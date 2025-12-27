Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Деменция начинается задолго до старости: симптомы, которые появляются ещё в среднем возрасте

Депрессия в среднем возрасте повышает риск деменции на 27 процентов — Lancet
Здоровье

Депрессия всё чаще рассматривается не только как временное расстройство настроения, но и как возможный ранний маркер серьёзных неврологических заболеваний. Новые научные данные показывают, что некоторые её проявления могут быть связаны с повышенным риском деменции спустя десятилетия.

Печальный человек
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печальный человек

При этом тревожные сигналы могут возникать задолго до появления очевидных когнитивных нарушений. Об этом сообщает научный журнал Lancet Psychiatry.

Что показало масштабное исследование

Учёные из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 5811 человек в возрасте от 45 до 69 лет, у которых на старте исследования не было деменции. Наблюдение за участниками продолжалось 25 лет. За это время примерно у 10% испытуемых была диагностирована деменция.

Анализ показал, что у людей, переживших депрессию в среднем возрасте, риск развития деменции в будущем был выше на 27%. Однако ключевой вывод исследования заключается в том, что дело не в депрессии как таковой.

Шесть симптомов, которые меняют прогноз

Исследователи установили, что повышенный риск деменции был почти полностью связан не с общим депрессивным состоянием, а с наличием шести конкретных симптомов. Именно они чаще всего встречались у тех, у кого спустя годы развивалась деменция.

К таким симптомам относятся:

  • потеря уверенности в себе;

  • трудности в решении повседневных проблем;

  • отсутствие эмоциональной теплоты по отношению к окружающим;

  • выраженное нервное напряжение;

  • ощущение дискомфорта от привычной рутины;

  • сложности с концентрацией внимания.

Особенно значимыми оказались первые два признака. Потеря уверенности в себе и неспособность справляться с проблемами были связаны с увеличением риска деменции почти на 50%.

Какие симптомы не показали связи

Интересно, что многие классические проявления депрессии не имели долгосрочной связи с деменцией. Подавленное настроение, нарушения сна или суицидальные мысли не коррелировали с риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. Это подчёркивает, что важны не все симптомы депрессии, а лишь определённые её проявления.

Почему именно эти признаки считаются критичными

Учёные предполагают, что выявленные симптомы способствуют социальной изоляции и снижению умственной активности. Это, в свою очередь, ослабляет так называемый «когнитивный резерв» — способность мозга компенсировать возрастные изменения и повреждения.

«Наши результаты показывают, что риск развития деменции связан не с депрессией в целом, а со специфическими симптомами, которые проявляются за десятилетия до этого», — отметил руководитель исследования Филип Франк.

Ограничения исследования и что дальше

Авторы подчёркивают, что большинство участников исследования были белыми мужчинами. Это означает, что для подтверждения выводов необходимы дополнительные работы с участием женщин и представителей других групп населения.

Несмотря на то что эффективного лечения деменции пока не существует, специалисты всё чаще говорят о значении профилактики. Раннее выявление и коррекция определённых психологических симптомов в среднем возрасте могут стать важным инструментом снижения риска заболевания в будущем.

Сравнение: депрессия как расстройство и депрессия как маркер риска

Депрессия традиционно рассматривается как самостоятельное психическое состояние, требующее лечения. Новые данные предлагают другой взгляд: в некоторых случаях она может быть индикатором долгосрочных нейродегенеративных процессов. При этом решающим фактором становятся не эмоции, а изменения в мышлении, самооценке и когнитивной активности.

Плюсы и минусы раннего выявления рисков

Раннее распознавание опасных симптомов открывает возможности для профилактики, но несёт и определённые сложности. С одной стороны, это шанс скорректировать образ жизни и психологическое состояние. С другой — риск излишней тревожности у людей без реальных предпосылок к заболеванию.

Советы шаг за шагом для снижения потенциального риска

  1. Обращать внимание на изменения уверенности в себе и способности решать задачи.

  2. Поддерживать социальные контакты и эмоциональную вовлечённость.

  3. Регулярно стимулировать умственную активность.

  4. Не игнорировать длительное нервное напряжение.

  5. Обращаться к специалистам при стойких когнитивных и психологических трудностях.

Популярные вопросы о связи депрессии и деменции

Означает ли депрессия в среднем возрасте неизбежную деменцию?
Нет, речь идёт лишь о повышенном риске, связанном с конкретными симптомами.

Какие признаки наиболее настораживают?
Потеря уверенности в себе и трудности в решении проблем.

Можно ли снизить риск?
Эксперты считают, что раннее вмешательство и профилактика могут сыграть важную роль.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы деменция симптомы депрессия
Новости Все >
Лавровый лист под ковром помогает снизить запах сырости и животных — Obchod
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Дисбаланс колес вызывает дрожь руля на скорости — Auto Motor und Sport
Предупреждать о задержке нужно за 15 минут до встречи — специалист по этикету
Кружево и атлас войдут в ключевые тренды сезона лето 2026 — Marianne
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Диброва боится, что Елена Товстик выльет на неё кислоту
Регулярная гимнастика улучшает подвижность шеи и плеч — тренеры
Рождество тестирует Европу на прочность дизельной логистики — Zero Hedge
Торт Рождественское полено с шишками: рецепт праздничного десерта
Сейчас читают
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Новости спорта
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Последние материалы
Салат "Австрийский" готовят с рыбой, яйцами и маслом
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Мульча слоем 7–10 см защищает почву от промерзания
Кошка намеренно толкает предметы ради изучения среды — Kodami
Диброва боится, что Елена Товстик выльет на неё кислоту
Магазины снизили цены на электронику из-за падения спроса — Юлия Лаврикова
Регулярная гимнастика улучшает подвижность шеи и плеч — тренеры
Рождество тестирует Европу на прочность дизельной логистики — Zero Hedge
Торт Рождественское полено с шишками: рецепт праздничного десерта
Утюг и полотенце с раствором помогают удалить жёлтые пятна с матраса — Obchod
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.