о том, насколько безопасны такие продукты для здоровья. Об этом сообщает материал издания Freundin, посвящённыq пищевой безопасности и защите прав потребителей.

В чём потенциальная опасность консервов

Когда речь заходит о вреде консервированных продуктов, специалисты обращают внимание не столько на сами овощи, сколько на упаковку. Классические металлические банки изготавливаются из жести и покрываются тонким слоем олова для защиты от коррозии.

Олово относится к тяжёлым металлам и в больших дозах может быть вредным для организма. В обычных условиях его количество в консервах считается безопасным. Однако риск возрастает, если продукт содержит много кислоты или если защитное покрытие повреждено — например, при использовании консервного ножа или контакте с металлическими приборами. Именно поэтому эксперты рекомендуют не хранить остатки еды в открытой банке и перекладывать их в стеклянную или керамическую посуду.

Почему вокруг бисфенола А столько споров

Чтобы предотвратить контакт пищи с металлом, внутреннюю поверхность банок часто покрывают специальным пластиковым слоем. В прошлом такие покрытия нередко содержали бисфенол А — химическое вещество, активно обсуждаемое учёными и врачами.

Согласно данным профильных научных институтов, бисфенол А обладает низкой острой токсичностью, но при длительном воздействии может влиять на гормональную систему. Его относят к так называемым эндокринным разрушителям, поскольку он способен имитировать действие гормонов и нарушать их баланс. Исследования также связывают это вещество с возможным воздействием на репродуктивную и иммунную системы.

Что изменилось после новых ограничений

После повторной оценки рисков европейские регуляторы пришли к выводу, что бисфенол А в материалах, контактирующих с пищей, представляет угрозу для здоровья. В результате с января 2025 года было запрещено его использование в упаковке для продуктов и напитков.

При этом специалисты предупреждают: на полках магазинов всё ещё могут встречаться консервы старых партий. Для некоторых категорий продуктов, особенно с высокой кислотностью, действуют переходные периоды, которые позволяют их продажу до 2028 года. Это означает, что покупателям по-прежнему стоит внимательно относиться к выбору упаковки.

Сравнение консервов и альтернативных вариантов

Консервы выигрывают по сроку хранения и удобству. Однако замороженные овощи часто сохраняют больше питательных веществ благодаря быстрому замораживанию. Продукты в стеклянных банках считаются более нейтральными с точки зрения миграции веществ из упаковки. Свежие овощи остаются лучшим вариантом, если есть возможность их быстро использовать.

Плюсы и минусы консервированных продуктов

Консервы имеют как очевидные преимущества, так и ограничения.

Преимущества:

длительный срок хранения;

экономия времени на готовке;

доступность и широкий ассортимент;

стабильное качество продукта.

Недостатки:

возможные риски, связанные с упаковкой;

содержание соли в некоторых вариантах;

меньшая свежесть по сравнению с альтернативами.

Советы по безопасному использованию консервов шаг за шагом

Чтобы снизить потенциальные риски, важно соблюдать простые правила. После вскрытия сразу переложите содержимое в стеклянную ёмкость. Не используйте металлические приборы для хранения в банке. Для кислых продуктов отдавайте предпочтение альтернативной упаковке. И по возможности чередуйте консервы с замороженными или свежими овощами.

Популярные вопросы о консервах

Опасны ли консервы сами по себе?

Нет, риск связан в основном с упаковкой, а не с овощами.

Можно ли хранить еду в открытой банке в холодильнике?

Лучше переложить её в стеклянную или керамическую посуду.

Что безопаснее: консервы или заморозка?

Замороженные продукты чаще сохраняют больше питательных веществ и не контактируют с металлом.