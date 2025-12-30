Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Традиционные салаты против здоровья: новогоднее меню, которое требует осторожности

Майонез повышает калорийность салатов до 200 ккал в ложке — диетолог Стародубова
Здоровье

Майонезные салаты давно стали символом праздничного стола, но подходят они далеко не всем. Избыток жиров и соли может негативно сказаться на самочувствии, особенно при хронических заболеваниях. Даже разовый праздничный переизбыток способен усилить нагрузку на организм.

Салат Оливье
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Почему майонезные салаты считаются тяжелой пищей

Заправленные майонезом салаты отличаются высокой калорийностью и большим содержанием насыщенных жиров. Одна столовая ложка майонеза содержит около 200 килокалорий, а также значительное количество соли. В сочетании с другими жирными блюдами это может привести к ощущению тяжести, скачкам сахара в крови и ухудшению общего самочувствия.

"Хорошо, если суммарная порция даже для здорового человека не будет превышать 150-200 граммов", — советует главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По словам специалиста, людям с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и почек следует особенно внимательно относиться к таким блюдам и не злоупотреблять ими даже в праздники.

Опасные ингредиенты в традиционных рецептах

Проблема заключается не только в майонезе. Многие привычные ингредиенты новогодних салатов содержат избыток соли и насыщенных жиров. Это маринованные и соленые огурцы, консервированные продукты, сельдь, ветчина и колбасные изделия. В совокупности они значительно увеличивают калорийность блюда и усиливают нагрузку на организм.

Специалисты отмечают, что привычные рецепты можно адаптировать под более щадящий рацион. Подобные изменения особенно актуальны в праздники, когда на столе появляется сразу несколько тяжелых блюд, и именно поэтому диетологи все чаще говорят о том, как новогодние салаты перестают быть бомбой для желудка.

Как сделать праздничные салаты более легкими

Полный отказ от любимых блюд не обязателен. Снизить вред можно за счет замены ингредиентов и контроля порций.

"Вместо колбасы можно добавить в салат отварное нежирное мясо индейки или курицы, использовать для заправки сметану, йогурт или растительное масло холодного отжима", — рекомендует Антонина Стародубова.

Для селедки под шубой лучше выбирать малосольную рыбу, а овощи не досаливать дополнительно. Такие изменения позволяют сократить количество насыщенных жиров и соли без заметной потери вкуса. Об этом сообщает RG.

Классический и облегченный салат

Классический майонезный салат отличается высокой калорийностью и может провоцировать переедание. Облегченный вариант с йогуртовой или сметанной заправкой, нежирным мясом и меньшим количеством соленых ингредиентов легче усваивается и меньше влияет на обмен веществ.

При этом вкус блюда сохраняется, а риск ухудшения самочувствия заметно снижается, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями.

Плюсы и минусы майонезных салатов

Традиционные салаты остаются популярными, но важно учитывать их особенности.

Преимущества:

  • привычный вкус и праздничные ассоциации;
  • высокая сытность;
  • простота приготовления.

Недостатки:

  • высокая калорийность;
  • избыток соли и насыщенных жиров;
  • нежелательны при диабете и ожирении.

Советы по питанию в праздники

  1. Контролируйте размер порций, даже если блюдо кажется знакомым и "безопасным".
  2. Не сочетайте несколько майонезных салатов за один прием пищи.
  3. Используйте альтернативные заправки и нежирные ингредиенты.
  4. Добавляйте больше свежих овощей.
  5. Соблюдайте рекомендации врача, если есть хронические заболевания.

Популярные вопросы о майонезных салатах

Можно ли есть майонезные салаты при диабете?

Можно, но в ограниченных количествах и с учетом общей калорийности рациона.

Какая порция считается допустимой?

Для здорового человека — не более 150-200 граммов за прием пищи.

Чем лучше заменить майонез?

Подойдут сметана, натуральный йогурт или растительное масло холодного отжима.

Контроль питания в праздники особенно важен, поскольку переедание чаще всего связано не с одним блюдом, а с их сочетанием, включая популярные варианты вроде оливье, о чем диетологи подробно говорят, разбирая, в чём настоящий риск оливье.

