Апельсиновый сок включил режим защиты: организм начинает иначе реагировать на воспаление и стресс

У людей с лишним весом сок усиливает расход энергии

Апельсиновый сок давно считается символом полезного завтрака, но новые данные добавляют к этому образу научную глубину. Исследование американских и бразильских учёных показало: регулярное употребление напитка влияет не только на самочувствие, но и на активность генов, связанных с воспалением и обменом веществ. Учёные зафиксировали изменения, которые могут иметь значение для профилактики сердечно-сосудистых нарушений.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Стакан с апельсиновым соком

Как сок влияет на гены и воспаление

В эксперименте здоровые добровольцы в течение 60 дней ежедневно выпивали по 500 мл свежевыжатого апельсинового сока. Анализ иммунных клеток крови показал изменения в активности более чем 1700 генов. Многие из них связаны с воспалительными реакциями, регуляцией давления и тем, как организм использует жиры.

Особый интерес исследователей вызвали флавоноиды — растительные соединения, которыми богат сок. Именно они, как предполагается, лежат в основе эффектов, описанных в работе. Ранее уже обсуждалось, что апельсиновый сок способен влиять на работу генов, но новое исследование детально показало масштаб этих изменений на молекулярном уровне.

Сердце, давление и обмен веществ

Полученные данные подтверждают: у части участников снизилась выраженность воспалительных процессов, улучшились показатели, связанные с работой сосудов и липидным обменом. При этом реакция организма отличалась в зависимости от массы тела. У людей с нормальным весом сильнее менялись гены воспаления, а у участников с избыточной массой — гены, отвечающие за метаболизм жиров и расход энергии.

Такие результаты перекликаются с более широкими наблюдениями о том, что состояние сосудов часто ухудшается незаметно и требует внимания к питанию и привычкам. Эксперты всё чаще подчёркивают, что здоровье сосудов зависит от ежедневных решений, а не только от лекарств.

Почему эффект не универсален

Учёные отдельно отмечают: один и тот же продукт может по-разному влиять на людей с разным метаболическим профилем. Это означает, что универсальных рекомендаций не существует, а польза даже такого привычного напитка, как апельсиновый сок, зависит от индивидуальных факторов — веса, рациона и общего состояния здоровья.

Тем не менее исследование усиливает позиции фруктовых напитков как части сбалансированного питания, особенно если речь идёт о натуральном соке без добавленного сахара. Об этом сообщает журнал Molecular Nutrition & Food Research.

Плюсы и минусы регулярного употребления апельсинового сока

Регулярное включение апельсинового сока в рацион имеет свои преимущества и ограничения. Это важно учитывать, планируя питание.

Плюсы:

источник флавоноидов с противовоспалительным действием;

потенциальная поддержка сосудов и регуляции давления;

вклад в антиоксидантную защиту организма.

Минусы:

высокая калорийность при больших объёмах;

содержание природных сахаров, важное для людей с нарушением углеводного обмена;

не заменяет цельные фрукты с их клетчаткой.

Как пить сок с пользой

Выбирайте свежевыжатый сок без сахара и концентратов. Ограничивайте объём одной порции 200-250 мл. Пейте сок во время еды, а не натощак. Сочетайте его с общим сбалансированным рационом.

Популярные вопросы об апельсиновом соке

Можно ли пить апельсиновый сок каждый день?

Да, но в умеренных количествах и при отсутствии противопоказаний.

Подходит ли сок людям с лишним весом?

Подходит, если учитывать калорийность и общий баланс рациона.

Что полезнее — сок или целый апельсин?

Целый фрукт выигрывает за счёт клетчатки, но сок тоже может быть полезной частью меню.