Кровь густеет, как сироп: ошибка в питании, которая изнашивает сосуды быстрее жира

Проблемы с сосудами не всегда начинаются с повышенного холестерина или резких скачков давления. Иногда опасные изменения развиваются незаметно, пока кровь не становится слишком густой и медленной. Кардиолог объяснила, какая ошибка в питании чаще всего приводит к такому состоянию и почему её продолжают недооценивать.
Артериальное давление и уровень холестерина действительно остаются важными показателями здоровья сердца. Однако, по словам врача, они не отражают всех рисков. Существенную роль играют метаболические нарушения, при которых кровь теряет нормальную текучесть и начинает напоминать сироп.
В таких условиях возрастает риск образования атеросклеротических бляшек. Дополнительную нагрузку на сосуды создают курение, алкоголь и хронический стресс - факторы, которые системно ускоряют повреждение сосудистой стенки и усугубляют последствия, о скрытых угрозах для сердца.
"Постоянное психоэмоциональное напряжение повышает давление, сахар и холестерин", — подчёркивает кардиолог Анна Кореневич.
Врач обращает внимание на признаки, которые многие не считают опасными. Речь идёт о скачках уровня глюкозы и стойком повышении давления. Эти изменения могут указывать на воспалительные процессы и повреждение сосудов задолго до серьёзных диагнозов.
Особенно тревожной считается ситуация, когда нижнее давление в покое стабильно превышает 90 мм рт. ст., а верхнее держится на уровне 135-140 мм рт. ст. Такие показатели говорят о постоянной перегрузке сосудистой системы.
Ещё один важный фактор риска — абдоминальное ожирение. По словам специалиста, жировая прослойка в области живота ускоряет старение сосудов и напрямую связана с нарушениями обмена веществ. Критическими считаются показатели талии более 100 см у мужчин и более 80 см у женщин.
Этот тип жира способствует воспалительным процессам и повышению сахара в крови, что усиливает нагрузку на сердце и сосуды. Об этом сообщает Известия.
Существует несколько симптомов, которые пациенты часто списывают на усталость или возрастные изменения:
Кардиолог отмечает, что такие проявления могут маскироваться под тревожность или переутомление, из-за чего проблема долго остаётся без внимания.
Многие уверены, что основной вред сосудам наносит жирная пища. Поэтому из рациона первыми исключают свинину, сало и жареные блюда. Однако врач подчёркивает: главный риск связан не с жирами.
"Опасность представляет не какое-то жирное мясо, а сахар", — отмечает Анна Кореневич.
Избыток сахара приводит к скачкам глюкозы, сгущению крови и ускоренному повреждению сосудов. При этом не менее важно контролировать размер порций, поскольку переедание само по себе нарушает обмен веществ.
Жиры традиционно считают главным врагом сердца, однако при умеренном употреблении они не вызывают таких резких метаболических сбоев. Сахар действует иначе: он провоцирует быстрые колебания глюкозы и усиливает воспаление, что делает его более опасным для сосудов при современном стиле питания.
Изменение рациона может заметно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы, но важно учитывать все стороны.
Плюсы:
Минусы:
Сахар оказывает более выраженное негативное влияние из-за резких метаболических скачков.
Да, при умеренном питании, контроле порций и снижении стресса.
Первые сосудистые нарушения развиваются постепенно и не имеют ярких признаков.
