Мозг умеет сопротивляться: при когнитивных сбоях нашли скрытый механизм защиты от деменции

Лёгкие когнитивные нарушения часто воспринимаются как прямая дорога к деменции, но новые данные ставят это под сомнение. Наблюдения показывают, что даже при тревожных биомаркерах часть людей годами сохраняет стабильное состояние. Такой парадокс заинтересовал итальянских исследователей, изучающих механизмы защиты мозга.
Команда из IRCCS San Raffaele в Риме под руководством невролога Паоло Марии Россини в течение трёх лет наблюдала 351 пациента с ЛКН. У многих из них обследования ПЭТ и МРТ указывали на высокий риск прогрессирования: уменьшение объёма гиппокампа и положительные нейровизуализационные маркеры обычно считаются тревожным сигналом. Однако более половины участников с такими показателями так и не перешли к деменции.
Ранее внимание специалистов часто привлекали ранние симптомы вроде потери обоняния и памяти, но новое исследование показало: даже при наличии подобных факторов исход может быть разным.
Сравнив электроэнцефалограммы пациентов, учёные обнаружили характерный паттерн у тех, чьё состояние оставалось стабильным. У них усиливалась связность в лобных долях и менялся баланс между альфа- и дельта-ритмами. Эти дельта-ритмы связаны с фазами глубокого сна и восстановительными процессами.
По словам Россини, такая картина отражает "устойчивость мозга" — способность нейронных сетей компенсировать повреждения и поддерживать функции даже при неблагоприятных условиях.
Полученные данные смещают фокус с одних лишь рисков на факторы, которые помогают мозгу сопротивляться. Это открывает перспективы для профилактики: от когнитивных тренировок до образа жизни и питания, поддерживающих нейропластичность.
Исследование подчёркивает, что:
При этом учёные отмечают необходимость дальнейших наблюдений, чтобы понять, как долго сохраняется такая устойчивость и можно ли её целенаправленно усиливать.
Нет, значительная часть пациентов годами остаётся в стабильном состоянии.
Биомаркеры важны, но, как показало исследование, они не дают стопроцентного прогноза без анализа активности мозга.
Регулярная умственная нагрузка, качественный сон и сбалансированное питание рассматриваются как факторы, повышающие устойчивость нейронных сетей.
