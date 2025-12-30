Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Съесть, чтобы помнить, а не чтобы жалеть: главный принцип праздничного застолья, который защитит и тело, и душу

Один день переедания не меняет вес кардинально — The Conversation
Здоровье

Праздничный стол, полный угощений, — это радость, которая часто оборачивается чувством тяжести и вины. Однако осознанное отношение к еде и понимание процессов в организме могут сделать этот опыт гораздо приятнее. Диетолог Брин Бидер объясняет, что происходит с телом после обильной трапезы и почему не стоит корить себя за праздничное баловство.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что происходит в организме при переедании

Пищеварительная система — удивительно адаптивный механизм. Когда вы съедаете больше обычного, она просто работает чуть дольше и интенсивнее. Основные макронутриенты — углеводы, белки и жиры — требуют разного времени на переработку.

"Белки и жиры также дольше перевариваются. В то время как богатые углеводами продукты... обеспечивают быстрый прилив энергии, добавление в рацион продуктов, богатых белками и жирами... обеспечивает более длительный прилив энергии", — поясняет диетолог, которого цитирует The Conversation.

Таким образом, замедление пищеварения после плотной еды — это естественный процесс. Организм тратит больше ресурсов на расщепление пищи, что часто вызывает чувство усталости и сонливости.

Как справиться с физическим дискомфортом

Чувство переполненности, изжога, вздутие — знакомые спутники застолья. Они возникают из-за того, что желудок растягивается, а кислотность повышается. К счастью, есть простые способы облегчить состояние.

  • Не ложитесь сразу. Соблазн прилечь после еды велик, но это может усилить изжогу. Оставайтесь в вертикальном положении хотя бы 2-3 часа.

  • Сделайте лёгкую прогулку. Неспешная 10-15-минутная прогулка стимулирует перистальтику и приток крови к органам пищеварения, помогая пище быстрее продвигаться по желудочно-кишечному тракту.

  • Пейте воду. Небольшие глотки тёплой воды помогут пищеварению, но избегайте газированных и сладких напитков за столом.

Преодоление чувства вины — важнейший шаг

Один из главных негативных последствий праздничного переедания — не физический дискомфорт, а психологический. Мы склонны навешивать на еду ярлыки «хорошо» или «плохо», что порождает цикл вины и ограничений.

"Еда не имеет моральной ценности, и тем не менее легко попасть в ловушку, навешивая на продукты ярлыки «хорошие» или «плохие»", — отмечает специалист.

Важно помнить, что один день, даже обильный, не приведёт к необратимым изменениям в весе или здоровье. Пищевые традиции — это часть культуры и способ создания тёплых воспоминаний. Запах и вкус особенных блюд напрямую связаны с эмоциональным центром мозга, формируя те самые «вкусы детства».

Сравнение: осознанная еда vs. бездумное поглощение

Разница заключается в подходе. Осознанное потребление подразумевает внимание к сигналам голода и сытости, наслаждение вкусом каждого блюда без спешки и понимание, что еда — это часть праздника, а не его единственная цель. Бездумное же поглощение пищи часто ведёт к большему физическому дискомфорту и последующему чувству вины, так как процесс выходит из-под контроля.

Плюсы и минусы праздничного пищевого поведения

Положительные аспекты: Еда объединяет, создаёт атмосферу праздника и тёплые воспоминания. Вкусные блюда, приготовленные с душой, дарят радость и комфорт. Умение иногда расслабиться и насладиться пищей без жёстких рамок — часть здорового отношения к еде.

Негативные последствия: Чрезмерное переедание ведёт к физическому дискомфорту (тяжесть, изжога, вздутие). Формируется порочный круг «ограничение-срыв-чувство вины», вредный для ментального здоровья. Также есть риск обострения хронических проблем с ЖКТ (гастрит, рефлюкс).

Советы, как пережить застолье с минимальным дискомфортом

  1. Не приходите голодным. Перед праздничным ужином съешьте лёгкий перекус (йогурт, фрукт). Это поможет контролировать аппетит.

  2. Сначала осмотрите стол. Прежде чем наполнять тарелку, оцените всё разнообразие. Так вы сможете сознательно выбрать то, что хотите попробовать больше всего.

  3. Ешьте медленно. Тщательно пережёвывайте пищу, делайте паузы, общайтесь. Сигнал о сытости поступает в мозг с задержкой.

  4. Отдавайте предпочтение белкам и овощам. Они дают большее и долгое чувство насыщения. Жирные и очень сладкие блюда старайтесь пробовать маленькими порциями.

  5. Сосредоточьтесь на общении. Переведите фокус внимания с еды на беседу, игры, музыку. Праздник — это в первую очередь люди и эмоции.

  6. На следующий день вернитесь к привычному ритму. Не устраивайте голодовку. Позавтракайте лёгкой, привычной пищей, пейте воду и прислушивайтесь к ощущениям голода.

Популярные вопросы о праздничном переедании

Сколько времени нужно, чтобы переварить плотный ужин?
Это зависит от состава пищи. Лёгкая углеводная еда может перевариться за 2-3 часа, в то время как обильная трапеза с большим количеством жиров и белков будет обрабатываться 5-8 часов.

Как избавиться от чувства тяжести на следующий день?
Помогите организму: выпейте больше воды, съешьте лёгкую пищу, богатую клетчаткой (овощи, каша), и включите лёгкую физическую активность (прогулка). Не корите себя — просто вернитесь к обычному режиму.

Что делать, если я постоянно переедаю на праздниках и потом мучаюсь чувством вины?
Постарайтесь сместить акцент с контроля над едой на контроль над удовольствием. Дайте себе разрешение пробовать всё, но маленькими порциями, смакуя каждый кусочек. Напомните себе, что еда — лишь часть праздника, а ваша ценность не определяется содержимым тарелки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
