Деменция начинается не с беспамятства: как сосуды бойкотируют за десятилетия до первых провалов

Деменция начинается с нарушения кровотока задолго до симптомов
Деменцию годами воспринимали как внезапную трагедию: память "сыплется", речь путается, человек меняется на глазах. Но всё больше исследований указывают на то, что видимые симптомы — не начало, а финальная стадия долгого процесса. Учёные всё чаще рассматривают состояние сосудов, липидов и регуляцию клеточных мембран как ранние звенья патологической цепочки. Об этом говорится в программной статье "How Scientists Are Rethinking the True Beginning of Dementia".

Деменция как сбой системы

Деменция — это не один конкретный диагноз, а группа состояний: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви и другие формы. Итог схож: ухудшение мышления и памяти, мешающее повседневной жизни. Раньше развитие болезни объясняли преимущественно белковыми "накоплениями" (бляшками) в мозге, но сегодня фокус смещается: нейроны страдают не в вакууме, а внутри сложной среды, где критически важны кровоток, клетки поддержки, уровень воспаления и обмен веществ.

Кровоснабжение мозга "проседает" задолго до симптомов

Одна из самых обсуждаемых идей последних лет — раннее снижение мозгового кровотока. В норме сосуды расширяются в ответ на активность участков мозга, доставляя кислород и питательные вещества. Если этот механизм нарушается, нейроны оказываются в условиях хронического стресса:

  • возрастает окислительное повреждение;

  • ухудшается связь между клетками (синапсы);

  • снижается способность тканей к восстановлению.

Молекулярные переключатели: Piezo1 и PIP2

В фокусе исследователей оказались молекулярные датчики внутри сосудистой стенки.

  1. Белок Piezo1 - механочувствительный сенсор, помогающий сосудам реагировать на поток крови. При сбое регуляции он может работать избыточно, нарушая нормальную циркуляцию.

  2. Фосфолипид PIP2 - критически важный фактор регуляции. Когда его уровень снижается, баланс управления тонусом сосудов теряется. В экспериментальных условиях восстановление уровня PIP2 приводило к нормализации кровотока.

Липиды и защита нейронов: мембрана — это не просто "обёртка"

Ещё один важный поворот — изучение повреждений липидов. В исследованиях ранних форм деменции изучают фермент GPX4. Он защищает клетки от ферроптоза - особого вида гибели, связанного с накоплением повреждённых (окисленных) липидов в мембранах. Когда эта защита слабеет, уязвимость нейронов резко растёт, а воспаление усиливается.

Гипотеза: Мембранная нестабильность и окисление липидов могут быть общим "маршрутом" для самых разных сценариев нейродегенерации.

Сравнение: "поздняя" и "ранняя" модели деменции

Классический взгляд связывает старт болезни с накоплением белков и гибелью нейронов, а лечение — с попыткой убрать последствия. Новая модель чаще описывает постепенный сдвиг: сначала ухудшается питание мозга и регуляция сосудов, затем растёт окислительный стресс и воспаление, и уже потом проявляются заметные когнитивные симптомы. Разница в том, что при ранней модели появляется окно для вмешательства до масштабных потерь.

Профилактика: как следить за рисками без паники

Ключевой вывод нового подхода: процесс начинается задолго до потери памяти. Поэтому врачи уделяют всё больше внимания субъективному когнитивному снижению - состоянию, когда человек уже чувствует изменения, хотя тесты ещё показывают норму.

Ваши шаги для поддержки здоровья мозга:

  • Следите за "базой": здоровье мозга неразрывно связано с артериальным давлением, уровнем сахара и липидным профилем крови.

  • Фиксируйте динамику: если жалобы на внимание или память стали устойчивыми, обсудите это с врачом, не дожидаясь серьезных провалов.

  • Изучите семейную историю: при наличии случаев деменции у родственников стоит заранее обсудить с неврологом план мониторинга.

  • Избегайте самолечения: "ноотропы" и БАДы без доказанной эффективности часто маскируют проблему вместо её решения.

Популярные вопросы

Как понять, что это не просто усталость

Если жалобы повторяются неделями, мешают работе или их замечают окружающие — это повод для обследования.

Что лучше: ждать или обследоваться заранее

Ранняя оценка (особенно при наличии гипертонии или диабета) позволяет скорректировать образ жизни и терапию до того, как изменения в мозге станут необратимыми.

Сколько стоит диагностика

Цена варьируется от базового чекапа (анализы крови и когнитивные тесты) до дорогостоящей визуализации (МРТ, ПЭТ). Оптимальный набор методов должен подобрать специалист на основе ваших факторов риска.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
