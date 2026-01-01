Мозг умеет сопротивляться: при когнитивных сбоях нашли скрытый механизм защиты от деменции

Более 50% пациентов с ЛКН не перешли в деменцию за три года – невролог Россини

Лёгкие когнитивные нарушения часто воспринимаются как прямая дорога к деменции, но новые данные ставят это под сомнение. Наблюдения показывают, что даже при тревожных биомаркерах часть людей годами сохраняет стабильное состояние. Такой парадокс заинтересовал итальянских исследователей, изучающих механизмы защиты мозга.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Погружение в разум

Когда риск есть, а ухудшения нет

Команда из IRCCS San Raffaele в Риме под руководством невролога Паоло Марии Россини в течение трёх лет наблюдала 351 пациента с ЛКН. У многих из них обследования ПЭТ и МРТ указывали на высокий риск прогрессирования: уменьшение объёма гиппокампа и положительные нейровизуализационные маркеры обычно считаются тревожным сигналом. Однако более половины участников с такими показателями так и не перешли к деменции.

Ранее внимание специалистов часто привлекали ранние симптомы вроде потери обоняния и памяти, но новое исследование показало: даже при наличии подобных факторов исход может быть разным.

Что показала активность мозга

Сравнив электроэнцефалограммы пациентов, учёные обнаружили характерный паттерн у тех, чьё состояние оставалось стабильным. У них усиливалась связность в лобных долях и менялся баланс между альфа- и дельта-ритмами. Эти дельта-ритмы связаны с фазами глубокого сна и восстановительными процессами.

По словам Россини, такая картина отражает "устойчивость мозга" — способность нейронных сетей компенсировать повреждения и поддерживать функции даже при неблагоприятных условиях.

Новый взгляд на профилактику

Полученные данные смещают фокус с одних лишь рисков на факторы, которые помогают мозгу сопротивляться. Это открывает перспективы для профилактики: от когнитивных тренировок до образа жизни и питания, поддерживающих нейропластичность. В этом контексте всё чаще обсуждаются и продукты для здоровья мозга, которые могут играть вспомогательную роль в сохранении ясности мышления. Об этом сообщает O. Rizontescualo.

Плюсы и ограничения подхода

Исследование подчёркивает, что:

не каждый диагноз ЛКН означает неизбежное ухудшение;

мозг способен включать компенсаторные механизмы;

одних биомаркеров недостаточно для прогноза.

При этом учёные отмечают необходимость дальнейших наблюдений, чтобы понять, как долго сохраняется такая устойчивость и можно ли её целенаправленно усиливать.

Популярные вопросы о лёгких когнитивных нарушениях

Всегда ли ЛКН переходят в деменцию?

Нет, значительная часть пациентов годами остаётся в стабильном состоянии.

Можно ли заранее понять, кто в группе риска?

Биомаркеры важны, но, как показало исследование, они не дают стопроцентного прогноза без анализа активности мозга.

Что помогает поддержать мозг?

Регулярная умственная нагрузка, качественный сон и сбалансированное питание рассматриваются как факторы, повышающие устойчивость нейронных сетей.