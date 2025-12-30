Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Страх бьёт не по нервам, а по животу: что заставляет желудок буквально замирать

Страх временно подавляет выработку пищеварительных соков
Здоровье

В момент резкого испуга или сильного напряжения многие ощущают странное чувство в животе — будто желудок сжимается или "замирает". Это может сопровождаться тошнотой, потерей аппетита и ощущением внутренней пустоты. Такая реакция не случайна и имеет чёткое физиологическое объяснение, связанное с работой нервной системы. Об этом сообщает C.B. Radar.

Мужчина с болью в животе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с болью в животе

Что происходит в организме, когда от страха "сводит" желудок

При столкновении с угрозой организм автоматически включает защитный механизм — реакцию "бей или беги". В этот момент активируется симпатическая нервная система, которая отвечает за мобилизацию ресурсов. В кровь выбрасываются адреналин и норадреналин, учащается сердцебиение, напрягаются мышцы, а приоритеты внутри тела резко меняются.

Пищеварение в таких условиях перестаёт быть важным. Кровоток перераспределяется от желудка и кишечника к мышцам и мозгу. Сосуды в брюшной полости сужаются, что замедляет работу пищеварительной системы и вызывает ощущение стянутости, "бабочек в животе" или дискомфорта. Подобные реакции подробно описываются в работах, посвящённых оси "кишечник — мозг".

Почему страх "отключает" пищеварение

Ключевое понятие в этом процессе — приоритет энергии. В стрессовой ситуации организм временно сокращает все несрочные функции, включая пищеварение, клеточное восстановление и гормональный баланс. Это эволюционный механизм, который помогал человеку выживать в условиях опасности.

Если страх или тревога становятся хроническими, такая перестройка может происходить слишком часто. В результате усиливаются симптомы вроде изжоги, жжения, функциональных болей в животе и обострения состояний, связанных с раздражённым кишечником.

Как страх проявляется в повседневной жизни

Даже без реальной угрозы организм может реагировать похожим образом. Перед экзаменом, собеседованием или сложным разговором многие ощущают "комок в желудке" или внезапную чувствительность в животе. Эти проявления не связаны с едой, а являются отражением работы нервной системы.

Чаще всего наблюдаются следующие изменения:

  • снижение притока крови к желудку и кишечнику, замедляющее пищеварение;
  • нарушения моторики кишечника, проявляющиеся запорами или учащённым стулом;
  • изменения в выработке пищеварительных соков, повышающие чувствительность живота.

Как дыхание влияет на желудок и нервную систему

Дыхание напрямую связано с вегетативной нервной системой. Поверхностное и частое дыхание поддерживает состояние тревоги и продлевает реакцию "бей или беги". Напротив, медленное и глубокое дыхание активирует парасимпатическую систему, отвечающую за покой и нормальное пищеварение.

Когда организм получает сигнал безопасности, кровоток постепенно возвращается к органам пищеварения, а напряжение в животе ослабевает. Именно поэтому дыхательные практики часто рекомендуют как простой способ снизить стресс и уменьшить телесные проявления тревоги.

Сравнение: стрессовая реакция и состояние покоя

В состоянии страха организм мобилизуется, пищеварение замедляется, а мышцы живота напрягаются. В состоянии покоя приоритет возвращается к восстановлению, усвоению пищи и балансу внутренних процессов. Разница между этими режимами особенно заметна у людей, склонных к тревожным реакциям.

Дыхательные техники для снятия напряжения

Диафрагмальное дыхание

  1. Сядьте или лягте в удобное положение.
  2. Одну руку положите на грудь, другую — на живот.
  3. Медленно вдохните через нос, направляя дыхание в живот.
  4. Плавно выдохните, ощущая расслабление.
  5. Повторяйте 3-5 минут.

Дыхание 4-4-6

  1. Вдохните через нос на 4 счёта.
  2. Задержите дыхание на 4 секунды.
  3. Медленно выдохните на 6 счётов.
  4. Сделайте 5-10 циклов.

Популярные вопросы о реакции желудка на страх

Нормально ли, что от страха появляется тошнота?

Да, это типичная реакция симпатической нервной системы.

Может ли стресс вызывать боли в животе?

При частом или хроническом стрессе такие симптомы действительно возможны.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если дискомфорт в животе возникает регулярно и не связан с конкретными стрессовыми ситуациями.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы стресс желудок здоровье
Новости Все >
Валерий Леонтьев прилетел в Россию и готовится к концертам
Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы
ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием
Активный отдых снижает тревожность после праздников — психологи
Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Полноприводные кемпервэны обеспечивают проходимость на снегу, песке и бездорожье
Томатам и перцам зимой требуется до 16 часов освещения — данные Antonovsad
Боль в бицепсе после тренировки чаще связана с перегрузкой — тренеры
Микробиом диких пчёл используют для оценки экологического состояния городов — Earth
Сейчас читают
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Еда и рецепты
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Кизил становится плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Кизил становится плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Последние материалы
Страх временно подавляет выработку пищеварительных соков
Бензиновый мотор дольше живёт при 2000–4500 об/мин
Комплекс упражнений на стуле улучшает силу у пожилых — Fit and Well
Праздничную закуску "Сударыня" с ветчиной и маринованным огурцами украшают чипсами
Валерий Леонтьев прилетел в Россию и готовится к концертам
Блюдо "Сокровища Нового года" готовят из запечённых шампиньонов с сыром
Гороскоп на 30 декабря: день для мягкого завершения дел
Рыхлый снег лучше защищает корни яблонь от морозов
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Сухой воздух в салоне предотвращает обмерзание стекол ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.