Ирина Кудряшова

Сон включается сам: как терпкий вишнёвый сок запускает ночной режим без таблеток

Концентрат вишни без сахара улучшает показатели сна
Здоровье

Вишневый сок все чаще называют простым способом улучшить сон без таблеток. Напиток связывают с действием гормонов, влияющих на засыпание и глубину отдыха. Но действительно ли он работает так эффективно, как утверждают сторонники метода? Об этом сообщает дзен-канал "Едим Дома с Юлией Высоцкой".

Вишня в собственном соку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вишня в собственном соку

Почему вишневый сок связывают со сном

Интерес к вишневому соку возник из-за его состава. Терпкие сорта вишни содержат мелатонин — гормон, который отвечает за суточные ритмы и помогает организму "переключаться" в ночной режим. Дополнительно в напитке присутствует триптофан — аминокислота, участвующая в синтезе серотонина, влияющего на настроение и расслабление.

В ряде работ отмечается, что регулярное употребление 200-250 мл сока за 1-2 часа до сна может увеличивать продолжительность глубоких фаз сна примерно на 15-20%. Именно они отвечают за ощущение отдыха и восстановления утром.

Что показывают исследования

В экспериментах, проведённых в Университете Луизианы, участники, которые пили терпкий вишневый сок дважды в день, засыпали в среднем на 25 минут быстрее. Связывают эффект не только с мелатонином, но и с общим противовоспалительным действием напитка, которое косвенно улучшает качество сна.

При этом ученые подчеркивают важный момент: не каждый сок дает одинаковый результат. Магазинные варианты с добавленным сахаром могут спровоцировать скачки глюкозы, что, наоборот, мешает засыпанию и делает сон поверхностным.

Как правильно пить вишневый сок

Для заметного эффекта специалисты советуют использовать сок курсом, а не разово. Оптимальной считается схема длительностью около двух недель. Некоторые диетологи рекомендуют сочетать напиток с магнием, который способствует расслаблению мышц и снижению уровня тревожности.

Даже однократный прием может быть полезен после эмоционально насыщенного дня, но устойчивый результат обычно формируется при регулярном употреблении. Лучше выбирать свежевыжатый сок или концентрат без подсластителей.

Кому метод может не подойти

Несмотря на натуральность, вишневый сок подходит не всем. Людям с гастритом, повышенной кислотностью или склонностью к изжоге стоит соблюдать осторожность. Вишня относится к потенциальным аллергенам, поэтому при первом употреблении важно оценить реакцию организма.

Отдельное внимание стоит уделить тем, кто принимает антикоагулянты. Витамин К, содержащийся в соке, может влиять на свертываемость крови, поэтому в таких случаях лучше проконсультироваться с врачом.

Сравнение: вишневый сок и другие способы улучшить сон

По сравнению с травяными чаями и пищевыми добавками вишневый сок действует мягче и не вызывает сонливости днем. В отличие от синтетического мелатонина, он не вмешивается напрямую в гормональный фон, а лишь поддерживает естественные процессы. Однако эффект от него обычно менее выражен и требует времени.

Как использовать сок с пользой

Чтобы минимизировать риски и повысить эффективность, можно придерживаться простой схемы.

  1. Выбирать сок без добавленного сахара.
  2. Пить 200-250 мл за 1-2 часа до сна.
  3. Использовать курсами, а не постоянно.
  4. Следить за реакцией организма.

Популярные вопросы о вишневом соке и сне

Правда ли, что сок помогает быстрее заснуть?

Исследования показывают сокращение времени засыпания, но эффект индивидуален.

Сколько стоит пить вишневый сок?

Обычно рекомендуют 200-250 мл в день, преимущественно вечером.

Что лучше: сок или добавки с мелатонином?

Сок действует мягче и подходит для тех, кто не хочет использовать синтетические препараты.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон витамины здоровье
