Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Комфорт сегодня — проблемы завтра: повседневные ошибки, о которых не принято говорить

Использование телефона в туалете повышает риск геморроя
Здоровье

Некоторые привычки кажутся безобидными и настолько вошли в повседневную жизнь, что мы перестали их замечать. Тесная обувь, еда на бегу или телефон в руках в самых неподходящих местах редко вызывают тревогу. Однако именно такие мелочи со временем подтачивают здоровье и могут способствовать развитию хронических проблем. Об этом сообщает iDNES.

Эмоции в тексте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмоции в тексте

Почему повседневные мелочи влияют на самочувствие

Образ жизни — это не только питание и спорт. Он складывается из десятков автоматических действий, которые мы повторяем каждый день. И если полезные привычки укрепляют организм, то вредные незаметно создают нагрузку на зрение, сосуды, пищеварение и опорно-двигательную систему.

Привычка постоянно смотреть в экран

Большинство электронных устройств излучают синий свет, который влияет на биоритмы и зрение. Длительная работа за компьютером, частое использование смартфона и просмотр телевизора без перерывов приводят к так называемой цифровой нагрузке.

Со временем это может вызывать сухость и раздражение глаз, сложности с фокусировкой, головные боли и общее зрительное утомление. Особенно страдают люди, которые редко бывают на свежем воздухе.

Телефон в туалете — сомнительный "ритуал"

Для многих это удобный момент проверить сообщения или новости. Но длительное сидение в таком положении повышает давление в области анального канала. При регулярном повторении это становится фактором риска развития геморроя и неприятных болевых ощущений.

Чем дольше человек задерживается, тем выше нагрузка на сосуды, поэтому привычка "засидеться" может иметь реальные последствия.

Сидение со скрещенными ногами

Эта поза кажется удобной и даже привычной, но она мешает нормальному венозному оттоку крови. Постепенно могут появляться отеки, чувство тяжести и судороги в ногах.

Кроме того, скрещенные ноги нарушают симметрию таза и увеличивают нагрузку на позвоночник, что со временем отражается на осанке и самочувствии.

Слишком тесная обувь

Проблема часто начинается еще в магазине — обувь покупают утром, под влиянием скидок или моды. В результате стопа оказывается зажата, а кровообращение нарушено.

Это не только мозоли и дискомфорт. Тесная обувь замедляет венозный отток, способствует развитию хронических венозных заболеваний и влияет на работу всей опорно-двигательной системы.

Еда на ходу и в спешке

Когда прием пищи превращается в фон для работы или просмотра экрана, организм не успевает правильно реагировать. Быстрое поедание пищи повышает риск проблем с желудком, вздутия и изжоги.

Кроме того, в спешке чаще выбирают случайную еду с низкой питательной ценностью, что со временем отражается на уровне энергии и весе.

Сравнение: осознанные привычки и автоматические действия

Автоматические действия экономят время, но часто вредят здоровью. Осознанные привычки требуют внимания, зато снижают нагрузку на организм. Разница ощущается не сразу, но в долгосрочной перспективе именно она определяет качество жизни.

Плюсы и минусы отказа от вредных привычек

Отказ от ежедневных мелких ошибок улучшает кровообращение, пищеварение и самочувствие. Минус в том, что перестройка привычек требует времени и самодисциплины. Зато плюсы накапливаются годами.

Советы по изменению привычек шаг за шагом

Начните с одной привычки — например, делайте перерывы от экрана. Затем уберите телефон из туалета. Постепенно следите за позой, обувью и режимом питания. Маленькие изменения проще закрепить и легче сохранить надолго.

Популярные вопросы о вредных привычках

Почему мелкие привычки так сильно влияют на здоровье?

Потому что они повторяются ежедневно и создают постоянную нагрузку на организм.

Что опаснее: еда на ходу или тесная обувь?

Обе привычки вредны, но затрагивают разные системы — пищеварение и сосуды.

Можно ли компенсировать вред спортом?

Частично да, но лучше убрать причину, а не только бороться с последствиями.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы советы здоровье профилактика
Новости Все >
Перегрев колеса при движении указывает на зажатый суппорт — Engineer Fix
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Кардио без силовых не укрепляет мышцы ног — тренеры
Кипячение тряпок с пищевой содой снижает количество бактерий — Be
Волосы в душе выпадают из-за естественной фазы телогена, а не из-за шампуня — Bovary
Домашнее имбирное печенье с пряностями: классический рецепт
Лишь 51 процент владельцев Jeep готовы купить марку снова — Consumer Reports
Утка в аэрогриле с мёдом и фруктами: рецепт запекания
Ученые усомнились в водном прошлом спутника Юпитера Ио — Naked Science
Сейчас читают
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Последние материалы
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Мандариновый сауэр готовится на основе виски и цитрусов
Фикус Бенджамина теряет листья у холодного окна зимой
Arctica islandica сохранял жизнь более пяти веков — биолог Дорис Абеле
Кардио без силовых не укрепляет мышцы ног — тренеры
Геолог Мишель Сиффр прожил 63 дня в пещере без времени — IFLscience
Кипячение тряпок с пищевой содой снижает количество бактерий — Be
Волосы в душе выпадают из-за естественной фазы телогена, а не из-за шампуня — Bovary
Домашнее имбирное печенье с пряностями: классический рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.