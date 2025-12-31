Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Обычная банка с полки — десятки задач: неожиданные возможности вазелина, о которых мало знают

Вазелин удерживает влагу и снижает сухость кожи
Здоровье

Вазелин давно считается привычным средством из домашней аптечки, но его реальные возможности часто недооценивают. Этот продукт используют не только для ухода за кожей, но и в быту, косметике и даже для защиты вещей. Некоторые способы применения могут оказаться неожиданными и при этом вполне практичными.

Вазелин
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Вазелин

Универсальное средство с широкой историей применения

Вазелин — это продукт на основе очищенных нефтяных углеводородов, который изначально применялся в медицинской практике. Со временем его начали использовать в косметологии, промышленности и быту. Благодаря способности создавать защитную пленку он помогает удерживать влагу, снижать трение и защищать поверхности от внешнего воздействия.

Сегодня вазелин можно встретить не только в составе мазей и кремов, но и среди средств для ухода за кожей губ, рук и тела. Его ценят за нейтральность, отсутствие запаха и универсальность, что делает продукт удобным для разных задач — от косметических до технических.

Применение вазелина в уходе за кожей и внешностью

В косметическом уходе вазелин чаще всего используют как защитное и смягчающее средство. Он подходит для сухих участков кожи, помогает уменьшить ощущение стянутости и дискомфорта, особенно в холодное время года, когда обостряются проблемы зимнего ухода за кожей рук. Его наносят на уголки губ, сухие зоны рук и локтей, а также используют как базу под домашние скрабы, смешивая с сахаром, солью или молотым кофе.

Кроме того, вазелин может заменить гель для бровей, так как меньше сушит кожу, и помочь при удалении стойкого макияжа. Его иногда смешивают с помадой, чтобы получить кремовые румяна нужного оттенка, а также используют для защиты кожи вдоль линии роста волос во время окрашивания, что особенно актуально при частой смене цвета и нарушении здоровья волос при окрашивании.

Бытовые и практические задачи

Помимо ухода за собой, вазелин полезен и в хозяйстве. Он помогает скрыть мелкие царапины на кожаной обуви, сумках и куртках, защищает металлические предметы от ржавчины и снижает трение. Например, если дверные петли начинают скрипеть, небольшое количество вазелина может временно решить проблему.

Также продукт применяют для защиты кожи после бритья, уменьшая зуд и раздражение. Однако важно помнить, что при жирной коже лица вазелин может забивать поры и усиливать проявления акне, поэтому его использование в этой зоне не рекомендуется.

Вазелин и косметические кремы

Вазелин и классические увлажняющие кремы выполняют разные задачи. Кремы чаще содержат воду, витамины и активные компоненты, которые питают кожу. Вазелин же не увлажняет напрямую, а удерживает уже имеющуюся влагу, создавая барьер.

В быту вазелин выигрывает за счет универсальности и нейтрального состава, тогда как специализированные средства, например кремы для рук или бальзамы для губ, рассчитаны на конкретные зоны и задачи. Об этом сообщает Сeskafederaceairsoftu.

Плюсы и минусы использования вазелина

Перед применением стоит учитывать особенности продукта. Он подходит для защиты и смягчения, но не решает все проблемы кожи.

Преимущества:

  • помогает удерживать влагу;
  • подходит для чувствительной кожи;
  • универсален для дома и ухода;
  • доступен и экономичен.

Недостатки:

  • не подходит для жирной кожи лица;
  • может создавать ощущение пленки;
  • не содержит активных ухаживающих компонентов.

Советы по использованию вазелина

  1. Наносите средство только на чистую и слегка увлажненную кожу.
  2. Используйте минимальное количество, чтобы избежать липкости.
  3. Для лица выбирайте зоны с выраженной сухостью, избегая Т-зоны.
  4. В быту проверяйте действие на небольшом участке поверхности.

Популярные вопросы о применении вазелина

Можно ли использовать вазелин каждый день?

Да, при сухой коже рук, губ или тела он подходит для регулярного применения, если не вызывает дискомфорта.

Подходит ли вазелин для лица?

Для сухой и чувствительной кожи — да, но при жирной и проблемной коже лучше избегать его использования.

Чем вазелин отличается от вазелинового масла?

Вазелиновое масло — это жидкая форма очищенного парафина, тогда как вазелин имеет более плотную, мазеобразную текстуру.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело здоровье косметика уход за кожей
Новости Все >
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler
Учёные исследовали микровключения в кристалле соли возрастом 1 млрд лет
Национальный парк Олимп столкнулся с проблемой чрезмерного туризма
Древесная зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для роз — Actualno
Потеря контроля над спутниками приведёт к хаосу всего за несколько дней
Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
Редкий синдром Ваарденбурга на острове Бутон проявляется голубыми глазами
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители
Сейчас читают
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Авто
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Вазелин удерживает влагу и снижает сухость кожи
Древесная зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для роз — Actualno
Потеря контроля над спутниками приведёт к хаосу всего за несколько дней
Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Домашний состав для посудомойки сокращает расходы на бытовую химию
Курица сочетается с гранатовыми зёрнами в горячем блюде
Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor
Белок на завтрак снижает чувство голода в течение дня
Расходы банков на выпуск карт привели к росту ставок — РИА Новости
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.