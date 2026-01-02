Сбрасывая сахарный плащ: как иммунные клетки проникают в кожу при псориазе, жертвуя своим защитным слоем

Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling

Представьте себе иммунную клетку, несущуюся по кровотоку в плотном, богатом сахарами "плаще". Этот внешний слой, гликокаликс, долгое время считался статичной защитой.

Кто стоит за открытием: команда единомышленников

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science Signaling, раскрывает удивительный тактический манёвр: чтобы проникнуть в воспалённую кожу при псориазе, клетка добровольно сбрасывает этот сахарный покров.

Это едва заметное молекулярное изменение опровергает устоявшиеся представления о том, как иммунные клетки мигрируют во время болезни, и указывает на ранее недооценённый механизм, способный в корне изменить подход к лечению хронических воспалений.

Исследование проводилось под руководством доктора Эми Сондерс из Ланкастерского университета и доктора Дугласа Дайера из Манчестерского университета. Ключевую роль в проекте сыграла совместная аспирантка доктор Меган Пристли (ныне работающая в Массачусетском технологическом институте), выступившая первым автором статьи. В состав научной группы также вошли доктор Макс Нобис из Манчестерского университета и профессор Ольга Зубкова из Университета Виктории в Веллингтоне. Коллектив учёных из разных уголков мира позволила взглянуть на проблему под новым углом.

Гликокаликс — не просто защита

Многие клетки в организме, особенно те, что выстилают кровеносные сосуды, покрыты плотным гелеобразным слоем — гликокаликсом.

Этот барьер, состоящий из сложных молекул сахара (гликанов), защищает сосуды от повреждений. До недавнего времени считалось, что именно клетки сосудов видоизменяют свой гликокаликс, чтобы "пропустить" иммунные клетки в ткани. Новое исследование переворачивает эту парадигму с ног на голову.

Оказывается, иммунные клетки сами обладают этим сахарным слоем и активно его сбрасывают, чтобы стать более "обтекаемыми" и просочиться сквозь стенку сосуда в очаг воспаления.

"Очень интересно узнать, насколько важен гликокаликс для иммунных клеток", — отмечает доктор Сондерс.

Обратная сторона манёвра: когда защита превращается в угрозу

Это разрушение гликокаликса — палка о двух концах. С одной стороны, это ключевой элемент воспалительной реакции, позволяющий клеткам достичь тканей для борьбы с инфекцией. С другой — при хронических заболеваниях вроде псориаза процесс выходит из-под контроля.

Избыточное накопление иммунных клеток в коже лишь усугубляет воспаление, а сброс "сахарного плаща" становится не решением, а частью проблемы.

На пути к принципиально новым лекарствам

Открытие не только углубляет наше понимание иммунологии, но и открывает практические горизонты. Разработка препаратов, которые могли бы избирательно влиять на это "раздевание" клеток, — потенциальный путь к созданию более эффективных методов лечения как воспалительных, так и инфекционных заболеваний.

"Было очень приятно работать над этим проектом вместе с коллегами, чтобы по-новому взглянуть на привлечение иммунных клеток для более эффективного лечения", — делится доктор Дайер.

А доктор Пристли выражает надежду, что "это исследование привлечёт больше внимания к важности сахаров для иммунной системы".

Таким образом, скромный сахарный слой на поверхности клеток оказывается не просто пассивным щитом, а динамичным инструментом, управляющим миграцией целой армии клеток. Умение управлять этим инструментом может стать ключом к победе над целым рядом серьёзных заболеваний.