Секрет Франклина: как одна прогулка решила проблему, над которой бился гений – тайна его гениальности

Бенджамин Франклин — человек-легенда, дипломат, обеспечивший союз с Францией, учёный, раскрывший природу молнии, и изобретатель бифокальных очков. Его ум решал сложнейшие задачи нации. Но в 1781 году он посвятил сатирическое письмо Королевской академии Брюсселя… метеоризму.
"Всем хорошо известно, — писал Франклин, — что при переваривании обычной пищи в кишечнике человека образуется большое количество газов. То, что эти газы выходят наружу и смешиваются с атмосферой, обычно неприятно окружающим из-за сопровождающего их зловонного запаха".
Гениальный мыслитель размышлял, как наука может сделать этот процесс более цивилизованным. Но даже он не нашёл решения, которое сегодня называют fart walk- "пукательной прогулкой". Эта практика, обросшая современными научными данными, оказывается, была известна веками.
Хотя вызывающий улыбку термин "пукательная прогулка" популяризовала кулинарный автор Мэйрлин Смит лишь недавно, сама концепция древняя.
Китайская пословица гласит: "Если после еды сделать сто шагов, то проживёшь до 99 лет".
Эта народная мудрость находит неожиданное подтверждение в современных исследованиях.
Суть проста: короткая прогулка сразу после приёма пищи. Она не только решает деликатную проблему, над которой размышлял Франклин, но и приносит комплексную пользу организму, превращая естественный физиологический процесс в инструмент оздоровления.
Когда вы встаёте и начинаете двигаться после еды, в вашем организме запускается перистальтика — волнообразные сокращения мышц желудочно-кишечного тракта. Это естественный механизм, который проталкивает пищу и газы по пищеварительной системе. Прогулка даёт чёткий сигнал кишечнику: пора работать.
Газы образуются по разным причинам: из-за богатой клетчаткой пищи (брокколи, капуста) или заглатывания воздуха во время еды. Физическая активность помогает мягко высвободить скопившийся воздух, уменьшая вздутие и дискомфорт. Прогулка создаёт для этого идеальные условия — свободу движения и отсутствие социальных табу.
Польза таких прогулок выходит далеко за рамки улучшения пищеварения. В 2011 году японские исследователи из клиники Тоедо Хиджиката опубликовали любопытные данные. Оказалось, что "ходьба сразу после еды — в отличие, скажем, от часового ожидания — на самом деле способствует положительному снижению веса".
"У людей, которые не испытывают боли в животе, усталости или другого дискомфорта при ходьбе сразу после еды, 30-минутная ходьба в быстром темпе сразу после обеда или ужина приводит к большей потере веса, чем 30-минутная ходьба, начавшаяся через час после приёма пищи", — констатируют авторы исследования.
Включение "пукательной прогулки" в распорядок дня — это инвестиция в долгосрочное здоровье, причём не только физическое. Исследование 2025 года, опубликованное в Age and Ageing, показало: у людей, которые ежедневно уделяли всего пять минут физической активности, такой как ходьба, улучшалась работа сердца и мозга.
Другое масштабное исследование Американской психологической ассоциации выявило, что ежедневные прогулки снижают риск развития депрессии у взрослых на 25%. Таким образом, эта простая привычка становится мощным инструментом профилактики ментальных расстройств и деменции.
Решение, которое ускользнуло от Франклина, оказалось до смешного простым. Не нужно сложных изобретений — просто встаньте и пройдитесь. Эта практика объединяет древнюю мудрость и современную науку, предлагая ключ к улучшению пищеварения, контролю веса и психическому благополучию.
Возможно, именно в такой простоте и скрывается настоящий гений. Прогулка после еды — это маленький ритуал, который помогает телу функционировать так, как задумано природой, без лишних усложнений.
