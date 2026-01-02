Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Почки стареют молча: 8 простых правил, которые сохраняют их здоровье и спасают годы жизни

Здоровье

Почки способны годами выдерживать колоссальную нагрузку и не подавать тревожных сигналов. Именно поэтому возрастные изменения в их работе часто остаются незамеченными, пока резерв не оказывается почти исчерпан. Профилактика и внимательное отношение к образу жизни позволяют существенно отсрочить серьёзные проблемы.

Почки
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Почки

Почему почки долго "молчат"

Почки устроены так, что могут компенсировать потерю функции, работая за двоих. Даже при повреждении части нефронов оставшиеся берут нагрузку на себя, из-за чего внешних симптомов может не быть годами. Опасность в том, что первые явные признаки нередко появляются уже на поздней стадии, когда утрачено до 70-80% функциональности.

По оценкам специалистов, хронические заболевания почек встречаются примерно у каждого десятого взрослого, но большинство людей не знают о проблеме. Ранняя диагностика остаётся главным способом не допустить диализа и тяжёлых осложнений.

Возраст и снижение почечного резерва

С возрастом функция почек постепенно снижается даже у людей без хронических диагнозов. Количество нефронов уменьшается, а адаптационные возможности органов становятся ниже. Это особенно заметно в стрессовых ситуациях — при жаре, обезвоживании или инфекции.

"С возрастом почечный резерв сокращается: анализы могут оставаться в норме, но нефронов становится меньше, и они работают на пределе", — отмечает президент Итальянского общества нефрологии Лука Де Никола.

В таких условиях даже незначительное падение давления или потеря жидкости способны спровоцировать острую недостаточность. Недаром врачи подчёркивают, что пониженное давление влияет на почки не менее заметно, чем гипертония, особенно в пожилом возрасте.

Образ жизни как защита

Основные принципы сохранения здоровья почек совпадают с базовыми правилами профилактики хронических болезней. Регулярное движение, контроль веса, отказ от курения и умеренность в алкоголе снижают нагрузку на фильтрационную систему. В питании ключевую роль играют ограничение соли и сахара, а также разумное потребление белка.

Важно помнить и о лекарствах. Самолечение обезболивающими или противовоспалительными средствами может казаться безобидным, но при регулярном применении оно увеличивает риск повреждения почечной ткани. Врачи предупреждают, что нестероидные препараты опасны для почек при частом или бесконтрольном приёме. Об этом сообщает Corriera Della Sera.

Скрытые симптомы и диагностика

Возрастное снижение функции почек осложняет выявление ранних нарушений, особенно у людей с диабетом. На первом этапе может развиваться гиперфильтрация — временное усиление работы почек, которое маскирует проблему. Затем компенсаторный механизм истощается, и показатели резко ухудшаются.

"Лишь 10-20% людей с хроническим заболеванием почек знают о своём диагнозе, потому что ранние симптомы неспецифичны", — подчёркивает Лука Де Никола.

Регулярные анализы крови и мочи, контроль давления и уровня сахара позволяют заметить отклонения до появления серьёзных последствий.

Плюсы и минусы ранней профилактики

Забота о почках задолго до появления симптомов даёт ощутимый эффект, но требует дисциплины.

К плюсам относятся:

  • замедление возрастного снижения функции;
  • снижение риска диализа;
  • более стабильное давление;
  • сохранение качества жизни.

Среди минусов:

  • необходимость регулярных обследований;
  • ограничения в питании;
  • повышенное внимание к лекарствам.

Советы 

  1. Поддерживайте стабильное артериальное давление.
  2. Следите за водным балансом, особенно в жару и при болезни.
  3. Не злоупотребляйте обезболивающими без назначения врача.
  4. Проходите базовые обследования не реже одного раза в год.

Популярные вопросы о здоровье почек

В каком возрасте стоит начать профилактику?

Чем раньше, тем лучше, но особенно важно после 45-50 лет.

Можно ли восстановить почки полностью?

Повреждённые нефроны не восстанавливаются, но прогрессирование болезни можно замедлить.

Что важнее — диета или лекарства?

Наилучший результат даёт сочетание питания, образа жизни и терапии под контролем врача.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело питание возраст здоровье организм диагностика профилактика
