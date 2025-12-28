Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Мерцание, от которого устаёт не только взгляд: праздничные гирлянды оказались коварнее, чем кажется

Мерцающие гирлянды вызывают перенапряжение глазных мышц — офтальмолог Казанцев
Здоровье

Новогодние гирлянды создают атмосферу уюта и праздника, но при неудачном выборе могут стать источником ощутимого дискомфорта. Особенно это касается светодиодных украшений с выраженным мерцанием, которые незаметно перегружают зрительную систему. Такое освещение способно не только вызывать усталость глаз, но и усиливать уже существующие проблемы со зрением.

Девушка смотрит на мигающие огоньки на елке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка смотрит на мигающие огоньки на елке

Почему мерцание гирлянд утомляет глаза

Интенсивное мигание светодиодов заставляет зрительную систему постоянно подстраиваться под меняющиеся условия освещения. Глазам приходится непрерывно фокусироваться и перестраиваться, что увеличивает нагрузку на мышцы. Похожий эффект специалисты отмечают и в ситуациях, когда человек долго смотрит на экран при плохом освещении отражается на зрении.

"Наши глаза устроены таким образом, что непрерывно подстраиваются под изменения освещения. Когда свет то вспыхивает, то гаснет, глазные мышцы, особенно те, что отвечают за фокусировку, вынуждены работать в усиленном режиме", — пояснил врач-офтальмолог Антон Казанцев.

На фоне такой нагрузки появляются головные боли, ощущение давления в глазах, покраснение и чувство "песка" под веками, особенно если гирлянды находятся в поле зрения длительное время.

Как свет влияет на самочувствие вечером

По словам офтальмолога, влияние мерцающего света выходит за рамки проблем со зрением. Искусственное освещение в вечерние часы может вмешиваться в работу биологических ритмов, ухудшая засыпание и качество сна. Этот механизм во многом схож с тем, как свет перед сном мешает организму вовремя перейти в режим отдыха.

"Нарушение биоритмов, вызванное искусственным освещением в вечернее время, может привести к нарушению сна, снижению иммунитета и общему ухудшению самочувствия", — отметил специалист.

Недостаток полноценного отдыха делает глаза более чувствительными к нагрузкам и усиливает ощущение зрительной усталости даже днём.

Какие гирлянды безопаснее для зрения

Чтобы снизить негативное воздействие декоративного освещения, офтальмологи советуют внимательно подходить к выбору гирлянд. Оптимальным вариантом считаются модели с маркировкой "без мерцания" или с PWM-регуляцией выше 1000 Гц — они дают ровный и стабильный свет. Также рекомендуется выбирать тёплый белый спектр с цветовой температурой около 2700K, поскольку в нём меньше синего излучения.

Эксперты по интерьеру отмечают, что мягкий тёплый свет визуально напоминает живое пламя и воспринимается глазами спокойнее, чем холодные или ярко мерцающие оттенки.

Мерцающие и немерцающие

Мерцающие гирлянды чаще относятся к бюджетному сегменту и привлекают динамичными эффектами. Однако их нестабильный свет быстрее вызывает утомление глаз и может мешать засыпанию. Немерцающие модели стоят дороже, но обеспечивают равномерное освещение, подходят для длительного использования и комфортнее для жилых помещений. Об этом сообщает Известия.

Плюсы и минусы разных типов гирлянд

При выборе важно учитывать не только внешний эффект, но и влияние на здоровье. Мерцающие гирлянды создают яркую праздничную картинку и доступны по цене, однако могут вызывать перенапряжение глаз и раздражение. Немерцающие варианты менее эффектны визуально, но безопаснее для зрения и лучше подходят для использования вечером.

Советы по безопасному использованию гирлянд

  1. Размещайте гирлянды так, чтобы они не находились постоянно в прямом поле зрения.
  2. Используйте их как дополнительный, а не основной источник света.
  3. Выключайте декоративное освещение за 1-2 часа до сна.
  4. Выбирайте изделия с целым проводом и надёжным блоком питания.

Популярные вопросы о влиянии гирлянд на зрение

Как понять, что гирлянда мерцает?

Даже если мерцание незаметно глазу, оно может проявляться быстрой усталостью и дискомфортом. Надёжнее ориентироваться на технические характеристики.

Какой свет лучше для глаз — тёплый или холодный?

Тёплый белый свет считается более щадящим для зрения, особенно в вечернее время.

Можно ли использовать гирлянды в детской комнате?

Допустимо, если это немерцающие модели с тёплым спектром и ограниченным временем работы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело глаза зрение праздник организм здоровье новый год
Новости Все >
Длительное прокручивание стартера зимой может привести к заливанию свечей — Actualn
Линия C в метро Рима становится беспилотной — Mеtro
Заявление в полицию фиксирует правовой статус находки животного — юристы
Ольга Бузова встретилась с отцом в преддверии Нового года
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Орхидеи после цветения способны зацвести повторно при правильном уходе — Actualno
Торговая политика Трампа провоцирует банкротства в логистических цепях
Оптимальная температура в салоне зимой составляет 19–22 градуса — Carandmotor
Кошки не совершают осознанных пакостей ради мести из-за обиды — зоопсихологи
Годовой доход капитана Boeing 737 достигает почти 458 тысяч долларов — The Post
Сейчас читают
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Садоводство, цветоводство
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Садоводство, цветоводство
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Последние материалы
Заявление в полицию фиксирует правовой статус находки животного — юристы
Ольга Бузова встретилась с отцом в преддверии Нового года
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Мерцающие гирлянды вызывают перенапряжение глазных мышц — офтальмолог Казанцев
Орхидеи после цветения способны зацвести повторно при правильном уходе — Actualno
Большинству атлетов нужно 5-10 подходов за тренировку ног — Men's Health
Торговая политика Трампа провоцирует банкротства в логистических цепях
Горбуша используется как бюджетная замена сёмге
Оптимальная температура в салоне зимой составляет 19–22 градуса — Carandmotor
Пищевая сода растапливает лёд медленнее каменной соли — Лори Джонсон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.