Мерцание, от которого устаёт не только взгляд: праздничные гирлянды оказались коварнее, чем кажется

Новогодние гирлянды создают атмосферу уюта и праздника, но при неудачном выборе могут стать источником ощутимого дискомфорта. Особенно это касается светодиодных украшений с выраженным мерцанием, которые незаметно перегружают зрительную систему. Такое освещение способно не только вызывать усталость глаз, но и усиливать уже существующие проблемы со зрением.
Интенсивное мигание светодиодов заставляет зрительную систему постоянно подстраиваться под меняющиеся условия освещения. Глазам приходится непрерывно фокусироваться и перестраиваться, что увеличивает нагрузку на мышцы. Похожий эффект специалисты отмечают и в ситуациях, когда человек долго смотрит на экран при плохом освещении отражается на зрении.
"Наши глаза устроены таким образом, что непрерывно подстраиваются под изменения освещения. Когда свет то вспыхивает, то гаснет, глазные мышцы, особенно те, что отвечают за фокусировку, вынуждены работать в усиленном режиме", — пояснил врач-офтальмолог Антон Казанцев.
На фоне такой нагрузки появляются головные боли, ощущение давления в глазах, покраснение и чувство "песка" под веками, особенно если гирлянды находятся в поле зрения длительное время.
По словам офтальмолога, влияние мерцающего света выходит за рамки проблем со зрением. Искусственное освещение в вечерние часы может вмешиваться в работу биологических ритмов, ухудшая засыпание и качество сна. Этот механизм во многом схож с тем, как свет перед сном мешает организму вовремя перейти в режим отдыха.
"Нарушение биоритмов, вызванное искусственным освещением в вечернее время, может привести к нарушению сна, снижению иммунитета и общему ухудшению самочувствия", — отметил специалист.
Недостаток полноценного отдыха делает глаза более чувствительными к нагрузкам и усиливает ощущение зрительной усталости даже днём.
Чтобы снизить негативное воздействие декоративного освещения, офтальмологи советуют внимательно подходить к выбору гирлянд. Оптимальным вариантом считаются модели с маркировкой "без мерцания" или с PWM-регуляцией выше 1000 Гц — они дают ровный и стабильный свет. Также рекомендуется выбирать тёплый белый спектр с цветовой температурой около 2700K, поскольку в нём меньше синего излучения.
Эксперты по интерьеру отмечают, что мягкий тёплый свет визуально напоминает живое пламя и воспринимается глазами спокойнее, чем холодные или ярко мерцающие оттенки.
Мерцающие гирлянды чаще относятся к бюджетному сегменту и привлекают динамичными эффектами. Однако их нестабильный свет быстрее вызывает утомление глаз и может мешать засыпанию. Немерцающие модели стоят дороже, но обеспечивают равномерное освещение, подходят для длительного использования и комфортнее для жилых помещений. Об этом сообщает Известия.
При выборе важно учитывать не только внешний эффект, но и влияние на здоровье. Мерцающие гирлянды создают яркую праздничную картинку и доступны по цене, однако могут вызывать перенапряжение глаз и раздражение. Немерцающие варианты менее эффектны визуально, но безопаснее для зрения и лучше подходят для использования вечером.
Даже если мерцание незаметно глазу, оно может проявляться быстрой усталостью и дискомфортом. Надёжнее ориентироваться на технические характеристики.
Тёплый белый свет считается более щадящим для зрения, особенно в вечернее время.
Допустимо, если это немерцающие модели с тёплым спектром и ограниченным временем работы.
