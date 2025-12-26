Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аптеки закрыты, гости за столом: как подготовить домашнюю аптечку без лишней суеты

Проверка домашней аптечки снижает риски в праздничные выходные
Здоровье

Праздничные дни традиционно ассоциируются с отдыхом и семейными встречами, но именно в этот период мелкие недомогания способны выбить из колеи. В разгар новогодних выходных поликлиники не работают, а круглосуточная аптека может оказаться далеко. Об этом сообщает ресурс "Пенсионеры России", напоминая о простой, но часто забываемой мере — проверке домашней аптечки заранее.

Лекарства
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Лекарства

Подготовка занимает всего несколько минут, но помогает избежать лишнего стресса. Когда нужное средство под рукой, не приходится нервничать из-за внезапной боли или скачка давления. Врачи не случайно повторяют: своевременно принятый препарат нередко решает проблему быстрее любого визита в приёмный покой.

Лекарства для сердца и контроля давления

Первое, на что стоит обратить внимание, — препараты, назначенные врачом на постоянной основе. Таблетки от давления, сердечные средства и другие поддерживающие лекарства должны быть в достаточном количестве, с запасом на все праздничные дни. Это ключевой пункт ревизии, который нельзя откладывать.

Не менее важно проверить тонометр. Прибор должен исправно работать, а батарейки — быть свежими. В экстренной ситуации именно точные показатели помогут правильно оценить состояние и принять решение.

Средства на случай боли и недомоганий

Даже в спокойные праздники никто не застрахован от головной, зубной или суставной боли. В аптечке стоит держать проверенные обезболивающие и спазмолитики, которые подходят именно вам. Это могут быть препараты на основе парацетамола, ибупрофена или дротаверина.

Наличие таких средств позволяет справиться с неприятными симптомами без лишней суеты и поисков открытой аптеки поздним вечером.

Поддержка пищеварения после застолья

Новогодний стол — серьёзная нагрузка для желудка. Переедание и непривычные блюда часто приводят к тяжести и дискомфорту. Поэтому специалисты советуют заранее подготовить ферменты, сорбенты и средства от изжоги.

Ферментные препараты помогают пищеварению, сорбенты могут пригодиться при признаках отравления, а лекарства от изжоги — снять жжение и неприятные ощущения.

Аллергия и бытовые травмы

Даже при отсутствии хронической аллергии праздничное меню с экзотическими продуктами и большим количеством цитрусовых может вызвать неожиданную реакцию. Небольшая упаковка антигистаминных препаратов в аптечке станет разумной подстраховкой.

Также стоит проверить наличие перевязочных материалов. Пластыри, стерильные бинты, антисептики и средства от ожогов часто оказываются незаменимыми во время активной готовки и суеты на кухне.

Проверка сроков годности

Отдельного внимания заслуживают сроки годности всех лекарств. Просроченные препараты могут оказаться неэффективными и даже опасными. Регулярная ревизия позволяет вовремя заменить такие средства и поддерживать аптечку в рабочем состоянии.

Подготовленная аптечка редко используется полностью, но само знание, что всё необходимое под рукой, делает праздничные дни заметно спокойнее — сообщает издание "Аргументы Недели".

