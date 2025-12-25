Домашний рецепт против простуды даёт осечку: этот эффект сказывается обратными ожиданиями

При первых симптомах простуды многие тянутся к проверенным домашним средствам. Одно из самых популярных — тёплое молоко с прополисом, которое считают полезным для иммунитета. Однако не всё, что кажется логичным, действительно эффективно при ОРВИ.
Прополис — продукт пчеловодства, который пчёлы используют для защиты улья от бактерий и грибков. В народной медицине его ценят за антисептические и противовоспалительные свойства. Его добавляют в настойки, мази и напитки, в том числе в молоко.
Молоко, в свою очередь, содержит микроэлементы, белок и витамин D, а для многих людей остаётся привычным и комфортным напитком в период болезни. Именно сочетание "питательная основа плюс природный антисептик" и сделало этот напиток популярным при простуде, как и другие домашние методы.
Несмотря на распространённость такого средства, специалисты призывают не переоценивать его эффект. При вирусных инфекциях организму в первую очередь важно справляться с интоксикацией.
"Молоко содержит ряд полезных веществ: микроэлементы, витамин D, а для многих это ещё и приятный напиток. Сам прополис известен противовоспалительными свойствами. Тем не менее при простуде лучше отдать предпочтение обычной воде", — рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.
При ОРВИ в организме накапливаются продукты распада вирусов и воспалительных реакций. Достаточное питьё помогает ускорить их выведение и снизить нагрузку на внутренние органы.
Тёплая вода способствует:
Этот подход особенно важен на фоне распространённых ошибок лечения, включая ситуацию, когда антибиотики дают ложное чувство защиты и не помогают при вирусной инфекции.
Молоко с прополисом может быть приятным и субъективно "согревающим" напитком, но его польза при ОРВИ ограничена. Вода же напрямую участвует в физиологических процессах выведения токсинов и помогает организму быстрее адаптироваться к болезни. Об этом сообщает АиФ.
Такой напиток имеет как положительные стороны, так и ограничения, которые важно учитывать.
Плюсы:
Минусы:
Можно, если нет аллергии, но рассчитывать на выраженный лечебный эффект не стоит.
Врачи рекомендуют тёплую воду, так как она эффективнее снижает интоксикацию.
Продукты пчеловодства могут вызывать аллергию, поэтому детям их дают только после консультации с врачом.
