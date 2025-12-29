Зелёная красавица с сюрпризом: правда о клещах и рисках для здоровья в новогоднем доме

С наступлением зимних праздников в сети регулярно появляются опасения, что вместе с живой елкой в дом можно занести клещей. Такие истории звучат тревожно, особенно для семей с детьми и домашними животными. Однако специалисты уверяют: риск сильно преувеличен.
По словам новосибирских микробиологов, в интернете нередко распространяются утверждения о том, что клещи якобы "просыпаются" в теплом помещении и начинают представлять угрозу для жильцов. Подобные опасения чаще возникают зимой, когда люди особенно внимательно относятся к вопросам здоровья, иммунитета и микроклимата в квартире, так же как и при обсуждении того, как работает поддержка иммунитета зимой.
"Новогодние елки чаще всего вырубают зимой, ближе к праздникам, когда снег уже плотно лежит. Клещи в этот период зимуют в лесной подстилке, под опавшими листьями, а не на деревьях или в коре", — пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Вера Рар.
Именно поэтому вероятность того, что паразит окажется на хвойном дереве, крайне низка.
Специалисты отмечают, что теоретически клещ может попасть на ель, если дерево срубили до формирования устойчивого снежного покрова. В этом случае насекомое действительно могло оказаться на нижних ветках или стволе. Однако даже при таком сценарии шанс занести клеща в квартиру вместе с новогодним деревом остается минимальным.
"Даже если дерево заготовлено раньше обычных сроков, вероятность принести клеща с елкой в дом очень мала", — подчеркнула Вера Рар.
Большинство клещей предпочитают стабильную среду под слоем листвы и снега, где сохраняется подходящая температура и влажность.
По словам ученых, куда более реальным источником появления клещей в холодное время года являются домашние животные. Особенно это касается собак, которые активно гуляют и могут контактировать с природной средой. Зимой риски повышаются и из-за закрытых помещений, где нарушается воздухообмен, что перекликается с тем, почему важно правильное проветривание квартиры зимой.
Если собака раскопает нору достаточно глубоко и доберется до зимующих в лесной подстилке клещей, она вполне способна принести их на себе в дом.
Именно поэтому владельцам питомцев рекомендуют регулярно осматривать шерсть животных и использовать защитные средства даже в холодное время года.
Живая елка, купленная в официальном питомнике или на елочном базаре, практически не представляет опасности с точки зрения заноса клещей. Основной риск связан с активными прогулками собак в лесопарковых зонах и на участках с глубоким снежным покровом. Контроль за состоянием питомцев и условиями в доме играет ключевую роль в профилактике.
Живые хвойные деревья создают праздничную атмосферу, наполняют дом ароматом леса и считаются экологичным выбором. При этом они требуют аккуратного осмотра и соблюдения элементарных правил безопасности. Искусственные елки лишены природных особенностей, но и не дают того же ощущения уюта. С точки зрения риска для здоровья оба варианта считаются безопасными при правильном использовании. Об этом сообщает Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
Практически нет, особенно если дерево срублено зимой при наличии снежного покрова.
Гораздо больший риск связан с домашними питомцами, а не с новогодними деревьями.
Дополнительная обработка не требуется, достаточно визуального осмотра.
