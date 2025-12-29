Спина мёрзнет — мышцы каменеют: зимний холод незаметно запускает скрытый механизм хронической боли

Напряжение мышц зимой усиливает боли в спине — врач Ярослав Гурин

Зимой многие замечают, что спина начинает болеть чаще, даже если раньше подобных проблем не возникало. Причина кроется не только в холоде и скользких дорогах, но и в работе мышц, которые берут на себя задачу обогрева организма. Постоянное напряжение может незаметно превращаться в источник дискомфорта и боли.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина с болью в спине

Почему зимой болит спина

В холодное время года организм перестраивается, чтобы сохранить тепло. Одну из ключевых ролей в этом процессе играют скелетные мышцы спины, которые отвечают не только за движение, но и за теплопродукцию. По данным специалистов, именно они вырабатывают до 40% тепла тела.

"Скелетные мышцы спины являются не только "двигателем", но и главным источником тепла в организме", — пояснил доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

Когда температура воздуха падает, мозг подает сигнал увеличить выработку тепла. В ответ мышцы напрягаются, хотя активного движения может не быть. Возникают микросокращения, из-за которых спина долгое время остается в состоянии повышенного тонуса, особенно если человек мало двигается и проводит день в статичной позе.

Как мышечное напряжение превращается в боль

Постоянно напряженные мышцы теряют способность расслабляться. Они образуют плотный "корсет", который помогает удерживать тепло, но одновременно сдавливает ткани и нарушает кровообращение. В результате появляются тянущие или ноющие боли, особенно в пояснице и между лопатками.

"Они превращаются в "панцирь", пытаясь согреть нас изнутри, но этот "мышечный корсет" вызывает боль", — отметил Ярослав Гурин.

Ситуацию усугубляют неудобная зимняя одежда, тяжелые сумки, резкие движения на льду и снижение общей физической активности. Зимой многие реже выходят на прогулки, что усиливает застой в мышцах и повышает нагрузку на позвоночник, тогда как даже регулярная физическая активность способна заметно снизить риск спазмов.

Что помогает снизить риск болей

Простые меры могут заметно облегчить состояние в холодное время года. Важно не только защищаться от холода, но и поддерживать подвижность.

"Даже дома делайте простую гимнастику: наклоны головы к плечам, медленные вращения плечами, "кошка" (прогибы в позвоночнике на четвереньках)", — посоветовал врач.

Дополнительный эффект дает тепло. Теплый душ с направленной струей на спину в течение 5-7 минут помогает расслабить мышцы и улучшить кровоток. Также полезно использовать термобелье или широкий пояс для утепления поясницы, избегая распространённых ошибок зимней первой помощи, которые могут только усилить спазм.

Пассивное согревание и движения

Пассивное согревание — теплая куртка, пояс или термобелье — защищает от переохлаждения и снижает риск резкого спазма. Однако без движения мышцы остаются в хроническом напряжении. Активные меры, такие как гимнастика, растяжка и спокойные прогулки, улучшают кровообращение и помогают мышцам быстрее восстанавливаться. Лучший результат дает сочетание тепла и движения. Об этом сообщает "Москва".

Плюсы и минусы зимних мер профилактики

Грамотный подход к защите спины имеет свои сильные и слабые стороны. Теплая одежда и утепление поясницы снижают воздействие холода и уменьшают риск боли. В то же время излишняя неподвижность и страх двигаться на улице могут привести к ослаблению мышц и усилению дискомфорта. Баланс между осторожностью и активностью остается ключевым фактором.

Советы по защите спины зимой

Выбирайте длинные теплые куртки, закрывающие поясницу. Используйте термобелье или утепляющий пояс в морозную погоду. Делайте короткую гимнастику дома каждый день. Передвигайтесь по снегу и льду плавно, избегая широких шагов. Не поднимайте тяжести резко, особенно на холоде.

Популярные вопросы о болях в спине зимой

Почему боль усиливается именно на морозе

Холод вызывает рефлекторное напряжение мышц, ухудшая кровообращение и провоцируя спазм.

Что лучше при первых признаках скованности

Теплый душ, легкая растяжка и короткий отдых помогают снять напряжение и предотвратить усиление боли.

Когда нужно обращаться к врачу

Если боль становится острой, стреляющей или не проходит после отдыха и тепла, физические нагрузки стоит ограничить и обратиться за медицинской помощью.