Городской воздух медленно разрушает лёгкие — неожиданная поддержка оказалась под рукой

Загрязнённый городской воздух остаётся одной из главных скрытых угроз для дыхательной системы. Даже при отсутствии симптомов мелкие частицы способны постепенно повреждать лёгочную ткань. Новые данные показывают, что витамин C может частично снизить этот вред.
PM2.5 — это микроскопические частицы диаметром менее 2,5 микрометра, которые образуются при автомобильных выбросах, лесных пожарах и пыльных бурях. Благодаря своему размеру они проникают глубоко в дыхательные пути и могут накапливаться в тканях лёгких. Учёные связывают их воздействие с ростом случаев астмы, хронических болезней дыхательной системы и повышенным риском онкологических заболеваний. Опасность таких частиц подтверждают и исследования о том, как загрязнение воздуха разрушает сосуды даже при умеренных концентрациях.
Исследователи из Технологического университета Сиднея провели эксперименты на лабораторных мышах и культурах клеток человеческой лёгочной ткани. После воздействия PM2.5 учёные оценивали, как добавление витамина C влияет на степень повреждений. Оказалось, что витамин снижал воспаление, уменьшал окислительный стресс и защищал митохондрии — ключевые структуры, отвечающие за энергетический обмен в клетках.
Антиоксидантная добавка витамина C оказалась эффективной в смягчении негативных эффектов даже низких уровней PM2.5.
Механизм действия витамина C связан с его способностью нейтрализовать свободные радикалы, которые активно образуются под воздействием загрязнённого воздуха. Это позволяет снизить клеточные повреждения и замедлить процессы износа тканей. Похожие свойства описываются и у других антиоксидантов, о роли которых в защите организма рассказывают материалы о популярных антиоксидантных продуктах.
Витамин C не устраняет сам источник вреда и не может полностью защитить лёгкие от загрязнения. Его эффект рассматривается как вспомогательный, а не заменяющий другие меры профилактики.
"Исследование показывает, что приём максимально допустимой дозы витамина C может быть полезен, но перед этим важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать передозировки или побочных эффектов", — отметил молекулярный биолог Брайан Оливер.
Часть экспериментов проводилась на животных и клеточных моделях, поэтому для окончательных выводов необходимы клинические исследования с участием людей. Об этом сообщает Газета. Ru
Результаты работы позволяют рассматривать витамин C как дополнительную поддержку дыхательной системы.
Преимущества:
Ограничения:
Нет, он лишь снижает часть клеточных повреждений, но не устраняет воздействие PM2.5.
Жителям мегаполисов, людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы и пожилым.
Длительный приём высоких доз возможен только после консультации с врачом.
