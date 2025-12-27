Кишечник запускает сбой с утра: привычка, которая перечёркивает всю правильную еду

Помидоры и огурцы не обеспечивают норму клетчатки — Сергей Вялов

Утренние привычки, которые многие считают полезными для пищеварения, могут не только не помогать кишечнику, но и повышать риски серьёзных заболеваний. Попытки "начать день правильно" часто сводятся к овощам на завтрак и стакану воды, однако эффект оказывается обратным.

Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free Готовим вместе

В чём заключается утренняя ошибка

Пациентам с проблемами кишечника обычно советуют больше двигаться, пить воду и есть продукты с клетчаткой. Но, как отмечает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, многие выполняют эти рекомендации формально. Утром в рационе появляется огурец или помидор, а воду заменяют несколькими чашками кофе, считая это равноценной альтернативой.

На практике такой подход даёт всего около двух граммов клетчатки вместо необходимых 25-30 граммов в сутки. Человек уверен, что выполнил рекомендации врача, но кишечник не получает нужной поддержки. Когда улучшений не происходит, возникает разочарование, и в ход идут слабительные средства.

Почему овощи "не работают" как защита

Проблема заключается не в самих овощах, а в их составе. Огурцы и помидоры содержат минимальное количество клетчатки, особенно ферментируемой. Именно она необходима для нормальной работы микрофлоры и защиты слизистой кишечника.

Когда полезные бактерии перерабатывают такую клетчатку, образуется бутират. Это вещество укрепляет кишечный барьер, снижает воспаление и уменьшает риск развития рака кишечника. При недостатке ферментируемых волокон этот механизм просто не запускается.

Какая клетчатка действительно важна

Гепатолог Сергей Вялов подчёркивает, что ключевую роль играет не любая клетчатка, а та, которая служит питательной средой для бактерий. К таким продуктам относятся лук, чеснок, яблоки, груши, морковь, цитрусовые и настоящая спаржа.

Тем самым попадая в порочный круг и лишая кишечник возможности работать самостоятельно. Отказ от этих продуктов и ставка на формальные "полезные завтраки" лишает кишечник естественной защиты.

Микрофлора и дополнительные факторы риска

Врач также обращает внимание, что состояние микрофлоры влияет не только на пищеварение, но и на реакцию организма на алкоголь. Люди пьянеют по-разному из-за генетических особенностей работы печени и активности бактерий, которые частично нейтрализуют спирт.

Эти же бактерии участвуют в обменных процессах кишечника. При их дисбалансе страдает барьерная функция, повышается воспаление и растут долгосрочные риски для здоровья — "Царьград".