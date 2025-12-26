Самый распространённый рак маскируется под мелочь: как вовремя распознать опасность

Дерматологи относят изменяющиеся родинки к признакам меланомы

Рак кожи часто начинается незаметно — с небольшого пятна, родинки или ранки, которые не вызывают тревоги. Именно поэтому специалисты всё чаще говорят о важности раннего распознавания даже неочевидных изменений. Самообследование, правило ABCDE и ежедневная защита от солнца остаются ключевыми инструментами профилактики. Об этом сообщает портал Terra со ссылкой на бразильских медицинских экспертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Родинка

Почему рак кожи требует особого внимания

Рак кожи остаётся самым распространённым онкологическим заболеванием в Бразилии. По данным Национального института рака (INCA), в текущем году в стране прогнозируется около 704 тысяч новых случаев, включая как немеланомные формы, так и меланому. Эти цифры подчёркивают: заболевание затрагивает людей разных возрастов и не ограничивается отдельными группами риска.

Врачи напоминают, что многие формы рака кожи хорошо поддаются лечению при раннем выявлении. Именно поэтому регулярный осмотр кожи и внимание к её изменениям имеют решающее значение для прогноза.

На какие изменения кожи стоит обратить внимание

Специалисты Государственной больницы для государственных служащих (HSPE) в Сан-Паулу подчёркивают: любая рана или повреждение кожи, которое не заживает в течение четырёх недель, требует консультации врача. Это же касается пятен, родинок или образований, которые со временем меняют внешний вид.

Даже если изменение кажется незначительным, его динамика — рост, потемнение, кровоточивость или изменение формы — может быть важным диагностическим сигналом.

Основные типы рака кожи и их признаки

Существует три основных вида рака кожи, каждый из которых проявляется по-разному. Базальноклеточная карцинома встречается чаще всего и обычно выглядит как ранка, которая долго не заживает. Плоскоклеточная карцинома может проявляться в виде плотной корочки, шероховатого участка или быстро увеличивающегося образования, иногда с кровоточивостью.

Меланома встречается реже, но считается наиболее агрессивной. Чаще всего она проявляется как новая родинка или уже существующее образование, которое меняет размер, форму или цвет.

"Часто меланома начинается как незаметное пятнышко, выделяющееся на фоне других родинок, и в итоге остается без внимания", — объясняет дерматолог, заведующая клиникой кожной онкологии HSPE Бетания Кавалли.

Правило ABCDE: простой инструмент самообследования

Для самостоятельной оценки состояния кожи врачи рекомендуют использовать правило ABCDE. Этот метод помогает систематизировать наблюдения и вовремя заметить тревожные признаки.

"Если вы заметите какие-либо изменения в этих аспектах, необходимо обязательно проконсультироваться с дерматологом", — подчёркивает специалист.

Правило включает оценку асимметрии образования, неровности краёв, изменения цвета, диаметра более 6 мм и развития или эволюции пятна со временем.

Ежедневная профилактика как основа защиты

Несмотря на распространённость, рак кожи во многих случаях можно предотвратить. Один из главных факторов риска — накопленное воздействие ультрафиолетового излучения в течение жизни. Поэтому защита от солнца должна быть ежедневной привычкой, а не сезонной мерой.

Особенно внимательными врачи советуют быть людям со светлой кожей, светлыми глазами, склонностью к солнечным ожогам или семейной историей рака кожи.

Сравнение: меланома и немеланомные формы рака кожи

Немеланомные формы, такие как базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы, встречаются чаще и обычно растут медленнее. Они реже дают метастазы, но требуют лечения. Меланома развивается реже, однако отличается высокой агрессивностью и способностью быстро распространяться, что делает раннюю диагностику особенно важной.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Раннее выявление позволяет начать лечение на ранней стадии и значительно повышает шансы на полное излечение. Регулярные осмотры и самообследование не требуют сложных процедур. При этом недостатком остаётся то, что многие люди игнорируют первые изменения, считая их неопасными.

Советы шаг за шагом по защите кожи

Осматривайте кожу не реже одного раза в месяц при хорошем освещении. Используйте солнцезащитный крем ежедневно, даже в пасмурную погоду. Обновляйте крем каждые два часа при пребывании на солнце. Носите головные уборы, солнцезащитные очки и одежду с UV-защитой. Избегайте прямого солнца в часы с 10:00 до 16:00.

Технологии в помощь врачам

В HSPE пациенты из группы повышенного риска проходят обследование с помощью цифровой дерматоскопии. Эта технология позволяет детально анализировать структуру кожных образований и ускоряет постановку диагноза.

"Обследование повышает безопасность и ускоряет диагностику", — отмечает Бетания Кавалли.

Популярные вопросы о раке кожи

Как часто нужно проверять кожу у врача?

При отсутствии факторов риска — раз в год, при повышенном риске — по рекомендации дерматолога.

Всегда ли рак кожи связан с солнцем?

Солнечное излучение — основной фактор, но не единственный: роль играют генетика и тип кожи.

Опасна ли любая родинка?

Нет, но изменения формы, цвета или размера требуют внимания специалиста.