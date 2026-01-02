Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алкоголь и жирная еда не спасают от холода: зимние привычки, которые делают только хуже

Алкоголь усиливает потерю тепла в холодную погоду — Santé publique France
Здоровье

Последняя неделя 2025 года во Франции проходит под знаком холода: в ряде регионов температура опускается ниже нуля. В такие периоды многие инстинктивно пытаются согреться любыми доступными способами, но не все из них действительно работают.

Лес
Фото: unsplash.com by Hanna Lazar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лес

Более того, некоторые популярные "зимние лайфхаки" эксперты считают потенциально опасными. Об этом сообщают профильные французские службы и специалисты, на которых ссылается BfmTV.

Почему алкоголь не спасает от холода

Бокал вина, пиво или горячий коктейль часто воспринимаются как быстрый способ согреться. Ощущение тепла действительно возникает, но, как подчеркивают эксперты, оно обманчиво.

"После употребления напитка вы чувствуете тепло, которое возникает из-за расширения кровеносных сосудов в коже", но "это ощущение обманчиво, поскольку на самом деле оно сопровождается потерей тепла", — поясняет сайт Alcool-info-service.fr.

Французское агентство общественного здравоохранения Santé publique France также предупреждает, что алкоголь не согревает организм, а наоборот, может быть опасен.

"Употребление алкоголя не согревает; наоборот, это может быть опасно, поскольку онемение маскирует предупреждающие признаки простуды, и люди не задумываются о защите от нее", — отмечает Santé publique France.

Именно из-за притупления ощущений возрастает риск переохлаждения и обморожений.

Стоит ли есть больше или выбирать более жирную пищу

Считается, что в холодное время года организму нужно больше еды, чтобы "поддерживать тепло". Действительно, тело человека стремится сохранять среднюю температуру около 37°C, расходуя энергию.

Однако, как объясняют специалисты, для большинства людей дополнительные потребности минимальны.

"Холод может привести к дополнительным затратам энергии", — подтвердила диетолог и нутрициолог Флоренс Фуко в интервью BFM, добавив: "Потери невелики, у нас есть одежда, которая позволяет нам быть хорошо защищенными".

Для людей, находящихся в отапливаемых помещениях и одетых по погоде, увеличение калорийности рациона практически не требуется. Иная ситуация — у тех, кто работает на улице или активно занимается спортом на холоде: их энергозатраты действительно выше, но это не повод бесконтрольно налегать на жирную пищу.

Нужно ли особенно защищать голову и конечности

Вопрос правильной одежды зимой остается ключевым. Помимо многослойности, эксперты обращают внимание на отдельные зоны тела.

Согласно данным Французской национальной системы медицинского страхования Assurance Maladie, шея и голова относятся к тем частям тела, через которые организм теряет значительное количество тепла.

В этих зонах может происходить потеря тепла до 30% массы тела, — указывается в рекомендациях Assurance Maladie.

Не менее важно защищать кисти рук и стопы. Для этого рекомендуется использовать варежки или перчатки, а также теплые носки и обувь.

Обувь должна быть достаточно широкой, чтобы пальцы ног могли свободно двигаться, и обязательно водонепроницаемой. Это помогает не только сохранить комфорт, но и снизить риск обморожений.

Сравнение: популярные мифы и реальные способы согреться

Алкоголь создает лишь иллюзию тепла и ускоряет его потерю. Переедание в отапливаемых условиях почти не дает эффекта. В то же время правильная одежда, защита шеи, головы и конечностей реально помогают сохранять тепло и предотвращают переохлаждение.

Плюсы и минусы разных подходов к согреванию

Попытки согреться алкоголем или обильной едой дают кратковременное ощущение комфорта, но могут навредить здоровью. Грамотный выбор одежды и учет условий окружающей среды требуют больше внимания, зато обеспечивают устойчивый и безопасный результат.

Советы по защите от холода шаг за шагом

Начинайте с многослойной одежды, которая удерживает тепло. Обязательно закрывайте шею и голову. Выбирайте перчатки или варежки и теплые носки. Следите, чтобы обувь была сухой и не сдавливала стопы. Откажитесь от алкоголя как "согревающего" средства и поддерживайте сбалансированное питание без переедания.

Популярные вопросы о том, как согреться зимой

Почему алкоголь не помогает согреться?

Он расширяет сосуды и усиливает потерю тепла, создавая лишь ложное ощущение тепла.

Нужно ли есть больше зимой?

Для людей в отапливаемых помещениях — нет, дополнительные калории требуются лишь при длительном пребывании на холоде.

Какие части тела важнее всего защищать?

Голову, шею, кисти рук и стопы — именно через них теряется больше всего тепла.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зима советы франция алкоголь здоровье
