Домашний рецепт против простуды даёт осечку: этот эффект сказывается обратными ожиданиями

Молоко с прополисом не ускоряет выздоровление при ОРВИ — врач Добрецов

При первых симптомах простуды многие тянутся к проверенным домашним средствам. Одно из самых популярных — тёплое молоко с прополисом, которое считают полезным для иммунитета. Однако не всё, что кажется логичным, действительно эффективно при ОРВИ.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Молоко с прополисом

Что такое прополис и чем он известен

Прополис — продукт пчеловодства, который пчёлы используют для защиты улья от бактерий и грибков. В народной медицине его ценят за антисептические и противовоспалительные свойства. Его добавляют в настойки, мази и напитки, в том числе в молоко.

Молоко, в свою очередь, содержит микроэлементы, белок и витамин D, а для многих людей остаётся привычным и комфортным напитком в период болезни. Именно сочетание "питательная основа плюс природный антисептик" и сделало этот напиток популярным при простуде, как и другие домашние методы.

Что говорят врачи

Несмотря на распространённость такого средства, специалисты призывают не переоценивать его эффект. При вирусных инфекциях организму в первую очередь важно справляться с интоксикацией.

"Молоко содержит ряд полезных веществ: микроэлементы, витамин D, а для многих это ещё и приятный напиток. Сам прополис известен противовоспалительными свойствами. Тем не менее при простуде лучше отдать предпочтение обычной воде", — рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

Почему вода важнее

При ОРВИ в организме накапливаются продукты распада вирусов и воспалительных реакций. Достаточное питьё помогает ускорить их выведение и снизить нагрузку на внутренние органы.

Тёплая вода способствует:

уменьшению общей интоксикации;

активной работе почек;

поддержанию нормального водного баланса;

облегчению общего самочувствия.

Этот подход особенно важен на фоне распространённых ошибок лечения, включая ситуацию, когда антибиотики дают ложное чувство защиты и не помогают при вирусной инфекции.

Молоко с прополисом и тёплая вода

Молоко с прополисом может быть приятным и субъективно "согревающим" напитком, но его польза при ОРВИ ограничена. Вода же напрямую участвует в физиологических процессах выведения токсинов и помогает организму быстрее адаптироваться к болезни. Об этом сообщает АиФ.

Плюсы и минусы молока с прополисом

Такой напиток имеет как положительные стороны, так и ограничения, которые важно учитывать.

Плюсы:

приятный вкус и ощущение тепла;

наличие питательных веществ в молоке;

противовоспалительные свойства прополиса.

Минусы:

не влияет напрямую на выведение токсинов;

может вызывать аллергию на продукты пчеловодства;

молоко иногда усиливает ощущение тяжести в горле и желудке;

не является основным средством при вирусной инфекции.

Что пить при простуде

Начинайте день со стакана тёплой воды. Пейте небольшими глотками в течение дня, не дожидаясь жажды. Избегайте слишком сладких и жирных напитков. Используйте молоко с прополисом только при отсутствии аллергии и как дополнительный, а не основной вариант.

Популярные вопросы о молоке с прополисом при простуде

Можно ли пить молоко с прополисом при ОРВИ?

Можно, если нет аллергии, но рассчитывать на выраженный лечебный эффект не стоит.

Что лучше пить при температуре — молоко или воду?

Врачи рекомендуют тёплую воду, так как она эффективнее снижает интоксикацию.

Подходит ли прополис детям?

Продукты пчеловодства могут вызывать аллергию, поэтому детям их дают только после консультации с врачом.