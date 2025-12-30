Каждый день понемногу — и организм сдаётся: сценарий, который запускается незаметно

Красное вино приравнивают по вреду к водке — гастроэнтеролог Сергей Вялов

Мнение о том, что бокал вина способен защитить здоровье, по-прежнему кажется многим убедительным. Алкоголь часто воспринимают как допустимую часть повседневной жизни и даже как элемент профилактики. Однако врачи предупреждают: за этим представлением скрывается опасное заблуждение.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Красное вино

Почему вино не безопаснее крепкого алкоголя

По словам специалиста, идея о "полезном" вине сформировалась под влиянием маркетинга и выборочной интерпретации исследований. На практике для организма не имеет значения, в каком виде поступает спирт.

"Это опасная иллюзия, построенная десятилетиями маркетинга и выборочного цитирования исследований", — подчеркнул гастроэнтеролог Сергей Вялов.

С точки зрения онкологических рисков красное вино не отличается от водки. Этанол одинаково воздействует на клетки и запускает процессы, которые повышают вероятность развития опухолей, что особенно важно учитывать в контексте общей профилактики рака.

Какие виды рака связаны с алкоголем

Алкоголь официально признан фактором риска сразу для нескольких онкологических заболеваний. По словам врача, его употребление связано как минимум с семью типами рака.

"Это рак полости рта, глотки, гортани, пищевода (плоскоклеточная карцинома), а также печени (гепатоцеллюлярная карцинома), молочной железы, толстой и прямой кишки", — перечислил Сергей Вялов.

Важно, что вред не зависит от частоты праздников или "особых случаев". Даже регулярное употребление небольших доз со временем накапливает негативный эффект.

Как алкоголь начинает вредить с первых минут

Алкоголь начинает воздействовать на организм сразу после попадания внутрь. Этанол изменяет микрофлору полости рта и создает условия для хронического воспаления, что может привести к повреждению клеток.

"Этанол изменяет состояние микрофлоры полости рта. Что очень важно, и об этом многие забывают", — отметил врач.

Эти изменения происходят незаметно и часто сочетаются с другими привычками, которые тоже влияют на здоровье, например бесконтрольным потреблением продуктов с алкоголем в составе, о чём ранее говорили врачи, анализируя алкоголь в сладостях.

Сколько лет жизни забирает "умеренное" употребление

Современные исследования показывают, что даже умеренные дозы алкоголя имеют измеримые последствия. Шесть стандартных порций в неделю сокращают ожидаемую продолжительность жизни примерно на 11 месяцев.

"Почти три месяца, это много или мало, решать вам. Но шесть порций в неделю — это меньше одной порции в день. Это не алкоголизм. Это "умеренное употребление", которое нам рекомендуют как безопасное", — отметил Сергей Вялов.

Если же человек регулярно употребляет около четырёх порций алкоголя в день, потери могут достигать трёх лет жизни. Об этом сообщает RG.

Полный отказ и регулярное употребление

Полный отказ от алкоголя снижает канцерогенную нагрузку на организм и уменьшает риск заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта и молочных желез. Регулярное употребление, даже без признаков зависимости, постепенно увеличивает вероятность серьёзных последствий, которые долго остаются незаметными.

Плюсы и минусы отказа от алкоголя

Отказ от спиртного улучшает работу печени, снижает риск онкологических заболеваний и помогает стабилизировать обмен веществ. Для некоторых минусом становится необходимость менять привычные социальные ритуалы, однако с медицинской точки зрения вредных последствий у такого решения нет.

Советы по снижению рисков

Пересмотрите отношение к "умеренным" дозам алкоголя. Старайтесь сокращать частоту употребления. Отдавайте предпочтение безалкогольным напиткам в повседневных ситуациях. Следите за состоянием печени и ЖКТ. Рассматривайте полный отказ как эффективную профилактику.

Популярные вопросы об алкоголе и здоровье

Есть ли безопасная доза алкоголя

С точки зрения профилактики рака безопасных доз не существует.

Правда ли, что вино полезнее крепкого алкоголя

Нет, этанол действует одинаково независимо от напитка.

Что лучше — сократить употребление или отказаться полностью

Полный отказ снижает риски наиболее эффективно.