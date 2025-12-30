Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Ошибка, которая стоит здоровья: почему повторное надевание носков опаснее, чем неделя в одной футболке

Микробиологи рекомендуют менять носки ежедневно — O Globo
Здоровье

Многие предметы гардероба, например джинсы или свитер, спокойно переживают несколько дней носки. Однако с носками всё иначе. Научные данные показывают, что даже после одного дня использования они становятся рассадником миллионов микроорганизмов, что ставит под вопрос саму идею их повторного использования без стирки.

Ноги девушки в сандалиях с носками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в сандалиях с носками

Микромир на ваших ногах и в носках

Кожа стоп — это уникальная экосистема с одной из самых высоких концентраций потовых желез в организме. Это создаёт идеальные условия для жизни бактерий и грибков, которых здесь обитает до 1000 различных видов.

"На наших стопах обитает микроскопический тропический лес бактерий и грибов, часто насчитывающий до 1000 различных видов", — отмечают микробиологи, которых цитирует O Globo.

Носки, впитывая пот, создают тёплую и влажную среду, которая служит настоящим инкубатором для этих микроорганизмов. Именно продукты их жизнедеятельности — кислоты, спирты и другие соединения — являются причиной неприятного запаха. Например, некоторые бактерии производят вещества, пахнущие гнилым луком, сыром или даже козой.

Почему носки — рекордсмены по загрязнению

Исследования микробного состава одежды показывают, что носки после одного дня использования содержат колоссальное количество микроорганизмов — до 8-9 миллионов на один образец. Для сравнения, на футболке после аналогичного использования обнаруживается лишь около 83 000 бактерий.

Это объясняется тем, что помимо естественной микрофлоры стоп, носки собирают микробы с полов, уличной земли, ковров в спортзале и других поверхностей. Среди них могут встречаться и потенциально патогенные грибки, такие как Aspergillus или Candida.

"В каждом образце носков содержалось от 8 до 9 миллионов бактерий, в то время как в футболках — всего около 83 000 бактерий".

Риски повторного использования и правила гигиены

Ношение несвежих носков не только усиливает неприятный запах, но и несёт реальные риски для здоровья. Микроорганизмы с ткани могут переноситься на кожу, повторно колонизируя стопы и ногти, что повышает риск развития грибковых инфекций, например, микоза.

Грязные носки также загрязняют обувь, создавая замкнутый круг. Поэтому обувь, как и носки, нуждается в проветривании и просушке между использованиями. Людям с грибковыми заболеваниями стоп особенно важно не делиться носками и обувью с другими.

Советы по уходу за ногами и носками

Чтобы минимизировать риски и сохранить здоровье ног, стоит придерживаться нескольких правил.

  • Выбор носков. Отдавайте предпочтение дышащим материалам, например, бамбуковым или специальным антимикробным носкам с ионами серебра, которые подавляют рост бактерий. Избегайте синтетики, которая плохо отводит влагу.

  • Гигиена ног. Мойте ноги как минимум раз в день, тщательно просушивая кожу между пальцами. Используйте антиперспиранты для ног, чтобы уменьшить потоотделение.

  • Правильная стирка. Носки следует стирать после КАЖДОГО использования. Для максимальной дезинфекции используйте стирку при температуре 60°C с моющим средством, содержащим ферменты.

  • Альтернатива горячей стирке. Если стирать при высокой температуре нельзя, тщательно прогладьте носки горячим утюгом с паром. Сушка на открытом воздухе под солнечными лучами также помогает уничтожить часть микроорганизмов благодаря ультрафиолету.

Плюсы и минусы разных типов носков

Хлопковые носки хорошо впитывают влагу, но долго сохнут, что продлевает жизнь бактериям. Их необходимо менять ежедневно. Бамбуковые носки обладают лучшей воздухопроницаемостью и быстрее отводят пот, создавая менее благоприятную среду для микробов. Антимикробные носки (с серебром, медью) активно подавляют рост бактерий, что может немного продлить ощущение свежести, но не отменяет необходимости в регулярной гигиене.

С точки зрения микробиологии, носки — предмет одноразового использования. Их ежедневная смена и последующая стирка — это базовое правило гигиены, которое помогает предотвратить неприятный запах, снизить риск грибковых инфекций и сохранить здоровье не только ваших ног, но и всей окружающей среды в доме.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы ноги гигиена бактерии здоровье
Новости Все >
Изменение микробиома снижает действие антибиотиков — иммунолог Калинина
Соль при мытье полов снижает интенсивность запахов и ускоряет высыхание покрытий
Jaecoo J6 в России получил два бензиновых турбомотора
Вероятность смены СВО на КТО не выше 30% — аналитик Герасимов
Восточный район Москвы возглавил рейтинг доступности вторичного жилья
Маршрут Ростов — Таганрог — Иловайск включили в транспортные планы министр Бондаренко
Гигантские ламниформные акулы существовали уже 115 млн лет назад — Earth
Ошибки антифрод-систем приводят к блокировке переводов — киберэксперт Ульянов
В Китае обнаружены кристаллы кальцита внутри яйца динозавра — учёные
Устойчивые сорта сладкого перца для теплицы и открытого грунта
Сейчас читают
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA Игорь Буккер Служебным авто президента России остаётся Aurus Senat Сергей Милешкин
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Последние материалы
Ошибки антифрод-систем приводят к блокировке переводов — киберэксперт Ульянов
Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании
В Китае обнаружены кристаллы кальцита внутри яйца динозавра — учёные
Устойчивые сорта сладкого перца для теплицы и открытого грунта
Кожа после новогодних праздников чаще сталкивается с обезвоживанием и отёчностью
Планетарные циклы возвращают людей к незавершённым решениям
Министерский салат готовят с яичными блинчиками и говядиной
ВСУ несут потери и утрачивают боевой дух — военный эксперт Дандыкин
ВАЗ-2107 стал самым продаваемым автомобилем с пробегом
Обработка мочевиной подавляет зимующие грибки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.