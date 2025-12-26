Изжога у подростков перестаёт быть пустяком: симптом всё чаще указывает на скрытые проблемы

Изжога у подростков связана с депрессией — гастроэнтеролог Головчанская

Изжога у подростков нередко воспринимается как безобидное последствие фастфуда или поздних перекусов. Однако регулярное жжение за грудиной может указывать на более серьёзные проблемы со здоровьем. Врач предупреждает: игнорировать такие симптомы опасно.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка с болями в груди

Когда изжога перестаёт быть случайной

Разовые эпизоды изжоги после пиццы, газированных напитков или плотного ужина действительно могут не вызывать тревоги. Но если симптом повторяется часто, мешает сну, учёбе или нормальному приёму пищи, это уже повод для медицинского обследования.

По словам специалиста, систематическая изжога у подростков не должна списываться на возраст или "неправильный режим". В этом возрасте организм остро реагирует на перегрузки, и симптомы могут быть сигналом внутренних нарушений.

Связь с психоэмоциональным состоянием

Изжога может быть связана не только с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Врач обращает внимание на повышенную чувствительность пищевода, которая нередко развивается на фоне тревожных или депрессивных состояний.

"В этом случае симптом становится частью общего напряжения организма", — отметила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Подростковый возраст часто сопровождается эмоциональными колебаниями, и психическое состояние напрямую отражается на работе желудочно-кишечного тракта.

Опасные диагнозы, которые нельзя пропустить

Одной из серьёзных причин изжоги может быть эозинофильный эзофагит. Это воспалительное состояние, при котором в слизистой пищевода накапливаются клетки, отсутствующие в норме. Без лечения заболевание способно привести к сужению пищевода и проблемам с глотанием.

"Жалобы на ощущение комка, болезненное глотание или застревание пищи требуют немедленной диагностики", — подчеркнула специалист.

Кроме того, изжога иногда связана с хроническими запорами, которые нарушают моторику ЖКТ и увеличивают риск заброса желудочного содержимого.

Лекарства и другие скрытые факторы

В ряде случаев жжение за грудиной оказывается побочным эффектом препаратов, которые подросток принимает по другим показаниям. Самостоятельная отмена лекарств недопустима, но врач должен учитывать этот фактор при постановке диагноза.

Головчанская подчёркивает: регулярная изжога не является возрастной нормой. Ограничиваться только изменением рациона в таких ситуациях недостаточно.

Эпизодическая и хроническая изжога

Эпизодическая изжога обычно возникает после погрешностей в питании и быстро проходит. Хроническая форма повторяется регулярно, влияет на качество жизни и может указывать на заболевания пищевода, желудка или нервной системы. Именно второй вариант требует обязательного обращения к врачу. Об этом сообщает "Известия".

Плюсы и минусы раннего обращения к специалисту

Своевременная диагностика позволяет выявить проблему на раннем этапе и избежать осложнений.

Плюсы:

точное определение причины симптома;

подбор безопасной и эффективной терапии;

снижение риска осложнений со стороны пищевода;

улучшение качества жизни подростка.

Минусы:

необходимость обследований;

временные ограничения в питании на период диагностики.

Что делать родителям

Обратить внимание на регулярность жалоб, а не на единичные эпизоды. Отслеживать, мешает ли изжога сну, учёбе или приёму пищи. Не заниматься самолечением и не давать препараты без назначения врача. Обратиться к гастроэнтерологу для обследования и уточнения диагноза.

Популярные вопросы об изжоге у подростков

Может ли изжога быть связана со стрессом?

Да, тревожные и депрессивные состояния могут повышать чувствительность пищевода.

Опасна ли изжога без боли?

Да, даже без выраженной боли симптом может указывать на воспалительные процессы.

Достаточно ли изменить питание?

При разовых эпизодах — возможно, но при регулярных жалобах требуется обследование.