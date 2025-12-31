Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Это не просто чай, а скорая помощь в кружке: какие пять трав заставляют горло утихнуть, а нос — дышать

Чай с липой и ромашкой облегчает симптомы гриппа — Dnews
Здоровье

При первых признаках простуды или гриппа — першении в горле, заложенности носа и общей слабости — горячая чашка правильно подобранного травяного чая становится одним из самых приятных и эффективных способов поддержать организм. Теплое питье смягчает дискомфорт, успокаивает, а активные компоненты растений помогают бороться с симптомами. Это простой и натуральный метод саморегуляции, проверенный временем.

Человек, пьющий травяной чай для иммунитета
Фото: https://unsplash.com by bruce mars is licensed under Free
Человек, пьющий травяной чай для иммунитета

Как чай помогает при простуде

Механизм воздействия комплексный. Горячая жидкость прогревает тело изнутри, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Пар от чая мягко увлажняет слизистые дыхательных путей, облегчая насморк и кашель. Но главная польза кроется в биоактивных веществах растений, которые обладают противовоспалительным, антисептическим и иммуномодулирующим действием.

Чай не заменяет лечение, но оказывает поддерживающее действие, помогая организму справляться с симптомами более мягко, отмечают специалисты по натуральной медицине.

Регулярное употребление таких напитков помогает смягчить течение болезни, улучшить самочувствие и ускорить восстановление сил, пишет Dnews.

Самые эффективные чаи при простуде и гриппе

Разные растения воздействуют на различные симптомы. Вот проверенные варианты:

  1. Имбирный чай. Свежий корень имбиря — мощное противовоспалительное и согревающее средство. Он эффективно борется с болью в горле, уменьшает тошноту и стимулирует кровообращение, помогая "согреться" при ознобе. Для приготовления несколько тонких ломтиков имбиря заливают кипятком и настаивают 10-15 минут.

  2. Чай из ромашки. Классическое успокаивающее средство. Ромашка аптечная мягко снимает воспаление слизистых, обладает легким спазмолитическим действием и способствует расслаблению, что крайне важно для качественного восстановительного сна.

  3. Липовый чай. Цветки липы — известное потогонное и жаропонижающее средство. Чай из липы помогает мягко снизить температуру, вывести токсины и облегчить головную боль, сопровождающую простуду.

  4. Чай с шалфеем. Благодаря выраженным антисептическим и вяжущим свойствам, шалфей идеально подходит для полоскания и питья при сильной боли и воспалении в горле. Он помогает уменьшить отек и бороться с патогенной микрофлорой.

  5. Зеленый чай. Богат антиоксидантами (катехинами), которые поддерживают иммунную систему и оказывают общеукрепляющее действие. Его лучше пить в начале заболевания для общей поддержки организма.

Усилители пользы: мед и лимон

Чтобы сделать любой травяной чай еще более целебным, в теплый (но не обжигающе горячий!) напиток добавляют:

  • Натуральный мед. Обволакивает и успокаивает раздраженное горло, обладает мягким антибактериальным эффектом. Важно: мед теряет часть полезных свойств при температуре выше 40°C.

  • Свежий лимон или его сок. Богатый источник витамина C, который является важным кофактором для работы иммунитета. Как и мед, его лучше добавлять в остывший до комфортной температуры чай.

Плюсы и минусы травяных чаев при простуде

Преимущества:

  • Натуральность и минимум побочных эффектов при разумном употреблении.

  • Симптоматическое облегчение (согревание, уменьшение боли в горле, улучшение сна).

  • Поддержка питьевого режима, что критически важно при болезни.

  • Приятный ритуал, улучшающий психологическое состояние.

Недостатки/Ограничения:

  • Не являются заменой медикаментозного лечения, особенно при бактериальных инфекциях или тяжелом течении гриппа.

  • Возможны аллергические реакции на отдельные травы или мед.

  • Некоторые травы (например, шалфей при длительном употреблении) могут иметь противопоказания.

  • Эффект сугубо поддерживающий и вспомогательный.

Сравнение действия популярных чаев

  • Имбирный: Сильное согревающее и противовоспалительное действие. Лучше всего при ознобе, начале болезни, боли в горле.

  • Ромашковый: Успокаивающее, противовоспалительное, способствует засыпанию. Идеален на ночь для снятия общего напряжения.

  • Липовый: Потогонное и жаропонижающее. Основная цель — помочь организму справиться с температурой.

  • С шалфеем: Антисептическое, "для горла". Эффективен при фарингите, тонзиллите.

Советы по приготовлению и применению

  1. Качество сырья: Используйте аптечные травы или качественные рассыпные чаи. Свежий имбирь предпочтительнее сушеного.

  2. Правильное заваривание: Травы (ромашку, липу, шалфей) заливают крутым кипятком и настаивают под крышкой 10-15 минут. Зеленый чай — водой 80-85°C.

  3. Температура подачи: Пейте чай теплым, но не обжигающим, чтобы не травмировать воспаленное горло.

  4. Режим приема: 2-3 чашки в течение дня, между приемами пищи. Липовый чай с медом лучше выпить на ночь, укутавшись в одеяло.

  5. Осторожность: При беременности, хронических заболеваниях и приеме лекарств проконсультируйтесь с врачом о возможности приема тех или иных трав.

Популярные вопросы о чае при простуде

Какой чай лучше всего снижает температуру?
Наиболее эффективным потогонным и жаропонижающим средством считается липовый чай, особенно в сочетании с малиной или медом. Важно пить его теплым и после этого лечь в постель, чтобы пропотеть.

Можно ли пить черный чай при простуде?
Да, обычный черный чай тоже подойдет как теплое питье. Для усиления эффекта в него можно добавить мед, лимон, имбирь или пряности (гвоздику, корицу). Однако травяные чаи зачастую обладают более целенаправленным действием.

Помогает ли чай с малиной?
Чай с малиновым вареньем или настой из сушеных малиновых листьев — классическое потогонное средство. Он помогает при температуре и общей слабости. Однако важно помнить, что малина, как и липа, обладает потогонным эффектом, поэтому после нее не стоит выходить на холод.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы чай грипп лечение здоровье простуда иммунитет
Новости Все >
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
Талая вода в теплице зимой вымывает соли из почвы при хорошем дренаже — Медведев
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Сапсан, беркут и стриж вошли в список самых быстрых птиц — Discover Wildlife
Неочищенные сосновые шишки повышают риск порчи текстиля молью
Сейчас читают
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Наука и техника
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Еда и рецепты
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Красные карлики названы ключевыми объектами в поиске жизни — Smithsonian Magazine
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Рулетики с беконом и ананасом готовят без масла на сковороде
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Чай с липой и ромашкой облегчает симптомы гриппа — Dnews
Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.