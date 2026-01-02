Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Детство без мяса — не миф: крупное исследование показало неожиданные последствия

Метаанализ показывает более низкий рост у детей без мяса
Здоровье

Растительное питание всё чаще становится частью семейного выбора, включая рацион детей. Родителей привлекают этические аргументы, забота об экологии и желание сформировать здоровые привычки с раннего возраста. Однако детство — период интенсивного роста, и любые ограничения в питании вызывают закономерные вопросы.

Дети едят здоровую пищу
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Дети едят здоровую пищу

Какие питательные вещества особенно важны в детстве

В первые годы жизни и в подростковом возрасте организм активно формирует костную ткань, мышцы и нервную систему. Для этого необходимы энергия, полноценный белок, жиры и целый ряд микронутриентов, включая железо, кальций, витамин D и витамин B12. В отличие от взрослых, дети хуже компенсируют дефициты, поэтому питание в этот период требует особой точности.

Анализ данных более чем 48 тысяч детей и подростков показал, что вегетарианские и веганские рационы обычно богаче клетчаткой, витамином C, фолиевой кислотой и магнием. Эти элементы поддерживают иммунитет, пищеварение и обмен веществ. В то же время общее потребление калорий, белка и жиров у таких детей чаще оказывается ниже, что напрямую связано с темпами физического развития.

Рост, масса тела и телосложение

Согласно результатам исследования, дети на растительной диете в среднем имеют более низкий индекс массы тела и немного меньший рост по сравнению со сверстниками, употребляющими мясо. При этом показатели остаются в пределах возрастных норм, что говорит скорее о более худощавом телосложении, а не о задержке роста.

Подобные различия важно рассматривать без драматизации: они не указывают на патологию, но подчёркивают необходимость контроля рациона, особенно в периоды скачков роста и повышенных нагрузок.

Где скрываются основные риски

Наибольшие сложности возникают с нутриентами, которые сложно получить без продуктов животного происхождения. В первую очередь речь идёт о витамине B12, который отсутствует в необогащённых растительных продуктах. Его нехватка может привести к неврологическим нарушениям, поэтому без добавок риск дефицита остаётся высоким. Подобные состояния нередко маскируются под усталость и раздражительность.

Железо — ещё один уязвимый элемент. Хотя растительные рационы могут содержать достаточное количество этого минерала, его усвояемость ниже. В результате анализы крови у части детей показывают сниженные запасы железа и повышенный риск анемии, несмотря на формально "правильное" меню.

Отдельное внимание исследователи уделили кальцию и витамину D. У детей на строгой веганской диете их потребление часто оказывается ниже рекомендуемого, что отражается на минеральной плотности костей. Эта проблема особенно актуальна на фоне того, что в стране уже фиксируется масштабный дефицит витамина D у детей, влияющий на рост и иммунитет.

Баланс плюсов и минусов растительного рациона

Исследование показало, что у детей, питающихся без мяса, чаще отмечаются более благоприятные показатели сердечно-сосудистой системы, включая сниженный уровень общего холестерина и ЛПНП. Это можно рассматривать как долгосрочный профилактический плюс.

Одновременно выявляется и обратная сторона: без грамотного планирования растительная диета повышает риск дефицитов, которые в детском возрасте могут иметь отложенные последствия. Именно поэтому специалисты подчёркивают: ключевым фактором является не сам отказ от мяса, а качество и продуманность рациона. Об этом сообщает Science Vie.

Плюсы и минусы растительной диеты у детей

Растительное питание может приносить пользу, если соблюдён баланс. Среди преимуществ выделяют высокое потребление клетчатки, антиоксидантов и витаминов, а также более благоприятный липидный профиль. К ограничениям относят риск нехватки белка, витамина B12, железа, кальция и витамина D при отсутствии контроля и добавок.

Популярные вопросы о растительном питании детей

Можно ли полностью исключить мясо из детского рациона?

Да, но только при регулярном контроле питания и анализов.

Нужны ли добавки при веганской диете?

В большинстве случаев — да, особенно витамин B12 и витамин D.

Что важнее — тип диеты или её состав?

Качество и сбалансированность рациона важнее самого факта отказа от мяса.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы дети тело питание витамины организм здоровье
Новости Все >
SpaceX планирует снизить орбиту около 4400 спутников Starlink — Business Insider
Врач посольства РФ в Индии Панфилова предупреждает о главных опасностях для туристов
Автоматические дворники зимой могут вывести из строя привод — Actualno
Защита сада от бесснежных морозов снижает гибель растений зимой
Животные меняют поведение ради обучения потомства — эколог Лиза Рапапорт
1 января 2026 года погода показала экстремальный контраст в мире
В британских супермаркетах после 21:30 можно получить продукты бесплатно
Фермы с оленями, кроконариумом и улитками разбирают на праздники быстрее всего
Лучшее время для Квадрантид смещается к предрассвету
Сон менее 7 часов и позднее засыпание нарушают циркадные ритмы — Максим Новиков
Сейчас читают
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов

Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.

Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Сервисы рвут с руками мёртвые моторы: почему пробитые блоки стали золотой жилой для мастеров
Сервисы рвут с руками мёртвые моторы: почему пробитые блоки стали золотой жилой для мастеров
Последние материалы
Творожные котлетки подают со сметаной сразу после жарки
SpaceX планирует снизить орбиту около 4400 спутников Starlink — Business Insider
Врач посольства РФ в Индии Панфилова предупреждает о главных опасностях для туристов
Автоматические дворники зимой могут вывести из строя привод — Actualno
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Защита сада от бесснежных морозов снижает гибель растений зимой
Рассольник с копчёной колбасой готовится за 45 минут
Бег оказался эффективнее ходьбы для быстрого сжигания калорий
Метаанализ показывает более низкий рост у детей без мяса
Животные меняют поведение ради обучения потомства — эколог Лиза Рапапорт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.