Каждый день понемногу — и организм сдаётся: сценарий, который запускается незаметно

Мнение о том, что бокал вина способен защитить здоровье, по-прежнему кажется многим убедительным. Алкоголь часто воспринимают как допустимую часть повседневной жизни и даже как элемент профилактики. Однако врачи предупреждают: за этим представлением скрывается опасное заблуждение.
По словам специалиста, идея о "полезном" вине сформировалась под влиянием маркетинга и выборочной интерпретации исследований. На практике для организма не имеет значения, в каком виде поступает спирт.
"Это опасная иллюзия, построенная десятилетиями маркетинга и выборочного цитирования исследований", — подчеркнул гастроэнтеролог Сергей Вялов.
С точки зрения онкологических рисков красное вино не отличается от водки. Этанол одинаково воздействует на клетки и запускает процессы, которые повышают вероятность развития опухолей, что особенно важно учитывать в контексте общей профилактики рака.
Алкоголь официально признан фактором риска сразу для нескольких онкологических заболеваний. По словам врача, его употребление связано как минимум с семью типами рака.
"Это рак полости рта, глотки, гортани, пищевода (плоскоклеточная карцинома), а также печени (гепатоцеллюлярная карцинома), молочной железы, толстой и прямой кишки", — перечислил Сергей Вялов.
Важно, что вред не зависит от частоты праздников или "особых случаев". Даже регулярное употребление небольших доз со временем накапливает негативный эффект.
Алкоголь начинает воздействовать на организм сразу после попадания внутрь. Этанол изменяет микрофлору полости рта и создает условия для хронического воспаления, что может привести к повреждению клеток.
"Этанол изменяет состояние микрофлоры полости рта. Что очень важно, и об этом многие забывают", — отметил врач.
Эти изменения происходят незаметно и часто сочетаются с другими привычками, которые тоже влияют на здоровье, например бесконтрольным потреблением продуктов с алкоголем в составе, о чём ранее говорили врачи, анализируя алкоголь в сладостях.
Современные исследования показывают, что даже умеренные дозы алкоголя имеют измеримые последствия. Шесть стандартных порций в неделю сокращают ожидаемую продолжительность жизни примерно на 11 месяцев.
"Почти три месяца, это много или мало, решать вам. Но шесть порций в неделю — это меньше одной порции в день. Это не алкоголизм. Это "умеренное употребление", которое нам рекомендуют как безопасное", — отметил Сергей Вялов.
Если же человек регулярно употребляет около четырёх порций алкоголя в день, потери могут достигать трёх лет жизни. Об этом сообщает RG.
Полный отказ от алкоголя снижает канцерогенную нагрузку на организм и уменьшает риск заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта и молочных желез. Регулярное употребление, даже без признаков зависимости, постепенно увеличивает вероятность серьёзных последствий, которые долго остаются незаметными.
Отказ от спиртного улучшает работу печени, снижает риск онкологических заболеваний и помогает стабилизировать обмен веществ. Для некоторых минусом становится необходимость менять привычные социальные ритуалы, однако с медицинской точки зрения вредных последствий у такого решения нет.
С точки зрения профилактики рака безопасных доз не существует.
Нет, этанол действует одинаково независимо от напитка.
Полный отказ снижает риски наиболее эффективно.
