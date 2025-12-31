От салатов до шампанского: как спасти пищеварение после праздников с помощью пробиотиков и старого доброго рыбьего жира

Пробиотики и ферменты помогают при вздутии после застолья

Во всеобщем понимании Новый год — это не только праздник доброжелательности, но и праздник вкусной еды, что, конечно, замечательно, но создает огромную нагрузку на пищеварение. Не хотите ли избавиться от болей в животе? Мы дадим вам несколько советов, которые помогут. Об этом сообщает iDNES.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Семейное застолье

Помощь при вздутии и тяжести

Если вы страдаете от вздутия живота и связанных с этим проблем, запаситесь пробиотиками. Они содержат полезные бактерии, которые помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Они полезны при диарее, запорах и вздутии живота.

Пищеварительные ферменты также могут помочь, поскольку они способствуют расщеплению пищи на более простые компоненты, облегчая ее усвоение. Они полезны при ощущении тяжести после еды, вздутии живота и недостаточной выработке собственных ферментов, например, при некоторых заболеваниях поджелудочной железы.

Как справиться с запором

Включите в свой рацион клетчатку. Например, псиллиум, который способствует регулярному опорожнению кишечника и улучшает его здоровье. Он полезен при запорах, поскольку увеличивает объем кала и облегчает его прохождение через кишечник.

Но не забывайте пить достаточно жидкости, иначе клетчатка может вызвать запор.

Действенные средства при изжоге

Изжога — очень распространенное осложнение, если вы съедите немного больше, чем следует. Что помогает? Например, экстракт алоэ вера, который оказывает успокаивающее действие на слизистую оболочку желудка. Также стоит иметь под рукой жевательные таблетки с кальцием или магнием. Они нейтрализуют желудочную кислоту.

Скользкий вяз или солодка DGL также помогает при изжоге — она защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта.

Защита желчного пузыря и печени

Жареная пища легко раздражает желчный пузырь, но кто откажется от праздничных угощений в канун Нового года? Если вы находитесь в группе риска, подготовьте пищевые добавки, которые поддерживают здоровье желчного пузыря и печени, улучшают переваривание жиров и уменьшают воспаление. Например, рекомендуются следующие:

Расторопша пятнистая - способствует регенерации печени и здоровью желчного пузыря.

Экстракт артишока стимулирует выработку желчи и улучшает переваривание жиров.

Куркумин обладает противовоспалительным действием и поддерживает функцию печени и желчного пузыря.

Желчные соли помогают перевариванию жиров, особенно после удаления желчного пузыря.

Лецитин способствует растворению желчных камней и нормальной работе желчного пузыря.

Препараты из корня одуванчика усиливают выработку желчи и способствуют детоксикации печени.

Польза рыбьего жира и помощь при рефлюксе

У вас остались неприятные воспоминания о рыбьем жире из детства? На вкус это не самое приятное блюдо, но оно содержит омега-3 жирные кислоты. Оно поддерживает здоровье кишечной микрофлоры и уменьшает воспалительные процессы в пищеварительном тракте. Препарат подходит для лечения хронических воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона или язвенный колит.

При рефлюксной болезни могут помочь пищевые добавки, которые успокаивают слизистую оболочку желудка, снижают кислотность или способствуют пищеварению. К эффективным добавкам относится бетаин гидрохлорид с пепсином. Он помогает людям с пониженной выработкой желудочной кислоты (после консультации с врачом).

Натуральные травы для пищеварения

Растительные экстракты, такие как имбирь или артишок, могут способствовать пищеварению и облегчать несварение желудка. Имбирь известен своим противотошнотным и противорвотным действием, а артишок способствует выработке желчи, тем самым облегчая переваривание жиров.

Если рвота возникла после переедания, дайте желудку отдохнуть. Не пейте и не ешьте в течение как минимум 1-2 часов после рвоты, чтобы дать желудку успокоиться.

Действия в случае сильного дискомфорта

Если переборщить с едой, важно восстановить баланс. Сначала позаботьтесь об увлажнении организма: пейте небольшими глотками воду или регидратационный раствор. Избегайте газированных и сладких напитков. Чай из ромашки, мяты или имбиря также может помочь успокоить желудок.

Будьте внимательны к выбору продуктов: первым приемом пищи должна быть легкоусвояемая еда, например, крекеры, банан или вареный рис. Сохраняйте спокойствие: отдохните в полусидячем положении, чтобы предотвратить дальнейший отток желудочного сока. Если рвота возобновится или будет сопровождаться другими симптомами (боль в животе, лихорадка), обратитесь к врачу.