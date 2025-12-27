Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Солёная привычка с последствиями: группы риска, для которых рыба оборачивается угрозой

Сельдь повышает давление у людей с болезнями сердца — диетолог Бобровский
Здоровье

Сельдь давно считается привычным продуктом на столе, но подходит она далеко не всем. Несмотря на пользу жирной рыбы, в некоторых случаях солёная сельдь может принести больше вреда, чем пользы. Диетологи предупреждают: при определённых заболеваниях с этим продуктом стоит быть особенно осторожными. .

Тарелка с сельдью
Тарелка с сельдью
Тарелка с сельдью

Кому селёдка может навредить

Главная особенность сельди — высокое содержание соли. Именно она делает рыбу опасной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Избыток натрия задерживает жидкость в организме и способствует росту артериального давления, что особенно критично при гипертонии и склонности к отёкам. При регулярном употреблении солёной рыбы нагрузка на сосуды и сердце возрастает, а самочувствие может ухудшаться даже при стабильном лечении.

"Избыток соли негативно отражается на работе почек. При хронических заболеваниях мочевыделительной системы сельдь может усилить отёки и спровоцировать обострение.", — диетолог Андрей Бобровский.

В этом контексте важно учитывать общее количество соли в рационе и понимать, чем на самом деле отличаются разные её виды, включая морскую соль.

Другие противопоказания

Осторожность с сельдью необходима и при подагре, так как жирная и солёная пища может усиливать воспалительные процессы. Также продукт не рекомендуется при аллергии на рыбу и во время обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта. Солёная рыба способна раздражать слизистую и усугублять симптомы гастрита или панкреатита.

Отдельного внимания заслуживают люди, у которых уже наблюдаются колебания давления. Даже небольшая порция сельди может усилить неприятные проявления, особенно если организм чувствителен к соли. В таких случаях полезно знать ранние признаки скачков давления и вовремя корректировать питание.

Солёная сельдь и несолёная рыба

Солёная сельдь традиционно используется в холодных закусках и салатах. Она обладает ярким вкусом, долго хранится и не требует сложной подготовки. Однако высокая концентрация соли приводит к задержке жидкости в организме, может повышать артериальное давление и усиливать нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему.

Несолёная рыба — запечённая, отварная или приготовленная на пару — считается более универсальным вариантом. Она сохраняет полезные омега-3 жирные кислоты, йод и белок, но при этом не провоцирует отёки и не раздражает желудочно-кишечный тракт. Такой продукт лучше подходит для регулярного питания и людей с хроническими заболеваниями.

Выбор между сельдью и несолёной рыбой зависит от состояния здоровья и частоты употребления. Для редких приёмов пищи и праздничного стола сельдь допустима, а для повседневного рациона предпочтительнее менее солёные способы приготовления рыбы.

Плюсы и минусы употребления сельди

Сельдь остаётся ценным источником полезных жиров и микроэлементов. Она хорошо насыщает и может быть частью сбалансированного рациона. Однако высокая солёность делает продукт нежелательным при ряде хронических заболеваний. Поэтому ключевой принцип — умеренность и учёт индивидуальных особенностей здоровья. Об этом сообщает "Радио 1"

Популярные вопросы о сельди

Можно ли есть сельдь каждый день?

Нет, даже здоровым людям лучше ограничивать порцию и не употреблять солёную рыбу ежедневно.

Сколько сельди допустимо съедать без вреда?

При отсутствии противопоказаний — около 40-50 граммов в день.

Как снизить вред от солёной рыбы?

Можно предварительно вымачивать сельдь в воде или молоке и сочетать её с овощами без добавления соли.

