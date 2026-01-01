Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Мозг умеет сопротивляться: при когнитивных сбоях нашли скрытый механизм защиты от деменции

Более 50% пациентов с ЛКН не перешли в деменцию за три года – невролог Россини
Здоровье

Лёгкие когнитивные нарушения часто воспринимаются как прямая дорога к деменции, но новые данные ставят это под сомнение. Наблюдения показывают, что даже при тревожных биомаркерах часть людей годами сохраняет стабильное состояние. Такой парадокс заинтересовал итальянских исследователей, изучающих механизмы защиты мозга.

Погружение в разум
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Погружение в разум

Когда риск есть, а ухудшения нет

Команда из IRCCS San Raffaele в Риме под руководством невролога Паоло Марии Россини в течение трёх лет наблюдала 351 пациента с ЛКН. У многих из них обследования ПЭТ и МРТ указывали на высокий риск прогрессирования: уменьшение объёма гиппокампа и положительные нейровизуализационные маркеры обычно считаются тревожным сигналом. Однако более половины участников с такими показателями так и не перешли к деменции.

Ранее внимание специалистов часто привлекали ранние симптомы вроде потери обоняния и памяти, но новое исследование показало: даже при наличии подобных факторов исход может быть разным.

Что показала активность мозга

Сравнив электроэнцефалограммы пациентов, учёные обнаружили характерный паттерн у тех, чьё состояние оставалось стабильным. У них усиливалась связность в лобных долях и менялся баланс между альфа- и дельта-ритмами. Эти дельта-ритмы связаны с фазами глубокого сна и восстановительными процессами.

По словам Россини, такая картина отражает "устойчивость мозга" — способность нейронных сетей компенсировать повреждения и поддерживать функции даже при неблагоприятных условиях.

Новый взгляд на профилактику

Полученные данные смещают фокус с одних лишь рисков на факторы, которые помогают мозгу сопротивляться. Это открывает перспективы для профилактики: от когнитивных тренировок до образа жизни и питания, поддерживающих нейропластичность. В этом контексте всё чаще обсуждаются и продукты для здоровья мозга, которые могут играть вспомогательную роль в сохранении ясности мышления. Об этом сообщает O. Rizontescualo.

Плюсы и ограничения подхода

Исследование подчёркивает, что:

  • не каждый диагноз ЛКН означает неизбежное ухудшение;
  • мозг способен включать компенсаторные механизмы;
  • одних биомаркеров недостаточно для прогноза.

При этом учёные отмечают необходимость дальнейших наблюдений, чтобы понять, как долго сохраняется такая устойчивость и можно ли её целенаправленно усиливать.

Популярные вопросы о лёгких когнитивных нарушениях

Всегда ли ЛКН переходят в деменцию?

Нет, значительная часть пациентов годами остаётся в стабильном состоянии.

Можно ли заранее понять, кто в группе риска?

Биомаркеры важны, но, как показало исследование, они не дают стопроцентного прогноза без анализа активности мозга.

Что помогает поддержать мозг?

Регулярная умственная нагрузка, качественный сон и сбалансированное питание рассматриваются как факторы, повышающие устойчивость нейронных сетей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело мозг деменция организм здоровье
Новости Все >
Новые дорожные знаки в Новосибирской области вводят с 1 января 2026 года
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC
Крупные АО будут принимать решения без участия “недружественных" акционеров
Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
Соломенная коза в шведском Евле стала жертвой урагана — Metro
Пробуждение в темноте нарушает циркадный ритм — врач Сюзанна Уайли
Лимонно-перечные крылья готовят в духовке с сухим маринадом — Epicurious
Зимняя посадка малины помогает укоренению саженцев — Le Journal des Femmes
Kia Telluride получил багажник до 2400 л на российском рынке
Сейчас читают
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Садоводство, цветоводство
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Тирамису собирается слоями из маскарпоне и савоярди
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC
Короткие пробежки по 10 минут продлевают жизнь бегунам — Running Week
Крупные АО будут принимать решения без участия “недружественных" акционеров
Вечерняя уборка улучшает качество засыпания
Листы лазаньи ломаются на кусочки для готовки на сковороде
Ретроград в начале года требует особой внимательности
Регулярная ходьба подтягивает талию без тренажёров — Women's Health
Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.