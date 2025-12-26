Кровь густеет, как сироп: ошибка в питании, которая изнашивает сосуды быстрее жира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сахар повышает вязкость крови и ускоряет износ сосудов — кардиолог Кореневич
Проблемы с сосудами не всегда начинаются с повышенного холестерина или резких скачков давления. Иногда опасные изменения развиваются незаметно, пока кровь не становится слишком густой и медленной. Кардиолог объяснила, какая ошибка в питании чаще всего приводит к такому состоянию и почему её продолжают недооценивать.

Женщина смотрит на сахар
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Женщина смотрит на сахар

Почему сосуды изнашиваются быстрее

Артериальное давление и уровень холестерина действительно остаются важными показателями здоровья сердца. Однако, по словам врача, они не отражают всех рисков. Существенную роль играют метаболические нарушения, при которых кровь теряет нормальную текучесть и начинает напоминать сироп.

В таких условиях возрастает риск образования атеросклеротических бляшек. Дополнительную нагрузку на сосуды создают курение, алкоголь и хронический стресс - факторы, которые системно ускоряют повреждение сосудистой стенки и усугубляют последствия, о скрытых угрозах для сердца.

"Постоянное психоэмоциональное напряжение повышает давление, сахар и холестерин", — подчёркивает кардиолог Анна Кореневич.

Сигналы, которые часто пропускают

Врач обращает внимание на признаки, которые многие не считают опасными. Речь идёт о скачках уровня глюкозы и стойком повышении давления. Эти изменения могут указывать на воспалительные процессы и повреждение сосудов задолго до серьёзных диагнозов.

Особенно тревожной считается ситуация, когда нижнее давление в покое стабильно превышает 90 мм рт. ст., а верхнее держится на уровне 135-140 мм рт. ст. Такие показатели говорят о постоянной перегрузке сосудистой системы.

Живот как маркер проблем с сосудами

Ещё один важный фактор риска — абдоминальное ожирение. По словам специалиста, жировая прослойка в области живота ускоряет старение сосудов и напрямую связана с нарушениями обмена веществ. Критическими считаются показатели талии более 100 см у мужчин и более 80 см у женщин.

Этот тип жира способствует воспалительным процессам и повышению сахара в крови, что усиливает нагрузку на сердце и сосуды. Об этом сообщает Известия.

Неочевидные признаки слабых сосудов

Существует несколько симптомов, которые пациенты часто списывают на усталость или возрастные изменения:

  • чувство неустойчивости при резкой смене положения тела;
  • "плывущие" изображения перед глазами;
  • ощущение тумана или затуманенного зрения.

Кардиолог отмечает, что такие проявления могут маскироваться под тревожность или переутомление, из-за чего проблема долго остаётся без внимания.

Главная ошибка в питании

Многие уверены, что основной вред сосудам наносит жирная пища. Поэтому из рациона первыми исключают свинину, сало и жареные блюда. Однако врач подчёркивает: главный риск связан не с жирами.

"Опасность представляет не какое-то жирное мясо, а сахар", — отмечает Анна Кореневич.

Избыток сахара приводит к скачкам глюкозы, сгущению крови и ускоренному повреждению сосудов. При этом не менее важно контролировать размер порций, поскольку переедание само по себе нарушает обмен веществ.

Сахар и жиры в рационе

Жиры традиционно считают главным врагом сердца, однако при умеренном употреблении они не вызывают таких резких метаболических сбоев. Сахар действует иначе: он провоцирует быстрые колебания глюкозы и усиливает воспаление, что делает его более опасным для сосудов при современном стиле питания.

Плюсы и минусы отказа от сахара

Изменение рациона может заметно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы, но важно учитывать все стороны.

Плюсы:

  • снижение вязкости крови;
  • более стабильный уровень сахара;
  • уменьшение нагрузки на сосуды и сердце.

Минусы:

  • необходимость пересмотра пищевых привычек;
  • сложность контроля скрытого сахара в продуктах;
  • риск компенсировать сладкое увеличением порций.

Как снизить нагрузку на сосуды

  1. Сократите потребление добавленного сахара и сладких напитков.
  2. Следите за размером порций, даже если продукты кажутся полезными.
  3. Регулярно контролируйте давление и уровень глюкозы.
  4. Снижайте уровень стресса и уделяйте внимание сну.

Популярные вопросы о питании и сосудах

Что опаснее для сосудов — жиры или сахар?

Сахар оказывает более выраженное негативное влияние из-за резких метаболических скачков.

Можно ли улучшить состояние сосудов без строгих диет?

Да, при умеренном питании, контроле порций и снижении стресса.

Почему симптомы часто путают с усталостью?

Первые сосудистые нарушения развиваются постепенно и не имеют ярких признаков.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сахар сосуды сердце питание здоровье давление
