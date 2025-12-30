Не просто вода с газом: как один элемент в составе превращает напиток в защитника для костей и сердца

Газированная вода увлажняет организм, как и минеральная — Medical News Today

Газированная вода давно перестала быть просто основой для коктейлей. Сегодня её выбирают как здоровую альтернативу сладким напиткам. Но так ли она безопасна? Эксперты в области медицины и диетологии развенчивают мифы и объясняют, как пузырьки углекислого газа на самом деле влияют на наш организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минеральная газированная вода

Что такое газированная вода и из чего её делают

По своей сути, газированная вода — это обычная вода, насыщенная под давлением углекислым газом (CO2). Это и создаёт те самые узнаваемые пузырьки. Важно понимать, что она не содержит калорий, сахара или искусственных подсластителей.

По данным портала Medical News Today, поскольку газированная вода не содержит искусственных подсластителей, сахара или ароматизаторов, она считается гораздо полезнее любого другого вида безалкогольных напитков, отмечают специалисты.

Наличие минералов (кальция, магния, натрия) зависит от исходной воды и процесса производства. Если их добавляют или они есть в источнике, такая вода называется газированной минеральной.

Польза для пищеварения и чувства сытости

Углекислый газ в газированной воде может оказывать положительное влияние на пищеварительную систему. Как объясняет тренер по здоровью Яэль Хасбани, газ усиливает перистальтические движения кишечника, что способствует пищеварению и помогает уменьшить запоры.

"Этот газ усиливает перистальтические движения в брюшной полости, способствует пищеварению и помогает уменьшить запоры", — объясняет Хасбани.

Пузырьки также создают ощущение наполненности в желудке, что может дать чувство сытости. По этой причине её иногда рекомендуют пить тем, кто следит за весом, например, во время или после обильной трапезы.

Увлажняет ли газированная вода так же, как обычная?

Это один из самых частых вопросов. Эксперты сходятся во мнении: чистая газированная вода (без добавок) увлажняет организм точно так же, как и обычная негазированная. Она эффективно восполняет потерю жидкости, что делает её хорошим инструментом для поддержания водного баланса.

Возможные риски и ограничения

Несмотря на пользу, газированная вода подходит не всем. Людям с определёнными заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять её с осторожностью или избегать вовсе.

"Людям с проблемами желудка, такими как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, язвы или гастроэзофагеальный рефлюкс, следует избегать ее употребления. Газ может усугубить эти состояния", — подчеркивает врач Рауль Мехия.

Также стоит помнить о влиянии на зубную эмаль. Углекислый газ, растворяясь в воде, образует слабую угольную кислоту. При частом употреблении в больших количествах она может способствовать эрозии эмали, особенно если в воде нет минералов-буферов, таких как кальций и фтор. Поэтому лучше пить её не маленькими глотками в течение дня, а, например, за один приём пищи.

Сравнение: газированная вода vs. сладкая газировка vs. обычная вода

Главное отличие от сладких газированных напитков — полное отсутствие сахара, красителей и ортофосфорной кислоты, которая крайне агрессивна для эмали. Таким образом, она является однозначно более здоровым выбором. По сравнению с обычной водой, газированная может лучше помогать при вялом пищеварении и давать более выраженное чувство насыщения, но имеет ограничения для людей с болезнями ЖКТ.

Плюсы и минусы употребления газированной воды

Преимущества: Отличная некалорийная альтернатива сладким напиткам, помощь пищеварению и борьбе с запорами, создание лёгкого чувства сытости, эффективное увлажнение. При наличии минералов (кальций, магний) может приносить дополнительную пользу костям и сердцу.

Недостатки и ограничения: Может вызывать вздутие и дискомфорт у чувствительных людей, противопоказана при рефлюксе, грыжах и язвах. При злоупотреблении может способствовать ослаблению зубной эмали из-за образования слабой кислоты.

Как сделать правильный выбор и полезные советы

Читайте этикетку. Выбирайте воду без добавления сахара, натрия (соли) и искусственных ароматизаторов. Идеальный состав: вода и диоксид углерода (CO2). Учитывайте здоровье ЖКТ. Если у вас чувствительный желудок или диагностирован рефлюкс, отдайте предпочтение обычной воде. Защитите зубы. Не держите газированную воду подолгу во рту. Можно пить её через соломинку, чтобы минимизировать контакт с зубами. Не заменяйте ей всю обычную воду в рационе. Обогащайте вкус натурально. Добавьте в стакан ломтики лимона, лайма, огурца, ягоды или свежие травы (мята, розмарин). Это сделает напиток вкуснее без вреда для здоровья. Используйте как переходный этап. Если вы хотите отказаться от сладкой газировки, начните заменять её газированной водой с добавлением фруктов. Это поможет перестроить привычки.

Популярные вопросы о газированной воде

Можно ли пить газированную воду каждый день?

Да, если у вас нет противопоказаний со стороны ЖКТ. Однако диетологи рекомендуют делать основой питьевого рациона обычную чистую воду, а газированную использовать для разнообразия или как помощника для пищеварения.

Правда ли, что газированная вода вымывает кальций из костей?

Нет, это миф. Исследования не подтверждают связи между употреблением газированной воды и снижением плотности костей. Напротив, минеральная газированная вода, обогащённая кальцием, может служить его дополнительным источником.

Почему к кофе иногда подают стакан газированной воды?

Это делают по двум причинам. Во-первых, чтобы компенсировать лёгкий мочегонный эффект кофеина и поддерживать баланс жидкости. Во-вторых, газированная вода может помочь нейтрализовать кислотность кофе и уменьшить потенциальный дискомфорт в желудке.