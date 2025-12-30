Защита превращается в ловушку: как маска может навредить при неправильном использовании

Длительное ношение маски признано нецелесообразным — вирусолог Виктор Зуев

На фоне вспышки гонконгского гриппа тема медицинских масок снова оказалась в центре внимания. Одни считают их обязательной мерой защиты, другие опасаются возможного вреда при длительном ношении. Вирусолог объяснил, когда маска действительно нужна, а когда от неё лучше отказаться.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина в маске зимой на улице

Когда маска действительно необходима

Во время сезонных вспышек гриппа защитные маски остаются одним из самых простых способов снизить риск заражения. Особенно это актуально при поездках в общественном транспорте, посещении магазинов, поликлиник и других мест с большим скоплением людей. Именно в такие периоды, когда активен гонконгский грипп, вероятность передачи вируса возрастает.

"Защитные маски необходимо носить во время вспышек гриппа при каждом выходе на улицу", — отметил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Ранее с инициативой вернуть обязательный масочный режим выступила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она напомнила, что эта мера показала высокую эффективность в период пандемии коронавируса.

Может ли маска навредить при длительном ношении

Опасения чаще всего связаны с тем, что маску приходится носить долго. Однако, как поясняет специалист, в реальной жизни такие ситуации встречаются редко. Обычно речь идёт о непродолжительных промежутках — дороге на работу, походе в магазин или визите в учреждение.

"Нет смысла носить маску долго. Вы же не ходите по улице непрерывно по пять часов", — подчеркнул Виктор Зуев.

Кратковременное использование маски при правильном подходе не несёт вреда здоровью и не создаёт дополнительной нагрузки на дыхание.

В каких случаях маску можно снять

Маска нужна прежде всего там, где есть риск контакта с вирусом. В безлюдных пространствах её ношение теряет смысл. Если человек возвращается домой или находится в помещении без признаков заболевания у окружающих, защитное средство можно убрать.

"Вы проехали в маске в транспорте, пришли на работу, а там, наверняка, все люди здоровы", — отметил профессор.

Эксперт напомнил, что люди с выраженными симптомами чаще остаются дома или находятся под наблюдением врачей, что снижает риск заражения в повседневной обстановке.

Как правильно использовать медицинскую маску

Эффективность маски напрямую зависит от соблюдения простых правил. Большинство врачей рекомендуют менять её каждые 2-3 часа или раньше, если материал стал влажным. В противном случае средство защиты теряет свои свойства и может перестать выполнять функцию барьера.

Такие рекомендации особенно важны в период активного роста заболеваемости, когда, как отмечают специалисты, вирус готовит настоящий удар в ряде регионов. Об этом сообщает "АиФ-Москва".

Плюсы и минусы ношения медицинских масок

Использование масок во время эпидемий имеет свои преимущества. Они помогают снизить риск заражения, защищают окружающих и легко доступны. При этом длительное ношение без перерывов может вызывать дискомфорт и ощущение нехватки воздуха. Поэтому важно использовать маску разумно и по ситуации.

Советы по использованию маски

Надевайте маску перед входом в людные места. Убедитесь, что она закрывает нос и рот. Меняйте маску каждые 2-3 часа или при намокании. Снимайте её в безлюдных местах и дома. Не используйте одноразовую маску повторно.

Популярные вопросы о ношении медицинских масок

Сколько времени можно носить маску без вреда?

В обычных условиях маску носят не более нескольких часов подряд, этого достаточно для повседневных выходов.

Нужно ли носить маску на улице?

В безлюдных местах маска не обязательна, если нет близкого контакта с людьми.

Что лучше — маска или другие меры защиты?

Маска наиболее эффективна в сочетании с гигиеной рук и снижением контактов, а не как единственная мера.