Геймеры не теряют время зря: неожиданный эффект компьютерных игр заставляет мозг работать активнее

Видеоигры усиливают мозговую активность и внимание — психолог Елизавета Куликова
Здоровье

Компьютерные игры всё чаще перестают быть символом бесполезного досуга и становятся предметом научных обсуждений. Современные исследования показывают, что цифровые развлечения способны влиять на когнитивные процессы и работу мозга. Речь идёт не только о реакции, но и о памяти, внимании и способности быстро принимать решения.

Мальчик играет в компьютерные игры
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мальчик играет в компьютерные игры

Как игры стимулируют мозговую активность

По словам специалиста, видеоигры задействуют сразу несколько когнитивных механизмов. Игроку приходится одновременно следить за визуальной обстановкой, анализировать происходящее и реагировать на изменения. Такой формат тренирует зрительно-пространственное мышление, восприятие и умение удерживать внимание в условиях высокой нагрузки.

Дополнительный эффект создаёт геймификация: спецэффекты, уровни сложности и система поощрений усиливают вовлечённость. Это способствует нейропластичности — способности мозга перестраиваться и формировать новые связи. Подобные процессы во многом перекликаются с тем, как повседневные привычки могут как поддерживать, так и ослаблять когнитивные функции, о чём говорится в материале про здоровье мозга и память.

"Компьютерные игры могут усиливать мозговую активность, развивая память, концентрацию и скорость реакции", — отметила клинический психолог Елизавета Куликова.

Какие жанры работают эффективнее

Эксперт подчёркивает, что польза зависит от типа игры. Наиболее выраженный когнитивный эффект дают стратегии. Они требуют планирования, оценки ресурсов и прогнозирования последствий, что развивает аналитическое мышление и способность выстраивать сложные логические цепочки.

Шутеры и экшен-игры тоже не стоит сбрасывать со счетов. Их динамика и визуальная насыщенность помогают тренировать внимание, кратковременную память и скорость реакции. Игрок вынужден действовать в режиме многозадачности, что положительно влияет на обработку информации в реальном времени.

Где проходит граница между пользой и перегрузкой

Несмотря на потенциальные плюсы, психолог напоминает о рисках. Чрезмерное время за экраном может привести к утомлению нервной системы. При постоянной стимуляции без отдыха мозг быстрее истощается, что в долгосрочной перспективе повышает риск состояний, связанных с хроническим стрессом и переутомлением. Эти механизмы подробно описываются в материале о том, как мозг реагирует на перегрузку.

Кроме того, длительное сидение за компьютером отражается на зрении, осанке и общем уровне физической активности. Поэтому даже полезные с точки зрения когнитивного развития игры требуют разумных ограничений. Об этом сообщает "Известия".

Плюсы и минусы видеоигр для психики

Компьютерные игры могут быть эффективным инструментом тренировки мозга. Они помогают развивать внимание, память, скорость реакции и навык принятия решений в условиях неопределённости. При этом важно учитывать и возможные минусы: нагрузку на зрение, риск гиподинамии и эмоционального переутомления при отсутствии баланса.

Советы по безопасному игровому режиму

  1. Ограничивайте продолжительность игровых сессий и делайте перерывы.
  2. Чередуйте игры с физической активностью и отдыхом без экрана.
  3. Выбирайте жанры, которые требуют анализа и стратегического мышления.
  4. Следите за освещением, осанкой и режимом сна.

Популярные вопросы о влиянии видеоигр на мозг

Могут ли видеоигры улучшить память?

Да, особенно те, которые требуют быстрого анализа и удержания информации.

Какие игры полезнее для внимания?

Динамичные экшен-игры и стратегии с высокой когнитивной нагрузкой.

Опасны ли видеоигры для психики?

Риски возникают при чрезмерном и неконтролируемом использовании.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Стрелка на приборной панели указывает расположение топливного бака — Carandmotor
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
