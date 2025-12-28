После 40 здоровье играет в прятки: четыре анализа, которые раскрывают опасные тайны организма

Анализ крови на креатинин оценивает работу почек — уролог Виген Малхасян

После 40 лет организм всё чаще подаёт сигналы не через боль, а через скрытые изменения в анализах. Урологические заболевания могут годами развиваться без выраженных симптомов, оставаясь незамеченными. Именно поэтому профилактические обследования становятся не формальностью, а инструментом сохранения качества жизни.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Женщина ожидает сдачи анализов

Почему после 40 лет важно следить за мочеполовой системой

"Статистика показывает: заболевания предстательной железы и почек всё чаще выявляются на поздних стадиях.", — уролог Виген Малхасян.

Причина — отсутствие жалоб и привычка откладывать визит к врачу. Урологический чекап помогает выявить изменения до появления осложнений и начать лечение вовремя.

Риск возрастает при малоподвижном образе жизни, избыточном весе, курении и наследственной предрасположенности. Даже стабильное самочувствие не гарантирует отсутствия проблем — многие патологии обнаруживаются только лабораторно.

Что такое урологический чекап

Урочекап — это комплекс исследований, который даёт объективную картину состояния почек, мочевого пузыря и предстательной железы. Он включает анализы, УЗИ и консультацию врача, который оценивает результаты в совокупности, а не по одному показателю.

Такая диагностика особенно важна после 40 лет, когда риск онкологических и хронических заболеваний заметно увеличивается, а ранняя диагностика онкологических заболеваний напрямую влияет на прогноз и эффективность лечения.

Четыре обследования, которые стоит проходить раз в полгода

Общий анализ мочи

Простой тест, который может выявить воспаление, скрытую кровь, белок и другие маркеры нарушения функции почек и мочевыводящих путей.

УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы

Позволяет обнаружить кисты, камни, опухоли, признаки аденомы и оценить объём остаточной мочи — важный показатель качества оттока.

Анализ крови на креатинин и расчёт СКФ

Показывает, насколько эффективно работают почки. Эти параметры нередко меняются раньше, чем появляются симптомы, и дополняют данные, которые даёт обычный анализ крови.

Анализ крови на ПСА

Ключевой тест для мужчин после 40-45 лет. Он помогает выявить изменения в предстательной железе на стадии, когда лечение максимально эффективно.

Профилактика раз в год или раз в полгода

Ежегодный осмотр подходит людям до 40 лет без факторов риска. После сорока разница становится принципиальной: полугодовой контроль позволяет отследить динамику показателей и заметить отклонения раньше. Это снижает вероятность экстренного лечения и серьёзных вмешательств. Об этом сообщает "Российская газета".

Плюсы и минусы регулярного урочекапа

Регулярные обследования дают несколько ощутимых преимуществ.

раннее выявление заболеваний;

возможность органосохраняющего лечения;

контроль хронических состояний;

спокойствие и понимание реального состояния здоровья.

К минусам можно отнести только необходимость выделить время и пройти анализы, однако по сравнению с лечением осложнений это минимальные затраты.

Как подготовиться к обследованию

Запланируйте визит заранее и сдавайте анализы натощак. За сутки избегайте алкоголя и интенсивных нагрузок. Не откладывайте визит к врачу даже при "хороших" результатах — интерпретация важнее цифр. Сохраняйте результаты, чтобы отслеживать изменения со временем.

Популярные вопросы о профилактических урологических обследованиях

Нужно ли проходить чекап, если ничего не болит?

Да. Большинство заболеваний долго протекают бессимптомно.

С какого возраста начинать регулярные обследования?

Мужчинам — с 40 лет, раньше при наследственных рисках.

Можно ли пройти всё за один день?

В большинстве случаев — да, базовый чекап занимает около часа.