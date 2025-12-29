Зубы без дыр, но без шансов: сценарий потери здоровых зубов, который годами игнорируют миллионы

Зуб может выглядеть крепким и здоровым, не болеть и не иметь кариеса, но при этом начать шататься и со временем выпасть. Для многих это становится полной неожиданностью, потому что внешних признаков проблемы долго нет. Причина такого сценария чаще всего скрыта глубже, чем кажется.
Пародонтит почти всегда начинается с обычного бактериального налёта. Если гигиена полости рта нерегулярна или выполняется формально, налёт со временем уплотняется и превращается в зубной камень. Он становится постоянным источником воспаления дёсен и создаёт условия для размножения бактерий, что подробно описывается в материале о том, как формируются отложения и почему важна их профилактика — образование зубного камня.
"Основной симптом пародонтита — кровоточивость во время чистки зубов — многие ошибочно воспринимают как следствие жёсткой щётки или случайной травмы", — поясняет челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян.
На этом этапе заболевание часто игнорируют, хотя именно здесь процесс разрушения только начинается.
Когда воспаление проникает глубже поверхности десны, поражаются ткани, удерживающие зуб в костной лунке. Бактерии, живущие в зубном камне, выделяют токсины, на которые иммунная система отвечает защитной реакцией.
Парадокс в том, что организм пытается изолировать инфекцию, запуская механизм резорбции — постепенного рассасывания костной ткани вокруг корня. В результате тело словно жертвует зубом ради общей безопасности: опора исчезает, зуб начинает шататься и может выпасть, даже если его эмаль полностью здорова.
Хотя отправной точкой всегда остаётся недостаточная гигиена, есть состояния, которые значительно ускоряют разрушение тканей. Среди них — курение, сахарный диабет и хронический стресс. Они ухудшают кровоснабжение дёсен и снижают способность тканей к восстановлению, делая воспаление более агрессивным. Об этом сообщает Здоровье Mail.
Пародонтит редко развивается стремительно, но организм подаёт сигналы заранее. Помимо кровоточивости дёсен, насторожить должны:
Запущенный пародонтит влияет не только на улыбку. Нарушается жевательная функция, что отражается на пищеварении. Из-за потери костной ткани меняются черты лица: губы западают, усиливаются морщины вокруг рта, формируется так называемый "возрастной" профиль. Параллельно страдает самооценка и качество общения.
Даже при утрате нескольких зубов стоматология предлагает эффективные решения. Применяются современные методы имплантации, позволяющие восстановить жевательную функцию и остановить дальнейшую атрофию кости. Однако специалисты подчёркивают: профилактика всегда проще и безопаснее лечения.
Раннее лечение позволяет сохранить собственные зубы и избежать хирургических процедур. Позднее обращение требует больше времени, финансовых затрат и часто связано с имплантацией, но всё же даёт возможность вернуть качество жизни.
Потеря костной ткани происходит постепенно и часто без выраженных болевых ощущений.
На ранних стадиях — да, при условии своевременного лечения и регулярной гигиены.
Здоровые дёсны являются основой сохранности даже самых крепких зубов.
