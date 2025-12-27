Деменция начинается задолго до старости: симптомы, которые появляются ещё в среднем возрасте

Депрессия в среднем возрасте повышает риск деменции на 27 процентов — Lancet

Депрессия всё чаще рассматривается не только как временное расстройство настроения, но и как возможный ранний маркер серьёзных неврологических заболеваний. Новые научные данные показывают, что некоторые её проявления могут быть связаны с повышенным риском деменции спустя десятилетия.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печальный человек

При этом тревожные сигналы могут возникать задолго до появления очевидных когнитивных нарушений. Об этом сообщает научный журнал Lancet Psychiatry.

Что показало масштабное исследование

Учёные из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 5811 человек в возрасте от 45 до 69 лет, у которых на старте исследования не было деменции. Наблюдение за участниками продолжалось 25 лет. За это время примерно у 10% испытуемых была диагностирована деменция.

Анализ показал, что у людей, переживших депрессию в среднем возрасте, риск развития деменции в будущем был выше на 27%. Однако ключевой вывод исследования заключается в том, что дело не в депрессии как таковой.

Шесть симптомов, которые меняют прогноз

Исследователи установили, что повышенный риск деменции был почти полностью связан не с общим депрессивным состоянием, а с наличием шести конкретных симптомов. Именно они чаще всего встречались у тех, у кого спустя годы развивалась деменция.

К таким симптомам относятся:

потеря уверенности в себе;

трудности в решении повседневных проблем;

отсутствие эмоциональной теплоты по отношению к окружающим;

выраженное нервное напряжение;

ощущение дискомфорта от привычной рутины;

сложности с концентрацией внимания.

Особенно значимыми оказались первые два признака. Потеря уверенности в себе и неспособность справляться с проблемами были связаны с увеличением риска деменции почти на 50%.

Какие симптомы не показали связи

Интересно, что многие классические проявления депрессии не имели долгосрочной связи с деменцией. Подавленное настроение, нарушения сна или суицидальные мысли не коррелировали с риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. Это подчёркивает, что важны не все симптомы депрессии, а лишь определённые её проявления.

Почему именно эти признаки считаются критичными

Учёные предполагают, что выявленные симптомы способствуют социальной изоляции и снижению умственной активности. Это, в свою очередь, ослабляет так называемый «когнитивный резерв» — способность мозга компенсировать возрастные изменения и повреждения.

«Наши результаты показывают, что риск развития деменции связан не с депрессией в целом, а со специфическими симптомами, которые проявляются за десятилетия до этого», — отметил руководитель исследования Филип Франк.

Ограничения исследования и что дальше

Авторы подчёркивают, что большинство участников исследования были белыми мужчинами. Это означает, что для подтверждения выводов необходимы дополнительные работы с участием женщин и представителей других групп населения.

Несмотря на то что эффективного лечения деменции пока не существует, специалисты всё чаще говорят о значении профилактики. Раннее выявление и коррекция определённых психологических симптомов в среднем возрасте могут стать важным инструментом снижения риска заболевания в будущем.

Сравнение: депрессия как расстройство и депрессия как маркер риска

Депрессия традиционно рассматривается как самостоятельное психическое состояние, требующее лечения. Новые данные предлагают другой взгляд: в некоторых случаях она может быть индикатором долгосрочных нейродегенеративных процессов. При этом решающим фактором становятся не эмоции, а изменения в мышлении, самооценке и когнитивной активности.

Плюсы и минусы раннего выявления рисков

Раннее распознавание опасных симптомов открывает возможности для профилактики, но несёт и определённые сложности. С одной стороны, это шанс скорректировать образ жизни и психологическое состояние. С другой — риск излишней тревожности у людей без реальных предпосылок к заболеванию.

Советы шаг за шагом для снижения потенциального риска

Обращать внимание на изменения уверенности в себе и способности решать задачи. Поддерживать социальные контакты и эмоциональную вовлечённость. Регулярно стимулировать умственную активность. Не игнорировать длительное нервное напряжение. Обращаться к специалистам при стойких когнитивных и психологических трудностях.

Популярные вопросы о связи депрессии и деменции

Означает ли депрессия в среднем возрасте неизбежную деменцию?

Нет, речь идёт лишь о повышенном риске, связанном с конкретными симптомами.

Какие признаки наиболее настораживают?

Потеря уверенности в себе и трудности в решении проблем.

Можно ли снизить риск?

Эксперты считают, что раннее вмешательство и профилактика могут сыграть важную роль.