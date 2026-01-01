Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Болезнь Альцгеймера подаёт сигнал раньше памяти: новый признак заметили задолго до симптомов

Болезнь Альцгеймера сначала нарушает внимание, а не память
Здоровье

Болезнь Альцгеймера традиционно связывают с ухудшением памяти, однако наука всё чаще указывает на более ранние и менее очевидные сигналы. Новые исследования показывают, что изменения в работе мозга могут проявляться задолго до того, как человек начинает забывать имена и события. Один из таких признаков долго оставался в тени и воспринимался как незначительная особенность.

Исчезновение разума и внимания
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Исчезновение разума и внимания

Почему Альцгеймер начинается не с памяти

Современная неврология всё чаще рассматривает болезнь Альцгеймера как процесс, который развивается постепенно и затрагивает разные функции мозга. На ранних этапах изменения могут касаться не запоминания информации, а способности концентрироваться, ориентироваться в пространстве и обрабатывать сложные задачи. Эти функции связаны с зонами мозга, которые начинают страдать ещё до выраженного разрушения центров памяти.

Исследователи подчёркивают, что такие ранние нарушения внимания и мышления сегодня активно изучаются параллельно с поиском новых методов лечения, включая исследования болезни Альцгеймера, нацеленные на ключевые белковые механизмы заболевания.

Новый ранний признак, на который обратили внимание учёные

Одним из наиболее обсуждаемых ранних сигналов стало снижение способности к пространственной ориентации и обработке визуальной информации. Речь идёт не о резкой дезориентации, а о тонких изменениях: сложностях с оценкой расстояний, навигацией в незнакомых местах и одновременным восприятием нескольких стимулов.

Подобные признаки долгое время воспринимались как рассеянность или возрастная особенность, однако теперь их всё чаще рассматривают как часть ранней когнитивной перестройки, требующей внимания специалистов.

Почему этот симптом часто игнорируют

Ранние проявления нейродегенеративных процессов редко выглядят тревожно. Люди склонны связывать их с усталостью, стрессом или перегрузкой, особенно в условиях современной жизни. Схожая ситуация наблюдается и при других заболеваниях, когда первые сигналы маскируются под обыденные проблемы, как это происходит при ранних признаках нарушений в организме.

Дополнительную сложность создаёт то, что традиционные тесты долгое время были ориентированы прежде всего на память, оставляя без внимания другие когнитивные функции.

Что это меняет для ранней диагностики

Понимание того, что болезнь Альцгеймера может начинаться с нарушений внимания и ориентации, открывает путь к новым диагностическим подходам. Всё больше внимания уделяется тестам, оценивающим навигацию, скорость обработки информации и способность работать с визуальными задачами.

Ранняя диагностика особенно важна, поскольку существующие методы поддержки наиболее эффективны именно на начальных стадиях, когда изменения ещё можно замедлить. Об этом сообщает Institut Formation Maria.

Ранние и поздние признаки болезни Альцгеймера

На ранних этапах преобладают скрытые симптомы — снижение концентрации, трудности с ориентацией и замедление мышления. Память при этом может оставаться относительно сохранной и не вызывать тревоги.

Поздние стадии характеризуются выраженной потерей памяти, нарушением речи и утратой самостоятельности, что существенно снижает качество жизни.

Плюсы и минусы раннего выявления

Раннее обнаружение изменений даёт время для наблюдения, коррекции образа жизни и планирования терапии. Это также позволяет подготовить пациента и его близких к возможным изменениям.

В то же время преждевременные выводы без комплексной оценки могут вызывать тревожность, поэтому специалисты настаивают на взвешенном и профессиональном подходе.

Как заметить ранние сигналы

  1. Обращайте внимание на устойчивые изменения в концентрации и ориентации.
  2. Не списывайте регулярные когнитивные трудности только на усталость.
  3. Консультируйтесь с врачом при появлении повторяющихся симптомов.
  4. Поддерживайте когнитивную активность через обучение и умственные нагрузки.

Популярные вопросы о ранних признаках болезни Альцгеймера

Может ли болезнь начинаться без проблем с памятью?

Да, всё больше исследований подтверждают, что первыми могут страдать внимание и ориентация.

Когда появляются ранние симптомы?

Они могут возникать за много лет до постановки диагноза, чаще в зрелом и пожилом возрасте.

Даёт ли раннее выявление реальные преимущества?

Оно позволяет раньше начать наблюдение и использовать доступные методы замедления прогрессирования.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело память организм здоровье диагностика болезнь альцгеймера
Новости Все >
Неизвестный дважды проник на территорию Кенсингтонского дворца — The Sun
Суп с гречкой и фаршем выдаёт насыщенность без долгого томления
Вишня хуже переносит пересадку из-за стержневого корня — Mein schöner Garten
Панорамная крыша ускорила продажу авто с пробегом — Kvdbil
Этап Кубка мира в Кран Монтана оказался под угрозой после пожара
Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
Правительство Габона остановило работу национальной сборной — The Athletic
Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в футболе
Ретинол в креме для рук может вызывать сухость и зуд кожи — дерматолог Бард
Сорта баклажанов Fairy Tale, Hansel и Gretel подходят для выращивания в горшках
Сейчас читают
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Последние материалы
Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
Правительство Габона остановило работу национальной сборной — The Athletic
Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в футболе
Ретинол в креме для рук может вызывать сухость и зуд кожи — дерматолог Бард
Сорта баклажанов Fairy Tale, Hansel и Gretel подходят для выращивания в горшках
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 813 автомобилей — BFMTV
Закон разрешил бесплатное профобучение девятиклассникам без сданной ГИА
Дональд Трамп ежедневно принимает аспирин для разжижения крови — Wall Street Journal
Отступление ледника открыло кладбище китов в Арктике России — science-et-vie
Tesla завершила автономное путешествие через 24 американских штата — New York Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.