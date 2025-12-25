Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Домашний рецепт против простуды даёт осечку: этот эффект сказывается обратными ожиданиями

Молоко с прополисом не ускоряет выздоровление при ОРВИ — врач Добрецов
Здоровье

При первых симптомах простуды многие тянутся к проверенным домашним средствам. Одно из самых популярных — тёплое молоко с прополисом, которое считают полезным для иммунитета. Однако не всё, что кажется логичным, действительно эффективно при ОРВИ.

Молоко с прополисом
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Молоко с прополисом

Что такое прополис и чем он известен

Прополис — продукт пчеловодства, который пчёлы используют для защиты улья от бактерий и грибков. В народной медицине его ценят за антисептические и противовоспалительные свойства. Его добавляют в настойки, мази и напитки, в том числе в молоко.

Молоко, в свою очередь, содержит микроэлементы, белок и витамин D, а для многих людей остаётся привычным и комфортным напитком в период болезни. Именно сочетание "питательная основа плюс природный антисептик" и сделало этот напиток популярным при простуде, как и другие домашние методы.

Что говорят врачи

Несмотря на распространённость такого средства, специалисты призывают не переоценивать его эффект. При вирусных инфекциях организму в первую очередь важно справляться с интоксикацией.

"Молоко содержит ряд полезных веществ: микроэлементы, витамин D, а для многих это ещё и приятный напиток. Сам прополис известен противовоспалительными свойствами. Тем не менее при простуде лучше отдать предпочтение обычной воде", — рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

Почему вода важнее

При ОРВИ в организме накапливаются продукты распада вирусов и воспалительных реакций. Достаточное питьё помогает ускорить их выведение и снизить нагрузку на внутренние органы.

Тёплая вода способствует:

  • уменьшению общей интоксикации;
  • активной работе почек;
  • поддержанию нормального водного баланса;
  • облегчению общего самочувствия.

Этот подход особенно важен на фоне распространённых ошибок лечения, включая ситуацию, когда антибиотики дают ложное чувство защиты и не помогают при вирусной инфекции.

Молоко с прополисом и тёплая вода

Молоко с прополисом может быть приятным и субъективно "согревающим" напитком, но его польза при ОРВИ ограничена. Вода же напрямую участвует в физиологических процессах выведения токсинов и помогает организму быстрее адаптироваться к болезни. Об этом сообщает АиФ.

Плюсы и минусы молока с прополисом

Такой напиток имеет как положительные стороны, так и ограничения, которые важно учитывать.

Плюсы:

  • приятный вкус и ощущение тепла;
  • наличие питательных веществ в молоке;
  • противовоспалительные свойства прополиса.

Минусы:

  • не влияет напрямую на выведение токсинов;
  • может вызывать аллергию на продукты пчеловодства;
  • молоко иногда усиливает ощущение тяжести в горле и желудке;
  • не является основным средством при вирусной инфекции.

Что пить при простуде

  1. Начинайте день со стакана тёплой воды.
  2. Пейте небольшими глотками в течение дня, не дожидаясь жажды.
  3. Избегайте слишком сладких и жирных напитков.
  4. Используйте молоко с прополисом только при отсутствии аллергии и как дополнительный, а не основной вариант.

Популярные вопросы о молоке с прополисом при простуде

Можно ли пить молоко с прополисом при ОРВИ?

Можно, если нет аллергии, но рассчитывать на выраженный лечебный эффект не стоит.

Что лучше пить при температуре — молоко или воду?

Врачи рекомендуют тёплую воду, так как она эффективнее снижает интоксикацию.

Подходит ли прополис детям?

Продукты пчеловодства могут вызывать аллергию, поэтому детям их дают только после консультации с врачом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы орви молоко простуда здоровье организм иммунитет
Новости Все >
Грибной порошок в кофе укрепляет иммунную систему — Белновости
Исследователи называют холмы Фрейи природной лабораторией
Экипаж рейса TACA 110 совершил невероятную посадку после отказа обоих двигателей
Многокомпонентный рацион улучшает композицию тела — специалисты по питанию
Мыльная пена помогает выявить утечку газа по пузырям — эксперт по ЖКХ Бондарь
Японские кроссоверы мощностью до 160 л. с. сохранят льготный утильсбор
Непоследовательность хозяина ведет к потере послушания собаки — Белновости
Кофе маскирует усталость за рулём и вызывает резкий спад внимания — Actualno
Cеменам многолетней герани требуется холодное расслоение зимой — Actualno
Скелет древнего гоминида может перевернуть представления об эволюции человека
Сейчас читают
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Новости спорта
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Еда и рецепты
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Грибной порошок в кофе укрепляет иммунную систему — Белновости
Исследователи называют холмы Фрейи природной лабораторией
Экипаж рейса TACA 110 совершил невероятную посадку после отказа обоих двигателей
Многокомпонентный рацион улучшает композицию тела — специалисты по питанию
Долгожители едят мясо не чаще пяти раз в месяц — Nature Medicine
Мыльная пена помогает выявить утечку газа по пузырям — эксперт по ЖКХ Бондарь
Японские кроссоверы мощностью до 160 л. с. сохранят льготный утильсбор
Непоследовательность хозяина ведет к потере послушания собаки — Белновости
Кофе маскирует усталость за рулём и вызывает резкий спад внимания — Actualno
Молоко с прополисом не ускоряет выздоровление при ОРВИ — врач Добрецов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.