Свет в ночи не такой безвредный, как думали: раскрыта тайна его вредного воздействия на сердце

Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса
В 2025 году на научной конференции Американской кардиологической ассоциации было представлено исследование, которое заставляет по-новому взглянуть на привычную городскую среду.

экран в кинотеатре
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
экран в кинотеатре

Мозг в состоянии тревоги: что показало сканирование

Учёные установили прямую связь между воздействием искусственного света ночью и повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идёт не только о яркой рекламе за окном, но и о мягком свечении экрана смартфона в спальне.

"Мы знаем, что факторы окружающей среды, такие как загрязнение воздуха и шумовое загрязнение, могут приводить к сердечным заболеваниям, воздействуя на наши нервы и кровеносные сосуды через стресс. Световое загрязнение — очень распространённое явление, однако мы мало знаем о том, как оно влияет на сердце", — отметил старший автор исследования Шейди Абохашем.

В исследовании приняли участие 450 взрослых без истории сердечно-сосудистых заболеваний. Все они прошли комплексное ПЭТ/КТ-сканирование, которое позволяет одновременно оценить и анатомические структуры, и метаболическую активность тканей.

"В моей больнице это стандартное визуализирующее исследование, — пояснил Абохашем. — КТ позволяет получить подробные анатомические данные, а ПЭТ — выявить метаболическую активность в тканях".

Результаты оказались тревожными: у людей, проживающих в условиях более интенсивного ночного освещения, наблюдалась повышенная активность в отделах мозга, связанных со стрессом, а также маркеры воспаления в артериях.

Цифры не лгут: насколько опасен ночной свет

Анализ данных выявил почти линейную зависимость: каждое стандартное отклонение в увеличении продолжительности светового дня ночью было связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 35% в течение пяти лет и на 22% в течение десяти лет.

"Мы обнаружили почти линейную зависимость между ночным освещением и сердечно-сосудистыми заболеваниями: чем больше света в ночное время, тем выше риск. Даже незначительное увеличение количества света в ночное время было связано с повышенным напряжением в мозге и артериях", — констатировал Абохашем.

Наиболее уязвимыми оказались жители районов с дополнительными факторами стресса — транспортным шумом или низким уровнем доходов.

Биологический механизм: почему свет вреден для сосудов?

Исследование впервые продемонстрировало биологический механизм этой связи. Когда мозг воспринимает свет ночью как источник стресса, он активирует сигналы, вызывающие иммунный ответ и воспаление кровеносных сосудов.

"Когда мозг воспринимает стресс, он активирует сигналы, которые могут вызвать иммунный ответ и воспаление кровеносных сосудов. Со временем этот процесс может способствовать затвердеванию артерий и увеличивать риск сердечного приступа и инсульта", — объяснил Абохашем.

Мнение экспертов: проблема общественного здравоохранения

"Эти результаты являются новыми и дополняют данные, свидетельствующие о том, что сокращение воздействия чрезмерного искусственного освещения в ночное время является проблемой общественного здравоохранения", — сказал Хулио Фернандес-Мендоса, не участвовавший в исследовании.

Эксперт отметил, что световое загрязнение нарушает циркадные ритмы, подавляет выработку мелатонина и даже при низком уровне воздействия повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что можно сделать? Практические рекомендации

Исследователи предлагают решения на разных уровнях. Городам стоит пересмотреть систему уличного освещения: использовать экранированные фонари, датчики движения и сократить ненужную подсветку.

На индивидуальном уровне Абохашем советует:

"Люди могут ограничить освещение в помещениях в ночное время, сохраняя спальни темными и избегая использования экранов, таких как телевизоры и персональные электронные устройства, перед сном".

Перспективы исследований

Учёные планируют расширить работу, включив более разнообразные группы населения, и проверить, как снижение воздействия света влияет на здоровье сердца.

"Это исследование показывает, что световое загрязнение — это не просто раздражающий фактор. Оно также может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний", — подчеркнул Абохашем.

Осознанное отношение к ночному освещению может стать ещё одним шагом к сохранению здоровья сердца в условиях современной городской среды.

