Ирина Кудряшова

Жжёт язык, но лечит тело: зачем всё больше людей добавляют имбирь в рацион

Экстракты имбиря уменьшают мышечную и менструальную боль — C.B. Radar
Здоровье

Имбирь часто воспринимают просто как острую специю, но за характерным вкусом скрывается гораздо больше. Этот корень давно используют не только в кулинарии, но и в оздоровительных практиках, а современные исследования лишь усиливают к нему интерес. Всё больше данных указывает на то, что его умеренное употребление может положительно влиять на разные процессы в организме. Об этом сообщает C.B. Radar.

Свежий корень имбиря и нарезанные ломтики
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свежий корень имбиря и нарезанные ломтики

Что такое имбирь и чем он интересен науке

Имбирь — это корневище растения Zingiber officinale, родом из Азии. Именно подземная часть используется в свежем, сушёном или переработанном виде. Пряный аромат и жгучий вкус сделали его популярным ингредиентом в чаях, приправах и горячих блюдах.

Особое внимание учёных привлекают биоактивные соединения имбиря. Гингерол, шогаол и зингерон обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти вещества изучают в контексте пищеварения, обмена веществ и реакции организма на воспаление, что объясняет устойчивый интерес к теме "имбирь для здоровья".

Польза имбиря для пищеварения и обмена веществ

Одно из самых известных свойств имбиря связано с работой желудочно-кишечного тракта. Его часто рассматривают как натуральное средство, способное облегчать тошноту, снижать ощущение тяжести в желудке и уменьшать вздутие.

Некоторые исследования показывают, что имбирь может способствовать более быстрому опорожнению желудка, что особенно важно при функциональных расстройствах пищеварения. Кроме того, есть данные о его возможном участии в регуляции уровня глюкозы у людей с инсулинорезистентностью или диабетом второго типа.

Имбирь и воспаление: что известно

Противовоспалительные свойства имбиря изучают в разных контекстах — от мышечной боли после физических нагрузок до менструальных спазмов. В ряде работ стандартизированные экстракты демонстрировали умеренное снижение болевых ощущений при регулярном применении в безопасных дозах.

Также исследуется влияние имбиря на кровообращение и показатели артериального давления. Хотя он не является лекарственным средством, его включение в рацион рассматривают как дополнительный элемент поддерживающего питания.

Как включить имбирь в ежедневный рацион

Использовать имбирь в повседневном меню достаточно просто, не прибегая к радикальным изменениям. Чаще всего взрослым рекомендуют около 3-4 граммов свежего корня в день или эквивалент в другой форме.

Имбирь добавляют в горячие напитки, используют как специю или компонент соусов. Он хорошо сочетается как с солёными, так и со сладкими блюдами, позволяя разнообразить рацион без перегрузки организма.

Сравнение: свежий имбирь, порошок и добавки

Свежий корень содержит максимум эфирных масел и подходит для чаёв, настоев и блюд. Порошок удобен в приготовлении и хранении, но его концентрация может отличаться. Биологически активные добавки обеспечивают стандартизированную дозу, однако требуют более внимательного подхода и консультации со специалистом.

Выбор формы зависит от целей, вкусовых предпочтений и общего состояния здоровья.

Плюсы и минусы употребления имбиря

Имбирь ценят за универсальность и доступность. Он может дополнять рацион и оказывать мягкое поддерживающее действие.

Среди преимуществ:

  • возможное облегчение тошноты и дискомфорта в желудке;
  • противовоспалительный эффект;
  • потенциальная поддержка обмена веществ и кровообращения.

К ограничениям относят:

  • риск изжоги и рефлюкса при превышении дозы;
  • индивидуальную чувствительность желудка;
  • необходимость осторожности при приёме антикоагулянтов.

Советы по употреблению имбиря

  1. Начинайте с небольших порций, наблюдая за реакцией организма.
  2. Используйте свежий корень для чаёв и блюд.
  3. Не превышайте 3-4 грамма в день без рекомендации специалиста.
  4. Избегайте сочетания с препаратами, разжижающими кровь, без консультации врача.
  5. При появлении дискомфорта уменьшите дозу или сделайте перерыв.

Популярные вопросы об имбире

Можно ли есть имбирь каждый день?

Да, при умеренном и регулярном употреблении он хорошо переносится большинством людей.

Помогает ли имбирь при тошноте?

Есть данные, что он может облегчать лёгкую тошноту и дискомфорт в желудке.

Кому стоит быть осторожным с имбирём?

Людям с чувствительным желудком, беременным и тем, кто принимает антикоагулянты, стоит обсудить его употребление с врачом.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы имбирь витамины здоровье
