Зубы без дыр, но без шансов: сценарий потери здоровых зубов, который годами игнорируют миллионы

Пародонтит запускает рассасывание кости вокруг зубов — стоматолог Севак Барсегян

Зуб может выглядеть крепким и здоровым, не болеть и не иметь кариеса, но при этом начать шататься и со временем выпасть. Для многих это становится полной неожиданностью, потому что внешних признаков проблемы долго нет. Причина такого сценария чаще всего скрыта глубже, чем кажется.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина в кабинете стоматолога

Как запускается процесс потери зубов

Пародонтит почти всегда начинается с обычного бактериального налёта. Если гигиена полости рта нерегулярна или выполняется формально, налёт со временем уплотняется и превращается в зубной камень. Он становится постоянным источником воспаления дёсен и создаёт условия для размножения бактерий, что подробно описывается в материале о том, как формируются отложения и почему важна их профилактика — образование зубного камня.

"Основной симптом пародонтита — кровоточивость во время чистки зубов — многие ошибочно воспринимают как следствие жёсткой щётки или случайной травмы", — поясняет челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян.

На этом этапе заболевание часто игнорируют, хотя именно здесь процесс разрушения только начинается.

Почему организм сам "отказывается" от зуба

Когда воспаление проникает глубже поверхности десны, поражаются ткани, удерживающие зуб в костной лунке. Бактерии, живущие в зубном камне, выделяют токсины, на которые иммунная система отвечает защитной реакцией.

Парадокс в том, что организм пытается изолировать инфекцию, запуская механизм резорбции — постепенного рассасывания костной ткани вокруг корня. В результате тело словно жертвует зубом ради общей безопасности: опора исчезает, зуб начинает шататься и может выпасть, даже если его эмаль полностью здорова.

Факторы, ускоряющие развитие пародонтита

Хотя отправной точкой всегда остаётся недостаточная гигиена, есть состояния, которые значительно ускоряют разрушение тканей. Среди них — курение, сахарный диабет и хронический стресс. Они ухудшают кровоснабжение дёсен и снижают способность тканей к восстановлению, делая воспаление более агрессивным. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Пародонтит редко развивается стремительно, но организм подаёт сигналы заранее. Помимо кровоточивости дёсен, насторожить должны:

стойкий неприятный запах изо рта;

оголение шеек зубов и визуальное "удлинение" коронок;

повышенная чувствительность к горячему, холодному и сладкому;

зуд и дискомфорт в дёснах;

появление пародонтальных карманов.

К чему приводит бездействие

Запущенный пародонтит влияет не только на улыбку. Нарушается жевательная функция, что отражается на пищеварении. Из-за потери костной ткани меняются черты лица: губы западают, усиливаются морщины вокруг рта, формируется так называемый "возрастной" профиль. Параллельно страдает самооценка и качество общения.

Современные возможности восстановления

Даже при утрате нескольких зубов стоматология предлагает эффективные решения. Применяются современные методы имплантации, позволяющие восстановить жевательную функцию и остановить дальнейшую атрофию кости. Однако специалисты подчёркивают: профилактика всегда проще и безопаснее лечения.

Плюсы и минусы раннего и позднего вмешательства

Раннее лечение позволяет сохранить собственные зубы и избежать хирургических процедур. Позднее обращение требует больше времени, финансовых затрат и часто связано с имплантацией, но всё же даёт возможность вернуть качество жизни.

Советы для защиты дёсен

Чистите зубы два раза в день с правильной техникой. Используйте нить или ирригатор для удаления налёта между зубами. Следуйте базовым принципам ежедневной гигиены полости рта. Посещайте стоматолога для профессиональной чистки не реже двух раз в год.

Популярные вопросы о пародонтите

Почему зуб выпадает без боли?

Потеря костной ткани происходит постепенно и часто без выраженных болевых ощущений.

Можно ли остановить процесс без операции?

На ранних стадиях — да, при условии своевременного лечения и регулярной гигиены.

Что важнее — зубы или дёсны?

Здоровые дёсны являются основой сохранности даже самых крепких зубов.