Шоколад обманывает возраст: в крови нашли маркер, который замедляет старение

Эпигенетические признаки замедленного старения связывают с теобромином

Темный шоколад снова оказался в центре внимания ученых, изучающих процессы старения. Новое исследование показало любопытную связь между веществами из какао и биологическим возрастом человека. Однако выводы требуют осторожного подхода и не дают повода для громких заявлений. Об этом сообщает дзен-канал "МК".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Плитка шоколада

Что именно изучали ученые

Британские специалисты сосредоточились на теобромине — природном соединении, которое содержится в какао-бобах и, соответственно, в темном шоколаде. Ученые анализировали его концентрацию в крови участников и сопоставляли показатели с признаками биологического старения.

В исследовании приняли участие около 1700 человек. Для каждого из них определяли уровень теобромина и рассчитывали биологический возраст на основе эпигенетических маркеров. Эти маркеры позволяют оценить состояние организма точнее, чем паспортный возраст.

Какие результаты удалось получить

У участников с более высокой концентрацией теобромина чаще фиксировались эпигенетические признаки, характерные для более молодого биологического возраста. Иными словами, их организм выглядел "моложе", чем можно было бы ожидать по дате рождения.

На основании этих наблюдений авторы работы предположили, что теобромин может быть связан с замедлением клеточного старения. Однако исследователи подчеркивают: речь идет именно о корреляции, а не о доказанном эффекте.

Почему выводы нельзя считать окончательными

Ученые отдельно отметили, что проведенная работа относится к формату observational study, то есть наблюдательного исследования. Такой подход не позволяет установить прямую причинно-следственную связь. Нельзя с уверенностью утверждать, что именно употребление темного шоколада приводит к замедлению старения.

Не исключено, что роль играют сопутствующие факторы: образ жизни, уровень физической активности, питание в целом, наличие вредных привычек. Теобромин в данном случае может быть лишь одним из маркеров более здорового образа жизни.

Важные нюансы для повседневного рациона

Темный шоколад, несмотря на потенциальные плюсы, остается высококалорийным продуктом с заметным содержанием жиров и сахаров. Эксперты напоминают, что чрезмерное увлечение им может принести больше вреда, чем пользы.

Врачи советуют рассматривать темный шоколад как элемент сбалансированного питания - наряду с овощами, фруктами, источниками белка и полезных жиров. Сам по себе он не может выступать "антивозрастным средством".

Сравнение: темный шоколад и другие продукты какао

Темный шоколад отличается от молочного и белого более высоким содержанием какао и, соответственно, теобромина. В молочном шоколаде концентрация этого вещества ниже из-за добавления сахара и молока. Какао-порошок также содержит теобромин, но его влияние зависит от способа приготовления и добавок.

Как есть темный шоколад без вреда

Чтобы получить удовольствие и минимизировать риски, специалисты рекомендуют простой подход.

Выбирать шоколад с высоким содержанием какао. Ограничиваться небольшими порциями. Учитывать общую калорийность рациона. Консультироваться с врачом при хронических заболеваниях.

Популярные вопросы о темном шоколаде и старении

Можно ли замедлить старение с помощью шоколада?

На данный момент доказательств прямого влияния нет, речь идет только о наблюдаемой взаимосвязи.

Сколько темного шоколада можно есть?

Рекомендуется умеренность — небольшие порции в рамках сбалансированного питания.

Что лучше: шоколад или какао?

Оба продукта содержат теобромин, но их влияние зависит от состава и количества добавок.