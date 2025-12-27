Организм реагирует на свет сильнее, чем на диету: неожиданный фактор при диабете 2 типа

Дневной свет стабилизирует уровень сахара при диабете 2 типа — Университет Маастрихта

Большую часть дня многие проводят под искусственным светом, почти не замечая, что за окном светит солнце. Однако для людей с диабетом 2 типа это обстоятельство может иметь куда большее значение, чем считалось раньше.

Новое исследование показывает: естественный дневной свет способен заметно влиять на обмен веществ и стабилизацию уровня сахара в крови. Об этом сообщает FITBOOK со ссылкой на научные данные.

Как дневной свет оказался связан с диабетом 2 типа

Учёные из Маастрихтского университета и Женевского университета провели контролируемое перекрёстное исследование, чтобы выяснить, влияет ли естественный дневной свет в рабочее время на метаболизм людей с диабетом 2 типа. Полученные результаты указывают на то, что освещение — это не просто вопрос комфорта или настроения, а фактор, способный воздействовать на ключевые обменные процессы.

Целью работы было оценить, изменяются ли колебания уровня глюкозы, расход энергии и процессы в мышечных клетках в условиях дневного света по сравнению с обычным офисным освещением.

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 13 пожилых людей с подтверждённым диабетом 2 типа. Средний возраст участников составлял около 70 лет. Каждый из них прошёл два этапа продолжительностью по четыре с половиной дня. В одном случае участники проводили дни в помещении с обилием естественного дневного света, в другом — находились при стандартном искусственном освещении с использованием светодиодных и люминесцентных ламп.

Между этапами был сделан перерыв не менее четырёх недель, чтобы исключить наложение эффектов. В течение всего времени участники продолжали принимать назначенные препараты, а их питание, физическая активность и режим сна были максимально стандартизированы.

Для оценки результатов использовались:

непрерывные датчики глюкозы, фиксирующие уровень сахара в крови круглосуточно;

измерения того, какие источники энергии использует организм — жиры или углеводы;

стандартизированный приём пищи для анализа реакции организма;

образцы крови и мышечной ткани для изучения клеточных процессов и активности генов.

Более стабильный уровень сахара в крови

Анализ показал заметные различия между условиями освещения. При естественном дневном свете участники проводили в среднем 50,9% времени в нормогликемическом диапазоне — с уровнем глюкозы от 4,4 до 7,2 ммоль/л. При искусственном освещении этот показатель снижался до 43,3%.

Средние значения глюкозы отличались незначительно — 7,4 ммоль/л при дневном свете против 7,8 ммоль/л при искусственном, однако кривая колебаний сахара была более ровной именно в условиях естественного освещения. Это указывает на более стабильное использование глюкозы в течение дня.

Влияние на расход энергии и сжигание жира

Различия затронули и энергетический обмен. В дни, проведённые при дневном свете, организм участников активнее использовал жиры и в меньшей степени полагался на углеводы как источник энергии. Этот эффект наблюдался как в течение дня, так и после еды.

Для людей с инсулинорезистентностью усиленное сжигание жира считается важным признаком улучшения метаболической гибкости — способности организма переключаться между источниками энергии, которая часто нарушена при диабете 2 типа.

Что происходило на уровне мышечных клеток

Изменения были зафиксированы и на клеточном уровне. В образцах мышечной ткани активность генов Per1 и Cry1, связанных с циркадными ритмами, была выше при дневном освещении. Эти гены входят в систему внутренних биологических часов, регулирующих процессы накопления и расхода энергии.

Дополнительные эксперименты с клеточными культурами показали, что активность генов, управляемых системой Bmal1 — ключевым элементом клеточных часов, — также меняется в зависимости от световых условий. Это говорит о том, что световые сигналы могут воздействовать не только через зрение и мозг, но и напрямую влиять на работу мышечных клеток.

Изменения в составе крови

Анализ крови выявил более благоприятный метаболический профиль при дневном свете. Повышались уровни некоторых продуктов обмена веществ, включая холевую кислоту, глутаминовую кислоту и треонин. Одновременно снижались концентрации отдельных жировых молекул, таких как глюкозилцерамиды и эфиры холестерина, а доля липида LPE 16:0 увеличивалась. Эти сдвиги могут указывать на более эффективную переработку сахаров и жиров.

Сравнение: дневной свет и искусственное освещение

Искусственное освещение удобно и доступно, но оно не воспроизводит спектр и интенсивность естественного дневного света. В условиях исследования именно дневной свет был связан с более стабильным уровнем сахара и благоприятными метаболическими изменениями. При этом искусственное освещение не давало такого эффекта, несмотря на одинаковый режим питания и активности.

Плюсы и минусы влияния дневного света

Полученные данные позволяют рассматривать освещение как дополнительный фактор поддержки метаболического здоровья, но с определёнными оговорками.

Преимущества:

стабилизация уровня глюкозы;

усиленное сжигание жира;

положительные изменения на клеточном уровне;

отсутствие необходимости менять лекарства или рацион.

Ограничения:

небольшое число участников;

короткая продолжительность исследования;

все участники были пожилого возраста;

отсутствие данных о долгосрочных эффектах.

Советы шаг за шагом для повседневной жизни

По возможности проводите больше времени при естественном дневном свете. Организуйте рабочее место рядом с окном. Делайте короткие перерывы на прогулку днём. Не рассматривайте свет как замену лечению, а лишь как дополнение. Обсуждайте любые изменения образа жизни с лечащим врачом.

Популярные вопросы о дневном свете и диабете 2 типа

Может ли дневной свет заменить лекарства?

Нет, он рассматривается только как дополнительный фактор, а не лечение.

Через сколько времени заметен эффект?

В исследовании изменения наблюдались уже через несколько дней.

Подходит ли это всем людям с диабетом 2 типа?

Пока данные ограничены пожилыми пациентами, необходимы дополнительные исследования.