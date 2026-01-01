Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секрет Франклина: как одна прогулка решила проблему, над которой бился гений – тайна его гениальности

Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing
Бенджамин Франклин — человек-легенда, дипломат, обеспечивший союз с Францией, учёный, раскрывший природу молнии, и изобретатель бифокальных очков. Его ум решал сложнейшие задачи нации. Но в 1781 году он посвятил сатирическое письмо Королевской академии Брюсселя… метеоризму.

кишечник
Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кишечник

То, что считалось неприличным, оказалось полезным

"Всем хорошо известно, — писал Франклин, — что при переваривании обычной пищи в кишечнике человека образуется большое количество газов. То, что эти газы выходят наружу и смешиваются с атмосферой, обычно неприятно окружающим из-за сопровождающего их зловонного запаха".

Гениальный мыслитель размышлял, как наука может сделать этот процесс более цивилизованным. Но даже он не нашёл решения, которое сегодня называют fart walk- "пукательной прогулкой". Эта практика, обросшая современными научными данными, оказывается, была известна веками.

Мудрость, проверенная веками: 100 шагов к долголетию

Хотя вызывающий улыбку термин "пукательная прогулка" популяризовала кулинарный автор Мэйрлин Смит лишь недавно, сама концепция древняя.

Китайская пословица гласит: "Если после еды сделать сто шагов, то проживёшь до 99 лет".

Эта народная мудрость находит неожиданное подтверждение в современных исследованиях.

Суть проста: короткая прогулка сразу после приёма пищи. Она не только решает деликатную проблему, над которой размышлял Франклин, но и приносит комплексную пользу организму, превращая естественный физиологический процесс в инструмент оздоровления.

Что происходит с телом во время прогулки

Когда вы встаёте и начинаете двигаться после еды, в вашем организме запускается перистальтика — волнообразные сокращения мышц желудочно-кишечного тракта. Это естественный механизм, который проталкивает пищу и газы по пищеварительной системе. Прогулка даёт чёткий сигнал кишечнику: пора работать.

Газы образуются по разным причинам: из-за богатой клетчаткой пищи (брокколи, капуста) или заглатывания воздуха во время еды. Физическая активность помогает мягко высвободить скопившийся воздух, уменьшая вздутие и дискомфорт. Прогулка создаёт для этого идеальные условия — свободу движения и отсутствие социальных табу.

Неожиданный бонус: контроль веса — и не только

Польза таких прогулок выходит далеко за рамки улучшения пищеварения. В 2011 году японские исследователи из клиники Тоедо Хиджиката опубликовали любопытные данные. Оказалось, что "ходьба сразу после еды — в отличие, скажем, от часового ожидания — на самом деле способствует положительному снижению веса".

"У людей, которые не испытывают боли в животе, усталости или другого дискомфорта при ходьбе сразу после еды, 30-минутная ходьба в быстром темпе сразу после обеда или ужина приводит к большей потере веса, чем 30-минутная ходьба, начавшаяся через час после приёма пищи", — констатируют авторы исследования.

Инвестиция в ясность ума и настроение

Включение "пукательной прогулки" в распорядок дня — это инвестиция в долгосрочное здоровье, причём не только физическое. Исследование 2025 года, опубликованное в Age and Ageing, показало: у людей, которые ежедневно уделяли всего пять минут физической активности, такой как ходьба, улучшалась работа сердца и мозга.

Другое масштабное исследование Американской психологической ассоциации выявило, что ежедневные прогулки снижают риск развития депрессии у взрослых на 25%. Таким образом, эта простая привычка становится мощным инструментом профилактики ментальных расстройств и деменции.

Просто сделайте этот шаг

Решение, которое ускользнуло от Франклина, оказалось до смешного простым. Не нужно сложных изобретений — просто встаньте и пройдитесь. Эта практика объединяет древнюю мудрость и современную науку, предлагая ключ к улучшению пищеварения, контролю веса и психическому благополучию.

Возможно, именно в такой простоте и скрывается настоящий гений. Прогулка после еды — это маленький ритуал, который помогает телу функционировать так, как задумано природой, без лишних усложнений.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
наука здоровье метеоризм долголетие пищеварение
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер
