Организм кричит, а вы делаете вид, что не слышите: чем заканчивается привычка игнорировать боль

Игнорирование боли переводит острый синдром в хронический — врач Кушнарев
Здоровье

Боль редко возникает случайно и почти никогда не бывает "пустым" ощущением. Она сигнализирует о сбое, который организм пытается донести как можно громче. Чем дольше мы делаем вид, что ничего не происходит, тем сложнее последствия.

Мужчина с болью в голове
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина с болью в голове

Почему боль — это не враг, а предупреждение

Болевые ощущения формируются в нервной системе как защитный механизм. Когда ткани повреждаются или развивается воспаление, специальные рецепторы передают сигнал в мозг, вызывая не только физический, но и эмоциональный отклик. В алгологии боль рассматривают не просто как симптом, а как самостоятельное состояние, требующее диагностики и лечения.

Различают острую и хроническую боль. Первая возникает внезапно — после травмы или при обострении болезни — и помогает вовремя обратить внимание на проблему. Вторая сохраняется месяцами и даже годами, переставая быть полезным сигналом и превращаясь в самостоятельную патологию.

Почему терпеть опасно

Попытка "перетерпеть" или заглушить боль таблетками часто приводит к хронизации. Острый эпизод затягивается, а нервная система перестраивается так, что болевой сигнал закрепляется. Со временем запускается целый каскад реакций: мышечные спазмы, нарушения сна, рост тревожности и снижение работоспособности.

Кроме того, боль может маскировать серьёзные состояния. Например, дискомфорт в груди нередко воспринимают как усталость, хотя иногда это именно тот случай, когда боль за грудиной требует немедленного внимания. Привыкание к таким сигналам повышает риск пропустить опасный момент.

Таблетка — не решение

Разовый приём обезболивающего допустим, если боль связана с известным хроническим заболеванием. Но лекарства снимают ощущение, а не причину. Пока симптом "приглушён", процесс в организме продолжается, иногда усугубляясь. Особенно это заметно при частых головных болях, которые могут быть связаны не только со стрессом, но и с внутренними дефицитами, о чём напоминают случаи, когда голова болит всё чаще без видимой причины.

Современные подходы к лечению боли

Сегодня лечение выходит за рамки анальгетиков. Врачи используют лечебно-диагностические блокады, позволяющие точно определить источник боли и быстро снизить воспаление. Для хронических состояний применяется радиочастотная абляция — метод, при котором болевой нерв временно "выключается", не нарушая движение и чувствительность.

"Такие методы помогают вернуть качество жизни и избежать постоянного приёма препаратов, если источник боли найден точно.", — врач-алголог Юрий Кушнарёв.

Плюсы и минусы игнорирования боли

Игнорирование кажется простым выходом, но имеет свои последствия. С одной стороны, человек временно сохраняет привычный ритм жизни и избегает визитов к врачу. С другой — риск хронизации, прогрессирования болезни и снижения качества жизни возрастает. Гораздо эффективнее вовремя разобраться в причине и выбрать подходящее лечение. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Популярные вопросы о боли

Можно ли привыкнуть к боли?

Да, нервная система адаптируется, но это не значит, что проблема исчезает — она лишь становится глубже.

Когда стоит срочно обращаться к врачу?

Если боль повторяется, усиливается или сопровождается новыми симптомами, откладывать визит опасно.

Что лучше: терпеть или принимать обезболивающее?

Разовый приём возможен, но без выяснения причины он не решает проблему.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
