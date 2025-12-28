Зимой дома становится невыносимо: пыль, о которой не думают, пока не начнётся кашель

Зимой активизируются клещи домашней пыли — аллерголог Селма Аршба

Зимой многие неожиданно сталкиваются с заложенным носом, сухим кашлем и першением в горле, хотя простуды нет и за окном мороз. Кажется, что холодный сезон должен приносить облегчение аллергикам, но на практике всё происходит наоборот. Причина кроется не на улице, а прямо в квартирах — в воздухе, которым мы дышим каждый день.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка чихает от пыли дома

Почему зимой усиливается аллергия

В холодное время года окна открываются реже, а отопление работает на полную мощность. Воздух в помещениях пересушивается, и слизистые оболочки носа и горла теряют естественную защиту. В таком состоянии они становятся уязвимыми даже к мельчайшим частицам пыли и бытовым аллергенам, которые легко проникают в дыхательные пути.

"Сухой воздух усиливает раздражение бронхов и облегчает контакт аллергенов со слизистой. Это состояние получило неофициальное название "зимний пылевой синдром" и часто маскируется под затяжную простуду.", — сказала аллерголог Селма Аршба.

Домашняя пыль как скрытая угроза

Зимой активнее проявляют себя микроскопические пылевые клещи, которые обитают в подушках, матрасах, одеялах и коврах. Они питаются частичками кожи и выделяют вещества, способные вызывать хронический насморк, кашель и даже обострение астмы. Ситуация усугубляется тем, что без регулярного проветривания концентрация аллергенов в помещении растёт.

Подобные проблемы часто связаны с общим состоянием воздуха в квартирах — современные дома при закрытых окнах быстро накапливают вредные частицы и теряют нормальный воздухообмен, о чём всё чаще говорят специалисты по качеству воздуха в помещении (почему современные квартиры душат своих жильцов).

Когда симптомы принимают за вирус

"Случается, что родители принимают постоянную заложенность носа у ребёнка без температуры и сухой ночной кашель за вирус, и только на приёме выясняется, что всё это спровоцировали бытовые аллергены", — пояснила аллерголог-иммунолог Селма Аршба.

Особенно часто такая путаница возникает у детей, которые зимой больше времени проводят в закрытых помещениях. При этом источником раздражения могут быть не только клещи, но и бытовая техника, влияющая на микроклимат и состав воздуха (бытовые приборы и качество воздуха). Об этом сообщает "Газета.Ru".

Как снизить риск зимней аллергии

Регулярные простые меры помогают заметно облегчить дыхание и снизить нагрузку на иммунную систему.

Плюсы и минусы базовых мер профилактики

Поддержание влажности на уровне 40-50 процентов помогает слизистым сохранять защитные свойства. Ежедневное проветривание снижает концентрацию аллергенов, но требует теплопотерь. Увлажнители воздуха эффективны, однако нуждаются в регулярной очистке. Отказ от ковров и мягких игрушек уменьшает количество пыли, но не всегда удобен в быту.

Советы шаг за шагом

Проветривайте комнаты минимум два раза в день, даже в мороз. Используйте увлажнитель воздуха или альтернативы вроде аквариума. Стирайте постельное бельё при температуре не ниже 60 °C. Убирайте ковры и минимизируйте количество пылесборников.

Популярные вопросы о зимней пыли

Почему симптомы усиливаются именно зимой?

Из-за сухого воздуха, закрытых окон и роста концентрации бытовых аллергенов.

Можно ли полностью избавиться от пылевых клещей?

Полностью — нет, но регулярная гигиена и стирка значительно снижают их количество.

Помогает ли обычное проветривание?

Да, это один из самых простых и эффективных способов улучшить качество воздуха.