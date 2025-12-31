Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Городской воздух медленно разрушает лёгкие — неожиданная поддержка оказалась под рукой

Витамин C снижает повреждение легких от частиц PM2.5 — биолог Брайан Оливер
Загрязнённый городской воздух остаётся одной из главных скрытых угроз для дыхательной системы. Даже при отсутствии симптомов мелкие частицы способны постепенно повреждать лёгочную ткань. Новые данные показывают, что витамин C может частично снизить этот вред.

Почему частицы PM2.5 опасны для организма

PM2.5 — это микроскопические частицы диаметром менее 2,5 микрометра, которые образуются при автомобильных выбросах, лесных пожарах и пыльных бурях. Благодаря своему размеру они проникают глубоко в дыхательные пути и могут накапливаться в тканях лёгких. Учёные связывают их воздействие с ростом случаев астмы, хронических болезней дыхательной системы и повышенным риском онкологических заболеваний. Опасность таких частиц подтверждают и исследования о том, как загрязнение воздуха разрушает сосуды даже при умеренных концентрациях.

Как витамин C влияет на клетки лёгких

Исследователи из Технологического университета Сиднея провели эксперименты на лабораторных мышах и культурах клеток человеческой лёгочной ткани. После воздействия PM2.5 учёные оценивали, как добавление витамина C влияет на степень повреждений. Оказалось, что витамин снижал воспаление, уменьшал окислительный стресс и защищал митохондрии — ключевые структуры, отвечающие за энергетический обмен в клетках.

Антиоксидантная добавка витамина C оказалась эффективной в смягчении негативных эффектов даже низких уровней PM2.5.

Антиоксидантный эффект и его ограничения

Механизм действия витамина C связан с его способностью нейтрализовать свободные радикалы, которые активно образуются под воздействием загрязнённого воздуха. Это позволяет снизить клеточные повреждения и замедлить процессы износа тканей. Похожие свойства описываются и у других антиоксидантов, о роли которых в защите организма рассказывают материалы о популярных антиоксидантных продуктах.

Витамин C не устраняет сам источник вреда и не может полностью защитить лёгкие от загрязнения. Его эффект рассматривается как вспомогательный, а не заменяющий другие меры профилактики.

Мнение экспертов и меры предосторожности

"Исследование показывает, что приём максимально допустимой дозы витамина C может быть полезен, но перед этим важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать передозировки или побочных эффектов", — отметил молекулярный биолог Брайан Оливер.

Часть экспериментов проводилась на животных и клеточных моделях, поэтому для окончательных выводов необходимы клинические исследования с участием людей. Об этом сообщает Газета. Ru

Плюсы и минусы использования витамина C

Результаты работы позволяют рассматривать витамин C как дополнительную поддержку дыхательной системы.

Преимущества:

  • снижение воспалительных процессов;
  • защита клеток от окислительного стресса;
  • потенциальная польза для людей из групп риска.

Ограничения:

  • не компенсирует вред сильного загрязнения;
  • возможна передозировка при самостоятельном приёме;
  • не заменяет медицинскую терапию и профилактику.

Популярные вопросы о витамине C и защите лёгких

Может ли витамин C полностью защитить от загрязнённого воздуха?

Нет, он лишь снижает часть клеточных повреждений, но не устраняет воздействие PM2.5.

Кому особенно стоит обратить внимание на витамин C?

Жителям мегаполисов, людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы и пожилым.

Можно ли принимать витамин C постоянно?

Длительный приём высоких доз возможен только после консультации с врачом.

